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    Подполье сообщило о возможном расположении штаба наемников на борту крейсера «Украина»
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Байден спалил остатки американского лидерства

    Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.

    7 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем Трампу Арктика

    Главная ценность Гренландии – это национальный сектор контроля над Арктикой. И попытки новой вашингтонской администрации не подкупом, так завоеванием получить Гренландию – это подготовка к борьбе за арктические шельфы, проливы и ресурсы.

    5 комментариев
    Андрей Шалунов Андрей Шалунов Как сделать потребление разумным и достаточным

    Отказ от производства товаров с коротким сроком эксплуатации является ключом к сокращению объемов мусора на свалках и снижению трат граждан на покупку товаров.

    16 комментариев
    16 января 2025, 08:34 • Новости дня

    Командир 33-й бригады ВСУ сдался в плен, так как его бросили с переломом ноги

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир взвода Николай Каптур из 33-й механизированной бригады ВСУ сдался российским военным в Курахово, после того как был оставлен своими с переломом ноги.

    Командир взвода 33-й механизированной бригады ВСУ Николай Каптур оказался брошен своими сослуживцами на позициях в Курахово, получив перелом ноги в ходе боя. В результате он принял решение сдаться в плен российским военным, которые оказали ему необходимую медицинскую помощь, сообщает РИА «Новости».

    Каптур рассказал, что не выполнил приказ своего командира роты по прозвищу «Хантер» – оставить людей на позициях. После того как он был ранен, командир дал команду отступать, оставив его одного.

    Также Каптур отметил, что многие украинские солдаты боятся сдаваться из-за запугивания начальством, утверждающим, что российские военнослужащие убивают пленных. Однако его опыт оказался совершенно иным: «Со мной делились последней водой, едой, мне оказали всю медицинскую помощь, я очень им благодарен», – добавил командир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный ВСУ рассказал об атаках дронов «Баба-яга» на свои же войска. Пленные украинские пограничники сообщили о случаях пьянства до смерти в рядах ВСУ.

    16 января 2025, 00:34 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по крупнейшему газовому хранилищу Украины

    Российские войска поразили объекты газоэнергетической инфраструктуры в Львовской области

    ВС России нанесли удар по крупнейшему газовому хранилищу Украины
    @ Lars Penning/ Dpa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска провели групповой удар высокоточным оружием по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на удары ракетами ATACMS и попытку срыва подачи газа по «Турецкому потоку», говорится в сообщении Минобороны.

    По информации военного ведомства, российские войска нанесли удар по важным объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на удары с территории Украины дальнобойными ракетами ATACMS американского производства и крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства. Атака также была ответом на попытку Украины совершить теракт на компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, что могло бы сорвать поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток», передает ТАСС.

    Отмечается, что 15 января российские силы использовали высокоточное оружие для поражения критически важных объектов. Среди них – наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый, Львовская область, которая была успешно поражена. Данный удар стал ответной мерой на предыдущие действия Украины.

    В Минобороны подчеркнули, что операция носила оборонительный характер и была проведена с целью воспрепятствовать возможным дальнейшим атакам на важные объекты газовой инфраструктуры России.

    Напомним, 13 января киевский режим совершил попытку атаки с использованием девяти БПЛА на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, с целью прекращения поставок газа в европейские страны. Силы ПВО России сбили все дроны. В Кремле назвали атаку ВСУ энергетическим терроризмом.

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    15 января 2025, 16:48 • Новости дня
    Военкор: Целью ракетного удара стало подземное хранилище газа во Львовской области

    Военкор Поддубный: Целью ракетного удара стало подземное хранилище газа во Львовской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Целью утреннего группового удара ВС России было крупнейшее подземное хранилище газа (ПХГ) в городе Стрый Львовской области, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

    Поддубный добавил, что в этом городе расположен крупный железнодорожный узел с сообщением сразу на пять направлений. «Подобные удары по тыловым объектам противника – это гарантированное снижение его военного потенциала», – написал он в своем Telegram-канале.

    Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале отметил, что действительно различные источники сообщали о взрывах во Львовской области, где целями стали подземные хранилища газа (ПХГ). Он отметил, что на территории Украины функционирует свыше десятка подобных объектов, которые защищены, их сложно поразить.

    «В одной Львовской области пять таких ПХГ, так что если попадание было, то урон будет значительный», – сообщил эксперт.

    Ранее украинские СМИ, ссылаясь на местные власти, сообщили о повреждении двух объектов инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах Львовской области в результате ракетной атаки.

    Ранее экономист Иван Лизан сказал газете ВЗГЛЯД, что если разрушить ударами подземные хранилища газа на Украине, то Киев потеряет возможность поддерживать давление в своей газотранспортной системе (ГТС) и будет вынужден качать газ из России. Так топливо можно будет переправлять в том числе в Приднестровье.

    Минобороны России в среду сообщило, что российские войска нанесли удар по украинской газо-энергетической инфраструктуре, которая обеспечивает работу военно-промышленного комплекса.

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    15 января 2025, 19:11 • Видео
    Зеленский завернул поганку в «план Трампа»

    Владимир Зеленский заявил о подготовке встречи с Дональдом Трампом и о том, что у них общая цель – «добиться мира на Украине». Но Зеленскому нужен только «справедливый» мир, то есть невозможный и неприемлемый для России. И он, кажется, нашел способ перехитрить Трампа при помощи британцев и французов.

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    15 января 2025, 22:13 • Новости дня
    Вынесен приговор офицеру ПВО за халатность при обороне неба Крыма

    Севастопольский гарнизонный суд приговорил офицера ПВО к трем годам колонии за сбитый Ми-8

    Вынесен приговор офицеру ПВО за халатность при обороне неба Крыма
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Севастопольский гарнизонный суд приговорил офицера ПВО к трем годам колонии за сбитый по ошибке российский вертолет Ми-8, однако Минобороны не удалось взыскать с него 200 млн рублей за ущерб.

    Как сообщает «Коммерсантъ», офицер ПВО Игорь Пашков, служивший в Крыму, был признан виновным в халатности, повлекшей смерть трех человек при сбитии российского вертолета Ми-8. Суд приговорил его к трем годам колонии-поселения и лишил права занимать определенные должности на один год.

    В октябре 2023 года капитан Пашков, находясь на боевом дежурстве, получил сообщение о низколетящей воздушной цели. Он ошибочно сообщил руководству, что цель находится в другом секторе, и необходимо принять решение по ее уничтожению. Позднее начальник расчета  уточнил, что целью является вертолет, летевший с включенными огнями, но Пашков допсообщениям не поверил. В результате была выпущена ракета, сбившая российский Ми-8, что привело к гибели трех членов экипажа.

    После инцидента Игорь Пашков добровольно признал свою вину. Суд учел его раскаяние, признание вины, положительные характеристики и статус ветерана боевых действий.

    Минобороны пыталось взыскать с офицера 200 млн рублей, однако суд удовлетворил только иск на 5 млн. Вдовы погибших летчиков также получили компенсацию по одному млн рублей каждой. Апелляционный суд снизил срок наказания Пашкову до двух лет и десяти месяцев, отметив, что он самостоятельно сообщил все обстоятельства произошедшего.

    Ранее сообщалось, что бывшего офицера российской армии Сергея Линцова приговорили к реальному сроку заключения за ложные сведения о российской армии.

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    15 января 2025, 10:26 • Новости дня
    Рогов сообщил о переходе Дзержинска под контроль ВС России

    Город Дзержинск в ДНР перешел под контроль российских войск

    Рогов сообщил о переходе Дзержинска под контроль ВС России
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска взяли под контроль Дзержинск в ДНР, начата зачистка прилегающих территорий, включая район шахты, где остаются небольшие группы противника.

