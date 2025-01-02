Британский наемник сообщил о бегстве 12 сослуживцев из-за действий ВСУ в Донбассе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пленный наемник из Британии Хейден Уильям Дэвис заявил о бегстве двенадцати его сослуживцев с позиций в Донбассе, передает РИА «Новости». Эти наемники, воевавшие за Вооруженные силы Украины (ВСУ), покинули свои позиции в знак протеста против действий украинского командования. Дэвис рассказал о том, что был свидетелем приказов, противоречащих нормам военных действий: «Я лично слышал по рации, как кому-то был отдан приказ убить трех человек... Для всех, кто был со мной на наблюдательном пункте, это стало последней каплей».

Дэвис также подчеркнул, что командование ВСУ использует личный состав «как мясо». По его словам, бойцов держат на позициях на гораздо более долгое время, чем им обещают, и отправляют на новые задания без должного снаряжения и информации. Он отказался выполнять подобные приказы и, после ухода с позиции, прятался в блиндаже два месяца.

Дэвис добавил, что многие его сослуживцы погибли в боях, и их тела остаются на позициях. Он упомянул о наемнике из Южной Африки, чей труп так и не был убран с поля боя. Дэвис предупредил, что иностранные бойцы, решившие воевать на стороне Украины, рискуют своей жизнью: «Если вы придете на Украину в качестве бойца иностранного легиона... Здесь вы будете уничтожены... и Украине тоже на вас наплевать».

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский солдат спас британского наемника под обстрелом в зоне СВО. Газета сообщала, что британский наемник в плену показал языческие татуировки. Газета писала, что британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен в Курске, корректировал действия украинских войск, используя беспилотники для разведки.