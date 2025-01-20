Вагенкнехт назвала США ослабевающей супердержавой, угрожающей упадком Германии

Tекст: Дарья Григоренко

Вагенкнехт выразила критическое мнение о политике Соединенных Штатов. Она заявила, что Соединенные Штаты, по ее мнению, являются ослабевающей сверхдержавой, которая стремится сохранять свое мировое влияние, поступая при этом все более бесцеремонно по отношению к своим союзникам, передает ТАСС.

Вагенкнехт также выразила обеспокоенность тем, что слепое следование указаниям Соединенных Штатов может привести Германию к экономическому и политическому упадку. Такие заявления политик сделала в связи с инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа, которая пройдет 20 января.

12 января Вагенкнехт заявила, что Германии грозит деиндустриализация, что может привести к значительной потере благосостояния населения и социальной защищенности.

Ранее кандидат в канцлеры ФРГ Алиса Вайдель пообещала перезапустить газопровод «Северный поток» в случае победы на досрочных парламентских выборах. Поддержку АдГ высказывал и миллиардер Илон Маск. По его словам, только эта партия «может спасти Германию».