    Город Дзержинск, известный также как Торецк, в Донецкой народной республике (ДНР) перешел под контроль российских войск, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Он отметил, что в настоящее время идет зачистка территории, прилегающей к шахте в этом районе, сообщает РИА «Новости».

    Рогов подтвердил, что основные силы врага были разбиты, а оставшиеся войска вынуждены были отступить из города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силовики сообщили о завершении зачистки Дзержинска от ВСУ, недавно был зачищен последний опорный пункт украинских вооруженных сил.

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    15 января 2025, 09:12 • Новости дня
    Взрыв произошел у аэропорта в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по позициям России

    Подполье сообщило об ударе по аэропорту в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по позициям России

    Взрыв произошел у аэропорта в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по позициям России
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Черкассах произошел взрыв вблизи аэропорта, который используется ВСУ для взлетов вертолетов, атакующих позиции России на Запорожском направлении, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, удар был нанесен вблизи аэропорта в Черкассах , который является местом регулярного взлета вертолетов ВСУ, используемых для атак на российские позиции на Запорожском направлении, передает РИА «Новости».

    Лебедев отметил, что сведений о наличии самолетов в этом аэропорту нет, однако данные о частых взлетах вертолетов имеются.

    Украинские СМИ сообщили, что в Кривом Роге и Черкассах на Украине прогремели взрывы на фоне всеобщей воздушной тревоги; ранее воздушная тревога охватила всю территорию Украины.

    В Харькове прогремела серия взрывов; в ночь на среду в Киевской области Украины, а также в Сумах и Харькове произошли взрывы.

    Ранее воздушная тревога охватила всю территорию Украины, в Харькове прогремела серия взрывов, а до этого взрывы прозвучали в Киеве и Киевской области.

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    16 января 2025, 03:39 • Новости дня
    Подполье сообщило о возможном расположении штаба наемников на борту крейсера «Украина»

    Иностранные наемники стали регулярно посещать стоящий в Николаеве крейсер «Украина»

    Подполье сообщило о возможном расположении штаба наемников на борту крейсера «Украина»
    @ wikipedia.org

    Tекст: Максим Попов

    В Николаеве на стоянке недостроенного ракетного крейсера «Украина» замечены иностранные наемники, которые регулярно осматривают корабль.

    В порту Николаева у достроечной стенки ракетного крейсера «Украина» активизировались иностранные наемники, которые уже проложили к борту судна коммуникационные линии, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пророссийское подполье.

    По словам источника, цель постоянных визитов иностранцев в порт по-прежнему остается неизвестной. Возможно, наемники собираются вывезти остатки корабля или организовать внутри штаб, отметил он.

    Известно, что достройка крейсера «Украина» была приостановлена в 1996 году из-за нехватки финансирования. В 2017 году киевские власти заявили, что ВМС не нуждаются в корабле. Крейсер планировали продать, а вырученные средства направить в судостроительную отрасль, однако эти планы не были реализованы.

    До этого сообщалось, что украинские войска активно перемещаются в прибрежной зоне Николаевской и Херсонской областей, наблюдается значительное скопление личного состава и техники.

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    15 января 2025, 23:20 • Новости дня
    Падение дронов вызвало пожар на нефтебазе в Воронежской области

    На нефтебазе в Воронежской области произошло возгорание из-за падения дронов

    Tекст: Максим Попов

    На нефтебазе в Воронежской области начался пожар после падения нескольких беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    По словам Гусева, пострадавших нет. На место происшествия прибыли экстренные службы для локализации и тушения пожара, сообщил глава региона в своем Telegram.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников в течение десяти минут над Воронежской и Белгородской областями.

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    15 января 2025, 20:12 • Новости дня
    Рубио назвал нереалистичным возврат прежних границ Украины

    Кандидат на пост госсекретаря США Рубио считает маловероятным возврат украинских границ

    Tекст: Евгения Караваева

    Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что считает маловероятным возврат Украины к границам, существовавшим до начала российской спецоперации в феврале 2022 года.

    Рубио высказал сомнения в возможности возвращения Украины к границам, существовавшим до начала российской спецоперации в феврале 2022 года, передает РИА «Новости».

