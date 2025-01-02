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    2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Как войти в новый год без тревоги

    Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.

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    Антон Беликов Антон Беликов Русский императив ждет праздник

    Русские – вечно забывающий народ. И потому вечно юный, не несущий ярма исторической памяти. Мы забыли гораздо больше, чем многие народы когда-либо знали. Но умея забывать, мы умеем и вспоминать.

    12 комментариев
    2 января 2025, 09:57 • Новости дня

    Пленный наемник из Британии рассказал о бегстве с позиций в Донбассе

    Британский наемник сообщил о бегстве 12 сослуживцев из-за действий ВСУ в Донбассе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британский наемник Хейден Уильям Дэвис рассказал о бегстве 12 сослуживцев в Донбассе после приказов командования ВСУ, которые он назвал военными преступлениями.

    Пленный наемник из Британии Хейден Уильям Дэвис заявил о бегстве двенадцати его сослуживцев с позиций в Донбассе, передает РИА «Новости». Эти наемники, воевавшие за Вооруженные силы Украины (ВСУ), покинули свои позиции в знак протеста против действий украинского командования. Дэвис рассказал о том, что был свидетелем приказов, противоречащих нормам военных действий: «Я лично слышал по рации, как кому-то был отдан приказ убить трех человек... Для всех, кто был со мной на наблюдательном пункте, это стало последней каплей».

    Дэвис также подчеркнул, что командование ВСУ использует личный состав «как мясо». По его словам, бойцов держат на позициях на гораздо более долгое время, чем им обещают, и отправляют на новые задания без должного снаряжения и информации. Он отказался выполнять подобные приказы и, после ухода с позиции, прятался в блиндаже два месяца.

    Дэвис добавил, что многие его сослуживцы погибли в боях, и их тела остаются на позициях. Он упомянул о наемнике из Южной Африки, чей труп так и не был убран с поля боя. Дэвис предупредил, что иностранные бойцы, решившие воевать на стороне Украины, рискуют своей жизнью: «Если вы придете на Украину в качестве бойца иностранного легиона... Здесь вы будете уничтожены... и Украине тоже на вас наплевать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский солдат спас британского наемника под обстрелом в зоне СВО. Газета сообщала, что британский наемник в плену показал языческие татуировки. Газета писала, что британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен в Курске, корректировал действия украинских войск, используя беспилотники для разведки.

    1 января 2025, 15:13 • Новости дня
    NYT: Взятие Курахово в ДНР открывает ВС России путь к промышленному сердцу Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Освобождение Курахово в ДНР может стать ключом к дальнейшему продвижению ВС России в промышленные регионы Украины, пишет The New York Times (NYT).

    Как пишет  NYT, освобождение города Курахово в Донецкой Народной Республике открывает Вооруженным силам России путь к важным промышленным районам Украины, передает RT. Издание подчеркивает, что сопротивление украинских сил в районе этого небольшого города постепенно ослабевает, что может повлиять на дальнейшее развитие конфликта.

    Согласно информации, опубликованной в газете, ослабление обороны в Курахово открывает перспективу для российского наступления через южный Донбасс в Днепровский регион. Этот регион в настоящее время является важным промышленным центром Украины.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о боях у Кураховской ТЭС в ДНР. Кроме того, сообщалось, что ВС России взяли комплекс гаражей в промзоне Курахово в ДНР.

    Радиоведущий Шейх Тамир заявил о полном освобождении Курахово в ближайшие дни.

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    1 января 2025, 12:25 • Новости дня
    NYT: Российские бойцы на электроскутерах стали неуловимыми для ВСУ
    NYT: Российские бойцы на электроскутерах стали неуловимыми для ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска все чаще применяют электроскутеры и мотоциклы для ускорения движения на фронте, что затрудняет их обнаружение и поражение украинскими силами, пишет The New York Times.

    Российские войска начали использовать нетрадиционные транспортные средства для увеличения мобильности на фронте, пишет NYT, передает Ura.ru. Электроскутеры, мотоциклы и квадроциклы позволяют бойцам быстро рассредоточиваться, что делает их более неуловимыми для ВСУ.

    Подполковник ВСУ Дмитрий Павленко-Крыжешевский отметил, что поражение единой техники, перевозящей группу солдат, проще в исполнении. Однако, когда те же солдаты используют электрические скутеры, это становится серьезной проблемой.

    «Поразить всего одну единицу оборудования, перевозящую 15 человек, возможно, это можно сделать довольно легко. Но когда эти 15 человек ездят на электрических скутерах, то это очень большая проблема», – заявил он.

    В декабре в Сети появилось видео, на котором, как сообщалось, российский военный на велосипеде провел бронетехнику через минное поле в зоне СВО, используя знания карты минного поля. Впоследствии выяснилось, что на видео атаки «велосипедиста и БМП» под Волновахой разведчик двигался на мотоцикле, а не на велосипеде.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    1 января 2025, 21:21 • Новости дня
    Комбриг ВС: Зачистка промзоны в Курахово шла всю новогоднюю ночь

    Tекст: Мария Иванова

    Зачистка промзоны в Курахово, освобожденной накануне вечером, продолжалась всю новогоднюю ночь, что позволит российским войскам усилить позиции и продвинуться к западной границе ДНР, сообщил командир 5-й бригады 51-й армии ВС Росии.

