Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.5 комментариев
РКН установил критерии блокировки пропаганды отказа от деторождения
Стало известно о критериях РКН для блокировки пропаганды отказа от деторождения в интернете
Роскомнадзор (РКН) подготовил проект приказа о блокировке пропаганды отказа от деторождения, который представлен на федеральном портале нормативных правовых актов, и предложил интернет-платформам заранее подготовиться к изменениям.
Согласно документу, будет блокироваться информация, которая убеждает в необходимости отказа от деторождения, оправдывает его или представляет бездетность как предпочтительный жизненный выбор. Однако информация о монашестве, обете безбрачия и отказе от деторождения на религиозной основе не будет ограничиваться, передает ТАСС.
В пресс-службе Роскомнадзора пояснили, что проект приказа предлагает внести изменения в критерии оценки информации, касающейся отказа от деторождения. Владельцы социальных сетей и других интернет-платформ обязаны контролировать и ограничивать доступ к такой информации. Если подобный контент не будет своевременно удален, страницы с этой информацией могут быть заблокированы.
Ведомство рекомендует владельцам интернет-платформ подготовиться к изменениям. Им предлагается наладить систему мониторинга, аналогичную той, что используется для контроля материалов, связанных с ЛГБТ-идеями, сменой пола и рекламой VPN. Приказ Роскомнадзора должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года и действовать в течение четырех лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Госдума одобрила законопроект, запрещающий публичную пропаганду идеологии чайлдфри, а Совфед одобрил его.