    «Украина... не сможет полностью вытеснить российские силы на позиции, которые они занимали до февраля 2022 года. Это связано с масштабом и динамикой текущего конфликта», – заявил Рубио, выступая на слушаниях в Сенате.

    Он отметил, что любые дипломатические усилия по прекращению конфликта должны учитывать сложившуюся реальность и предполагать компромиссы с обеих сторон. По мнению Рубио, без учета обстоятельств и настроений противоборствующих сторон достичь мирного урегулирования будет сложно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости обсуждать территориальные вопросы Украиной в рамках текущего конфликта, а в Польше допустили, что Россия может занять всю территорию Украины на фоне экономических трудностей противника и поражений на фронте.

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    15 января 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре ВПК Украины
    ВС России нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре ВПК Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Утром в среду российские войска произвели удар по украинской газо-энергетической инфраструктуре, обеспечивающей работу ВПК, сообщило Минобороны России.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием и ударными беспилотниками, целями стали критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающие военную промышленность страны, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Все назначенные цели поражены.

    Ранее в среду Владимир Зеленский сообщил о массированных ударах по энергетической инфраструктуре Украины, включая объекты газовой отрасли.

    На прошлой неделе российские войска нанесли 28 ударов высокоточным оружием и беспилотниками по украинским военным аэродромам.

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    16 января 2025, 04:02 • Новости дня
    Лондон отказался от предложения Парижа по миротворцам на Украине

    Лондон не согласился с Парижем на отправку миротворцев на Украину

    Tекст: Максим Попов

    Британское правительство ответило отказом на инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о размещении западных миротворцев на Украине после завершения конфликта, опасаясь возможной эскалации конфликта, пишет The Daily Telegraph.

    По информации издания, существуют сомнения в том, что Британия готова поддержать подобную инициативу, учитывая угрозы, которые могут возникнуть для военных, а также риск эскалации ситуации, передает ТАСС.

    Известно, что  Макрон активно пытается заручиться поддержкой других стран НАТО для своей инициативы по размещению миротворцев на Украине после достижения мирных договоренностей. Как сообщает The Daily Telegraph, этот вопрос, вероятно, обсуждался на встрече Макрона с британским премьером Киром Стармером в ходе его визита в Британию на прошлой неделе.

    Однако, как подчеркнули обозреватели, западные партнеры Киева «забегают вперед», поскольку ни конкретные сроки, ни условия возможного мирного соглашения пока не определены. Кроме того, присутствие миротворцев из стран НАТО на Украине может повысить вероятность военного конфликта с Россией и другими членами альянса, включая США, говорится в материале издания.

    До этого украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном о размещении воинских контингентов на Украине. Ранее стало известно, что Макрон обсуждал возможность отправки западных сухопутных войск на Украину с представителями 20 стран в Париже, хотя участники не пришли к согласию.

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    15 января 2025, 12:49 • Новости дня
    Российские войска освободили Украинку в ДНР
    Российские войска освободили Украинку в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в результате успешных наступательных действий в последние сутки освободили Украинку в Донецкой народной республике, украинские силы по всем участкам фронта потеряли свыше 1,5 тыс. военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Группировка «Центр» освободила населенный пункт Украинка, в зоне ее ответственности поражены шесть механизированных бригад ВСУ и другие формирования, украинская сторона потеряла там более 560 украинских солдат, танк Leopard, четыре бронированные машины и шесть артиллерийских орудий, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    На Харьковском направлении группировка «Север» поразила мотопехотную бригаду ВСУ. Потери украинских сил составили до 30 военнослужащих, шесть автомобилей и РСЗО «Град». Также уничтожены три артиллерийских орудия, в том числе американская САУ Paladin.

    Группировка «Запад» улучшила позиции, в зоне ее ответственности ВСУ потеряли более 460 человек, два бронетранспортера М113 и пять артиллерийских орудий. Уничтожены два склада боеприпасов и станция РЭБ.

