Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.2 комментария
Вагенкнехт назвала США ослабевающей супердержавой
Вагенкнехт назвала США ослабевающей супердержавой, угрожающей упадком Германии
Лидер германской партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт назвала США державой, борющейся за влияние за счет союзников, и предупредила о возможном упадке Германии из-за подчинения американским предписаниям.
Вагенкнехт выразила критическое мнение о политике Соединенных Штатов. Она заявила, что Соединенные Штаты, по ее мнению, являются ослабевающей сверхдержавой, которая стремится сохранять свое мировое влияние, поступая при этом все более бесцеремонно по отношению к своим союзникам, передает ТАСС.
Вагенкнехт также выразила обеспокоенность тем, что слепое следование указаниям Соединенных Штатов может привести Германию к экономическому и политическому упадку. Такие заявления политик сделала в связи с инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа, которая пройдет 20 января.
12 января Вагенкнехт заявила, что Германии грозит деиндустриализация, что может привести к значительной потере благосостояния населения и социальной защищенности.
Ранее кандидат в канцлеры ФРГ Алиса Вайдель пообещала перезапустить газопровод «Северный поток» в случае победы на досрочных парламентских выборах. Поддержку АдГ высказывал и миллиардер Илон Маск. По его словам, только эта партия «может спасти Германию».