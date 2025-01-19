В результате атаки ВСУ в Белгородской области повреждены жилые дома и машины

Гладков: Семь домов и два транспортных средства повреждены в результате атаки ВСУ в Белгородской области

Tекст: Дарья Григоренко

Гладков в своем Telegram-канале сообщил о повреждении семи частных домов и двух транспортных средств в четырех населенных пунктах региона. Атаки были проведены с использованием FPV-дронов и артиллерии.

По его словам, в Краснояружском районе в селе Графовка два FPV-дрона повредили окна трех домов и хозяйственные постройки. В поселке Красная Яруга дрон повредил грузовик Камаз. В селе Черемошное Белгородского района легковой автомобиль сильно пострадал от удара дрона, отметил он.

Гладков подчеркнул, что село Тишанка Волоконовского района подверглось артиллерийскому обстрелу. В одном из жилых домов выбиты окна и повреждены ворота. В двух соседних домах зафиксированы повреждения остекления, уточнил он.

В воскресенье в Минобороны сообщили, что средства ПВО России уничтожили четыре украинских беспилотника за полчаса в Белгородской и Курской областях.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ повреждены жилые дома в нескольких селах, обошлось без пострадавших.