    Южная группировка закрепилась на более выгодных рубежах в ДНР, в зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, танк и четыре артиллерийских орудия. Уничтожен также склад боеприпасов.

    Группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны ВСУ, ликвидировав до 200 солдат противника и орудие «Богдана».

    Группировка «Днепр» нанесла поражение украинским силам в Запорожской и Херсонской областях, ликвидировав до 95 военнослужащих и 13 автомобилей.

    С начала специальной военной операции российскими войсками уничтожены 652 самолета, 283 вертолета и более 20 тыс. танков и бронемашин.

    В прошлые сутки ВС России освободили села Нескучное и Терны в ДНР.

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    15 января 2025, 14:55 • Новости дня
    Западные СМИ сообщили о разложении украинской армии из-за политики Киева и НАТО

    InfoBRICS: Силы украинского режима инструментом геноцида НАТО украинцев

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская армия разлагается из-за разрушительной политики Киева и стран НАТО, пишет InfoBRICS.

    Издание InfoBRICS сообщило, что условия жизни украинских солдат ужасающие, наркомания процветает, а уровень смертности потрясает своей высокостью. Украинская армия переживает серьезный кризис, вызванный разрушительной политикой Киева и стран НАТО, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что многие погибшие в бою остаются на поле, что объясняет большое число пропавших без вести. Дезертирство также стало обыденностью, несмотря на подготовку и вооружение от НАТО, тысячи солдат покидают армию, не желая продолжать службу.

    «Все это означает, что силы киевского режима можно охарактеризовать только как инструмент геноцида НАТО против украинцев«, – следует из публикации.

    Ранее мастер спорта международного класса Лариса Жалинская, покинувшая Украину, обратилась к соотечественникам с призывом эмигрировать.

    До этого сообщалось, что законопроект о снижении возраста мобилизации до 18 лет на Украине уже разработан и находится в стенах Верховной рады.

    Военнослужащая ВСУ и парамедик Алина Михайлова призвала запретить продажу алкоголя в прифронтовых районах Украины из-за участившихся случаев пьянства среди солдат с дебошами и стрельбой.

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    15 января 2025, 22:05 • Новости дня
    Рубио заявил о включении вопроса нейтралитета Украины в переговоры

    Кандидат на пост госсекретаря США Рубио заявил о включении вопроса нейтралитета Украины в потенциальные переговоры

    Tекст: Вера Басилая

    Санкции против России или их отмена, а также вопрос о нейтралитете Украины также могут быть частью переговорного процесса, заявил кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио.

    По словам Рубио, в переговорах важно учитывать взаимные уступки сторон, он отметил, что возможное ослабление санкций против России обязательно станет частью любых будущих переговоров о прекращении конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Рубио также отметил, что обсуждение нейтралитета Украины станет неизбежным элементом переговорного процесса.

    Ранее кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что возврат Украины к границам до февраля 2022 года маловероятен, в то время как Дональд Трамп намерен использовать переговоры с Россией и Украиной для урегулирования конфликта без уступок.

    Советники избранного президента США Дональда Трампа одобрили идею создания демилитаризованной зоны на Украине под контролем европейских военных, чтобы разрешить конфликт в регионе.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предложения о заморозке конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения хуже минских договоренностей.

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    15 января 2025, 12:05 • Новости дня
    Попытки подкупить ВС России под Горловкой связали с провалом ВСУ на фронте

    Кимаковский объяснил попытки подкупить ВС России агонией ВСУ на фронте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский прокомментировал попытки украинских спецслужб подкупить российских военных под Горловкой, назвав это признаком агонии из-за провала украинских войск на фронте.

    Попытки украинских спецслужб подкупить российских военнослужащих под Горловкой связаны с тяжелым положением на фронте, объясняет советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС. Кимаковский отметил, что украинская сторона применяет такие методы, как подкуп, шантаж и запугивание, пытаясь компенсировать свои неудачи на фронте.

