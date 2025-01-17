Роскомнадзор заблокировал в 2024 году почти 800 тыс. запрещенных страниц

Роскомнадзор в 2024 году заблокировал почти 800 тыс. страниц с запрещенной информацией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Роскомнадзор в 2024 году значительно увеличил количество блокировок страниц с запрещенной информацией. Как сообщает ТАСС, за год было заблокировано почти 800 тыс. интернет-страниц, что на 19% больше, чем в прошлом году. В четвертом квартале ведомство совместно с профильными органами удалило или заблокировало свыше 228 тыс. материалов и сайтов.

В четвертом квартале 179 тыс. страниц были заблокированы на основании судебных решений и решений уполномоченных органов, а 30,3 тыс. – благодаря сотрудничеству с администрациями социальных сетей.

По данным ведомства, количество удаленного контента с детской порнографией уменьшилось в четвертом квартале до 19,5 тыс. страниц по сравнению с 28,5 тыс. в третьем квартале. Однако в сравнении с началом года, когда было заблокировано 9,1 тыс. таких материалов, наблюдается рост.

Количество материалов с пронаркотическим контентом, напротив, выросло до 36,1 тыс. в четвертом квартале. Также увеличилось число заблокированного суицидального контента, достигнув 12,9 тыс. страниц. В то же время количество заблокированных фейков о Вооруженных силах РФ снизилось до 5,8 тыс. страниц.

Значительно сократилось число заблокированного экстремистского и террористического контента – с 13,4 тыс. в третьем квартале до 7,9 тыс. в четвертом. Небольшой прирост наблюдается по количеству заблокированных материалов с пропагандой ЛГБТ, достигнув 9,6 тыс. страниц в четвертом квартале.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор установил критерии для блокировки контента, связанного с пропагандой отказа от деторождения, а ранее ограничил доступ к платформе Discord за нарушение российского законодательства, а также внес пять книжных сайтов в Реестр запрещенной информации.