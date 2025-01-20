Блинкен настоял на продолжении боевых действий на Украине в 2022 году

Блинкен в 2022 году настоял на продолжении конфликта Украины, вопреки Пентагону

Tекст: Максим Попов

По информации издания, Блинкен отстаивал продолжение боевых действий Украиной, в то время как Пентагон рекомендовал Киеву начать мирные переговоры. Госсекретарь, представляя более агрессивную линию, чем руководство Пентагона, стремился укрепить военную поддержку Украины, говорится в материале.

Как отметили обозреватели, в то время Блинкен рассматривался как «военный стратег» и выступал против менее рискованной позиции Пентагона, активно поддерживая отправку Украине более мощного вооружения. В это же время, Марк Милли, занимавший тогда пост председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США, выразил мнение о необходимости для Украины начать переговоры с Россией.

Напомним, 8 января Блинкен сообщил о возможности привлечения третьих стран к патрулированию на Украине в случае достижения договоренностей о прекращении огня. До этого он усомнился в способности Киева «вернуть» утерянные территории.