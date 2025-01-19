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Полиция Южной Кореи обещала наказать участников погрома в суде
Полиция Южной Кореи начала расследование против 46 участников погрома в суде Сеула
Полиция Южной Кореи инициировала расследование в отношении 46 человек, проникших в здание суда в Сеуле, где они устроили погром после решения о продлении ареста президента Юн Сок Еля.
Полиция Республики Корея обещала провести тщательное расследование в отношении 46 человек, которые проникли в здание Западного окружного суда Сеула и устроили в нем беспорядки, передает ТАСС. Инцидент произошел на фоне акции протеста сторонников президента Южной Кореи Юн Сок Еля, который был задержан по делу о мятеже. В полиции подчеркивают недопустимость насилия и намерены привлечь виновных к ответственности.
После решения суда о продлении срока задержания президента около здания судебной инстанции собрались до 44 тыс. его сторонников. 46 человек, проникшие в здание суда, разбили стекла, раскидали пластиковые стулья и мусор, а также использовали огнетушитель против полицейских. Полиция расценила эти действия как серьезное нарушение правопорядка и создала специальную рабочую группу для расследования инцидента.
Все 46 человек были задержаны на месте и отправлены под стражу. Помимо этого, до объявления постановления судом, полицейские задержали еще 40 человек за различные правонарушения, включая нападение на служебный автомобиль управления антикоррупционных расследований и препятствование работе органов власти.
Ранее суд Южной Кореи заключил президента под стражу.