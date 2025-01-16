Tекст: Дмитрий Зубарев

Командир взвода 33-й механизированной бригады ВСУ Николай Каптур оказался брошен своими сослуживцами на позициях в Курахово, получив перелом ноги в ходе боя. В результате он принял решение сдаться в плен российским военным, которые оказали ему необходимую медицинскую помощь, сообщает РИА «Новости».

Каптур рассказал, что не выполнил приказ своего командира роты по прозвищу «Хантер» – оставить людей на позициях. После того как он был ранен, командир дал команду отступать, оставив его одного.

Также Каптур отметил, что многие украинские солдаты боятся сдаваться из-за запугивания начальством, утверждающим, что российские военнослужащие убивают пленных. Однако его опыт оказался совершенно иным: «Со мной делились последней водой, едой, мне оказали всю медицинскую помощь, я очень им благодарен», – добавил командир.

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