Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.5 комментариев
Рубио: У Украины заканчиваются не деньги, а украинцы
Будущий госсекретарь США Марко Рубио высказал позицию о том, что основной проблемой Украины является не нехватка финансов, а сокращение численности населения, и подчеркнул необходимость завершения конфликта, сообщает издание «Общественное».
Рубио выступил в Конгрессе и заявил, что «официальной позицией США должно стать окончание» конфликта. Он выразил мнение, что у России нет шансов захватить всю Украину, но также назвал нереалистичной веру в то, что Украина сможет вернуть все захваченные территории.
В ходе своего выступления Рубио заметил: «Проблема Украины не в том, что у нее заканчиваются деньги, а в том, что у нее заканчиваются украинцы». Он также процитировал Дональда Трампа, заявившего, что хочет остановить гибель людей на Украине, добавив, что разрушения в стране экстраординарны, и для их восстановления потребуются поколения.
Рубио подчеркнул, что миллионы украинцев покинули свои дома и могут никогда не вернуться, а энергетическая инфраструктура Украины продолжает разрушаться. По его словам, для ее восстановления понадобятся сотни миллиардов долларов и несколько десятилетий.
Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп намерен использовать переговоры с Россией и Украиной для урегулирования конфликта, предпочитая справедливые условия мира и избегая уступок.
Советник Трампа Майк Уолтц сообщал, что ведется подготовка его встречи с президентом России.