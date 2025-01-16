Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.7 комментариев
Российские силы начали артподготовку к штурму Ямполовки
Российские войска ведут артподготовку для штурма Ямполовки в ДНР, в то время как украинские военные покидают свои позиции, что связано с нехваткой личного состава и деморализацией.
Российские военные начали артподготовку для штурма Ямполовки в Донецкой народной республике, сообщает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что украинские войска бегут с позиций на этом участке фронта.
По словам Марочко, освобождение Тернов дало российским силам возможность развивать успех в направлениях Колодязей и Ямполовки. Он подчеркнул, что основные усилия за последние сутки были направлены на уничтожение разрозненных украинских отрядов и подготовку к штурму.
Марочко также отметил, что в районе Ямполовки зафиксирована передислокация украинских вооруженных формирований, вызванная, вероятно, острой нехваткой личного состава. «Основные действия вооруженных сил Украины свидетельствуют о деморализации и усталости их подразделений», – заявил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска приблизились к полному контролю над ДНР и ЛНР, а также уничтожили и взяли под контроль позиции ВСУ в районе Тернов в ДНР при поддержке дронов.