    Всю новогоднюю ночь в промзоне города Курахово шла зачистка, которая началась после освобождения этого района 31 декабря в 16.30, сообщил командир 5-й бригады 51-й армии ВС РФ в беседе с РИА «Новости». В Курахово были захвачены тепловая электростанция и два завода, составляющие промышленную зону города.

    Ранее Министерство обороны сообщило о занятии подразделениями Южной группировки более выгодных рубежей в районе ряда населtенных пунктов Донецкой народной республики, включая Курахово. В результате действий российских военных формирования ВСУ понесли значительные потери – более 290 военнослужащих и две боевые машины пехоты.

    Курахово, расположенное в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (ныне Покровска), имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, который остается под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Кураховской ТЭС продолжается зачистка основных сил Вооруженных сил Украины, в то время, как в остальной части города остаются лишь точечные очаги сопротивления.

    Российские войска продвинулись в промзоне Курахово на Украине, захватив комплекс гаражей, при этом около 90% территории города уже освобождено/

    Освобождение Курахово в ДНР может стать ключом к дальнейшему продвижению Вооруженных сил России в промышленные регионы Украины, отмечает The New York Times.

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    1 января 2025, 15:51 • Новости дня
    Силовики: На Кураховской ТЭС продолжается зачистка украинских сил

    Силовики сообщили о продолжении зачистки украинских сил на Кураховской ТЭС

    Tекст: Мария Иванова

    На Кураховской ТЭС продолжается зачистка основных сил Вооруженных сил Украины, в то время как в остальной части города остаются лишь точечные очаги сопротивления.

    На территории Кураховской ТЭС продолжается операция по зачистке подразделений Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. На данной территории сосредоточены основные подразделения украинских сил, что требует значительных усилий для завершения операции.

    Представители силовых структур отметили: «На Кураховской ТЭС еще идут зачистки, там довольно большая группировка сконцентрирована, основные силы, оставшиеся в городе». Это подчеркивает сложность текущей операции и необходимость дополнительных действий для полного контроля над ситуацией.

    В остальной части города украинские войска практически выбиты. Однако остаются отдельные очаги сопротивления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продвинулись в промзоне Курахово на Украине, захватив комплекс гаражей и освободив около 90% территории города.

    Вооруженные силы России также начали активные боевые действия в районе Кураховской ТЭС в ДНР, штурмуя промзону и продолжая бои в Курахово.

    Освобождение Курахово в ДНР может стать ключом к дальнейшему продвижению ВС России в промышленные регионы Украины, отмечает The New York Times.

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    1 января 2025, 22:15 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали Орловскую и Ростовскую области

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские беспилотники уничтожены и подавлены над территорией Орловской и Ростовской областей, сообщили руководители регионов Андрей Клычков и Юрий Слюсарь.

    Клычков отметил в Telegram, что «днем на территории Орловской области была объявлена ракетная опасность». «А теперь силами наших ПВО был сбит вражеский БПЛА», – сообщил он.

    Слюсарь сообщил в Telegram, что в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области уничтожено и подавлено три БПЛА, еще два сбиты у Таганрога.

    Никто не пострадал, разрешений нет.

    Напомним, как сообщило Минобороны России, в период с 17.30 до 20.00 мск в Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях были уничтожены 19 украинских БПЛА.

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    2 января 2025, 08:43 • Новости дня
    Польский наемник был взят в плен в ДНР

    В ДНР взяли в плен польского наемника, воевавшего за ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы Добровольческого корпуса взяли в плен гражданина Польши, воевавшего за Киев, на территории ДНР, что стало очередным случаем участия иностранных наемников в конфликте.

    Бойцы Добровольческого корпуса взяли в плен гражданина Польши на территории Донецкой Народной Республики, сообщает РИА «Новости». Командир одного из подразделений, участвовавших в операции, подтвердил, что поляк сражался на стороне киевского режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы нанесли удар по группе иностранных наемников в Купянске, уничтожив десять человек, а ранее нанесли удар по военной части ВСУ в Ровненской области, где находились польские наемники. Также сообщалось, что польские наемники расстреляли безоружных людей в Судже.

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    1 января 2025, 13:30 • Новости дня
    ВС России за сутки в Курской области отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, шести механизированных, трех десантно-штурмовых, бригадам морской пехоты и теробороны ВСУ около Дарьино, Замостья, Куриловки, Леонидово, Локни и Малой Локни, Мартыновки, Марьевки, Махновки, Николаево-Дарьино, Новой Сорочины, Погребкой, Старой Сорочины, Суджи и Черкасского Поречного. Отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Александрией, Веселовкой, Гуево, Косицей, Лебедевкой, Мирным, Михайловкой, Никольским, Русским Поречным, Свердликово, Южным, Басовкой, Беловодами, Водолагами, Журавкой и Павловкой в Сумской области.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 480 военнослужащих, уничтожены девять бронемашин.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 46460 военнослужащих, 262 танка, 204 боевые машины пехоты, 143 бронетранспортера, 1381 бронемашину, 1280 автомобилей, 337 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки РСЗО, в том числе 11 американских HIMARS и шесть MLRS, 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники.

