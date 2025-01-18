Сийярто: Нападение на «Турецкий поток» угрожает энергоснабжению Европы

Tекст: Вера Басилая

Сийярто заявил, что недавнее нападение Вооруженных сил Украины на компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток» поставило под угрозу энергоснабжение Центральной Европы. Это заявление Сийярто сделал на фоне визита в Белград, где он сопровождал премьер-министра Виктора Орбана на переговорах с президентом Сербии Александаром Вучичем, где обсуждались энергетические вопросы, передает ТАСС.

«Энергетическая безопасность и стабильность цен на энергоносители в Центральной Европе оказались под угрозой», – заявил он.

Он отметил, что в 2024 году Венгрия получила рекордные объемы газа – 7,6 млрд кубометров – по «Турецкому потоку». Министр подчеркнул, что данный газопровод является ключевым элементом в обеспечении безопасности поставок природного газа в Венгрию.

Он также добавил, что обанкротившаяся демократическая администрация США приняла ряд санкционных мер, затрудняющих безопасность энергоснабжения в регионе. Сийярто также отметил, что Украина приняла решение о прекращении транзита природного газа из России и предприняла нападение на газопровод «Турецкий поток».

Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 января Минобороны сообщило, что киевский режим попытался атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» близ Анапы с использованием девяти беспилотников, однако атака была успешно отражена, и станция продолжила свою работу в штатном режиме.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на «Турецкий поток» была совершена с участием США и Британии, которые заинтересованы в продаже сжиженного газа европейским странам.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что безопасность газопровода «Турецкий поток» должна быть гарантирована всеми возможными способами для сохранения стабильного поступления газа в страну.

Российские военные нанесли групповой удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на удары ракетами ATACMS и попытку срыва подачи газа по «Турецкому потоку».