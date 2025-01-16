Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские военные начали артподготовку для штурма Ямполовки в Донецкой народной республике, сообщает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что украинские войска бегут с позиций на этом участке фронта.

По словам Марочко, освобождение Тернов дало российским силам возможность развивать успех в направлениях Колодязей и Ямполовки. Он подчеркнул, что основные усилия за последние сутки были направлены на уничтожение разрозненных украинских отрядов и подготовку к штурму.

Марочко также отметил, что в районе Ямполовки зафиксирована передислокация украинских вооруженных формирований, вызванная, вероятно, острой нехваткой личного состава. «Основные действия вооруженных сил Украины свидетельствуют о деморализации и усталости их подразделений», – заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска приблизились к полному контролю над ДНР и ЛНР, а также уничтожили и взяли под контроль позиции ВСУ в районе Тернов в ДНР при поддержке дронов.