    «В агонии и от безысходности Киев пытается хоть как-то выиграть время», – заявил Кимаковский. По его словам, ВСУ потеряли значительное количество как личного состава, так и военной техники в ходе неудачных операций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ России пресекла попытку военной разведки Украины передать аванс в 100 тыс. долларов российским военнослужащим за оставление позиций в Горловке.

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    15 января 2025, 12:43 • Новости дня
    ФСБ: ГУР Украины обещало российскому офицеру за отход из Горловки выезд в Европу

    ФСБ: Украинская разведка предлагала российскому офицеру за отход из Горловки выезд в любую страну Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Военная разведка Украины предложила российскому военному 1 млн долларов за отход подразделений из-под Горловки в ДНР и обещала безопасный выезд его семьи в любую страну, включая Европу, сообщила ФСБ.

    ФСБ опубликовала аудиозаписи переговоров между сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) и российским военным, которые произошли осенью 2023 года, передает ТАСС.

    На записях представитель ГУР МОУ предлагал офицеру ВС России 1 млн долларов за отход российских подразделений с позиций под Горловкой в ДНР.

    В ходе переговоров представитель ГУР МОУ обещал обеспечить безопасный выезд военного и его семьи из России, предлагая маршрут через Грузию в Кишинев, откуда они вылетели бы в ту страну, «которую сами выберут».

    «Если в Европу – отсюда мы вам сделаем документы и все, проблем вообще никаких», – заявил «вербовщик».

    Представитель ГУР МОУ гарантировал, что деньги будут переданы семье как в Кишиневе, так и в любой другой точке, включая возможность получения в биткойнах.

    Ранее ФСБ и Минобороны обнародовали детали операции, в ходе которой представители украинской военной разведки пытались уговорить российских военных оставить позиции под Горловкой за 1 млн долларов.

    В качестве аванса было получено от Главного управления разведки Украины100 тыс. долларов. Оперативные мероприятия вскрыли районы сосредоточения частей Вооруженных сил Украины.

    В результате российские военные нанесли удары по выявленным маршрутам украинских войск, что привело к серьезным потерям среди противника.

    Полученные деньги были направлены на закупку материально-технических средств для подразделений, участвующих в специальной военной операции.

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    Украина собиралась обмануть НАТО взяткой за Горловку

    ФСБ отчиталась о пресечении операции украинских спецслужб. Согласно плану, ГУР МО Украины хотело обменять 1 млн долларов на позиции под Горловкой. В результате оперативной игры контрразведке удалось «развести» противника на аванс, нанести ему чувствительное огневое поражение, сорвать наступление ВСУ на Горловку и что самое важное – внести свой вклад в отмену саммита НАТО по Украине осенью 2023 года. Подробности

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    Как «особые эшелоны» штурмовиков породили легенду о «Батальоне Славы»

    Ровно 80 лет назад, 14 января 1945 года, произошло событие, за которое десятки советских бойцов немедленно получили ордена Славы. Возможно, именно это стало основой легенды о «Батальоне Славы», получившей известность после Великой Отечественной. Речь идет о первом успешном применении так называемых особых батальонов. Зачем они были созданы и как себя показали? Подробности

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    Почему в США стали менять свое отношение к «либеральной повестке»

    Поистине тектонические сдвиги внезапно стали происходить в общественной и культурной повестке США. Трансгендерам запрещено участвовать в спортивных командах, соцсети смягчают либеральную цензуру, а пожарных критикуют за то, что они слишком увлеклись защитой прав ЛГБТ в ущерб своим непосредственным обязанностям. Как и почему такое случилось? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Зеленский завернул поганку в «план Трампа»

      Владимир Зеленский заявил о подготовке встречи с Дональдом Трампом и о том, что у них общая цель – «добиться мира на Украине». Но Зеленскому нужен только «справедливый» мир, то есть невозможный и неприемлемый для России. И он, кажется, нашел способ перехитрить Трампа при помощи британцев и французов.

    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

    • Литва позарилась на Калининград

      Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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