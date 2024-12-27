РКН установил критерии блокировки пропаганды отказа от деторождения

Стало известно о критериях РКН для блокировки пропаганды отказа от деторождения в интернете

Tекст: Евгения Караваева

Согласно документу, будет блокироваться информация, которая убеждает в необходимости отказа от деторождения, оправдывает его или представляет бездетность как предпочтительный жизненный выбор. Однако информация о монашестве, обете безбрачия и отказе от деторождения на религиозной основе не будет ограничиваться, передает ТАСС.

В пресс-службе Роскомнадзора пояснили, что проект приказа предлагает внести изменения в критерии оценки информации, касающейся отказа от деторождения. Владельцы социальных сетей и других интернет-платформ обязаны контролировать и ограничивать доступ к такой информации. Если подобный контент не будет своевременно удален, страницы с этой информацией могут быть заблокированы.

Ведомство рекомендует владельцам интернет-платформ подготовиться к изменениям. Им предлагается наладить систему мониторинга, аналогичную той, что используется для контроля материалов, связанных с ЛГБТ-идеями, сменой пола и рекламой VPN. Приказ Роскомнадзора должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года и действовать в течение четырех лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Госдума одобрила законопроект, запрещающий публичную пропаганду идеологии чайлдфри, а Совфед одобрил его.