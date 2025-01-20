Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.2 комментария
«Зенит» подписал футболиста сборной Бразилии
«Зенит» подписал футболиста сборной Бразилии Луиса Энрике
Футболист бразильской сборной Луис Энрике официально присоединился к петербургскому «Зениту», взамен в бразильский «Ботафого» получил полузащитника Артура.
В рамках сделки «Ботафого» получил полузащитника Артура, игравшего за «Зенит» с января 2024 года, передает РИА «Новости». За это время Артур провел 35 матчей, в которых забил семь мячей.
Кроме того, «Зенит» также объявил о переходе в «Ботафого» полузащитника Вендела. Трансфер состоится по окончании текущего сезона Российской премьер-лиги. За 27-летнего игрока «Зенит» получит 15 млн евро. Вендел, находящийся в «Зените» с октября 2020 года, успел сыграть 142 матча, отметившись 21 голом и 32 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 млн евро.