Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-Бульвара.7 комментариев
Сийярто заявил об угрозе энергоснабжению Европы после атаки на «Турецкий поток»
Сийярто: Нападение на «Турецкий поток» угрожает энергоснабжению Европы
Недавнее нападение на компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток» со стороны Вооруженных сил Украины угрожает стабильности энергоснабжения в Центральной Европе, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Сийярто заявил, что недавнее нападение Вооруженных сил Украины на компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток» поставило под угрозу энергоснабжение Центральной Европы. Это заявление Сийярто сделал на фоне визита в Белград, где он сопровождал премьер-министра Виктора Орбана на переговорах с президентом Сербии Александаром Вучичем, где обсуждались энергетические вопросы, передает ТАСС.
«Энергетическая безопасность и стабильность цен на энергоносители в Центральной Европе оказались под угрозой», – заявил он.
Он отметил, что в 2024 году Венгрия получила рекордные объемы газа – 7,6 млрд кубометров – по «Турецкому потоку». Министр подчеркнул, что данный газопровод является ключевым элементом в обеспечении безопасности поставок природного газа в Венгрию.
Он также добавил, что обанкротившаяся демократическая администрация США приняла ряд санкционных мер, затрудняющих безопасность энергоснабжения в регионе. Сийярто также отметил, что Украина приняла решение о прекращении транзита природного газа из России и предприняла нападение на газопровод «Турецкий поток».
Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 января Минобороны сообщило, что киевский режим попытался атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» близ Анапы с использованием девяти беспилотников, однако атака была успешно отражена, и станция продолжила свою работу в штатном режиме.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на «Турецкий поток» была совершена с участием США и Британии, которые заинтересованы в продаже сжиженного газа европейским странам.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что безопасность газопровода «Турецкий поток» должна быть гарантирована всеми возможными способами для сохранения стабильного поступления газа в страну.
Российские военные нанесли групповой удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на удары ракетами ATACMS и попытку срыва подачи газа по «Турецкому потоку».