    Накануне сообщалось, что российский Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что российская армия заканчивает год волной успешных наступлений.

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    1 января 2025, 21:33 • Новости дня
    Российская ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников

    ПВО за два с половиной часа уничтожила 19 украинских дронов над пятью российскими областями

    Tекст: Мария Иванова

    За два с половиной часа дежурные средства ПВО сбили 19 украинских беспилотников над пятью регионами России, включая Белгородскую, Курскую и Воронежскую области.

    В период с 17.30 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Из них десять беспилотников были сбиты над территорией Белгородской области.

    Также три аппарата были нейтрализованы в Курской области, два – в Воронежской области, два – в Брянской области и два – в Ростовской области.

    Благодаря точной работе дежурных средств ПВО, угроза со стороны беспилотников была успешно предотвращена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО сбили два украинских беспилотника в Белгородской области в интервале с 15.00 до 15.30 мск. Кроме того российские силы ПВО успешно нейтрализовали украинский дрон над Курской областью в новогоднюю ночь.

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    2 января 2025, 05:35 • Новости дня
    Украинские власти эвакуировали из Харьковской области 11 тыс. человек

    Tекст: Антон Антонов

    За последние несколько месяцев из Харьковской области Украины эвакуированы 11 тыс. человек, сообщил глава местной военной администрации Олег Синегубов.

    «С Купянского направления эвакуированы почти 6,5 тыс. человек, с Боровского – почти 4,5 тысяч», – приводит слова Синегубова ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    В декабре Синегубов заявлял, что требуется эвакуация еще из 344 населенных пунктов. Однако, признавал он, не все граждане хотят уезжать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весь 2024 год российская армия проводила в зоне СВО целую череду наступательных операций. В конце декабря российские войска освободили Загрызово в Харьковской области.

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    1 января 2025, 23:43 • Новости дня
    Над регионами России сбили 14 украинских беспилотников

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Белгородской, Воронежской, Ростовской, Тульской и Орловской областей сбиты 14 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    С 20.00 до 22.00 мск два беспилотника сбиты над Белгородской областью, четыре – над Воронежской, пять – над Ростовской, два – над Тульской, один – над Орловской, сообщило Минобороны России в Telegram.

    Напомним, с 17.30 до 20.00 мск в Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях сбили 19 украинских БПЛА.

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    2 января 2025, 02:55 • Новости дня
    Российская ПВО сбила беспилотники над Брянской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Над Брянской областью силами ПВО сбиты два беспилотника самолетного типа, сообщил глава региона Александр Богомаз.

    Никто не пострадал, разрушений нет, сообщил губернатор в Telegram.

    Напомним, Минобороны России сообщило об уничтожении более 30 украинских беспилотников над регионами России.

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    1 января 2025, 13:05 • Новости дня
    ЧФ уничтожил три украинских безэкипажных катера

    Tекст: Мария Иванова

    Силами ЧФ в среду уничтожены три безэкипажных катера ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 39047 беспилотников, 590 ЗРК, 20127 танков и других бронемашин, 1504 боевые машины РСЗО, 20120 орудий полевой артиллерии и минометов, 29685 единиц спецтехники.

    Ранее в Минобороны сообщили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение месту сборки безэкипажных катеров.

    Накануне Минобороны также отчиталось об уничтожении катеров ВСУ в Черном море.

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    2 января 2025, 00:58 • Новости дня
    Мирные жители получили ранения в результате атаки дрона в Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Волоконовском районе в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль пострадали двое мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что один из пострадавших получил осколочные ранения лица, второй – живота и предплечья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 17.30 до 22.00 мск российская ПВО сбила более 30 украинских беспилотников над регионами России.

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    1 января 2025, 18:20 • Новости дня
    Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью

    В Белгородской области силы ПВО уничтожили два украинских дрона в дневное время

    Tекст: Евгения Караваева

    В Белгородской области системы ПВО сбили два украинских беспилотника в интервале с 15.00 до 15.30 мск.

    Два украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены средствами ПВО над территорией Белгородской области в период с 15.00 до 15.30 по московскому времени, сообщает Telegram-канал Минообороны.

    Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников с территории Украины, что требует постоянной готовности ПВО к отражению таких угроз.

    Ранее в небе над Ростовом-на-Дону ПВО уничтожила беспилотник, в итоге не причинивший ущерба, а в районе Новошахтинска силы ПВО уничтожили два БПЛА.

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    2 января 2025, 04:57 • Новости дня
    Беспилотник сбит над Воронежем

    Tекст: Антон Антонов

    Над Воронежем уничтожен беспилотник, никто не пострадал, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    Гусев уточнил в Telegram, что, «исходя из оперативной ситуации, режим опасности атаки БПЛА в регионе не вводился».

    Напомним, Минобороны России сообщило об уничтожении украинских БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областями – всего более 30 БПЛА.


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