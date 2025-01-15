Рубио: У Украины заканчиваются не деньги, а украинцы

Tекст: Ольга Иванова

Рубио выступил в Конгрессе и заявил, что «официальной позицией США должно стать окончание» конфликта. Он выразил мнение, что у России нет шансов захватить всю Украину, но также назвал нереалистичной веру в то, что Украина сможет вернуть все захваченные территории.

В ходе своего выступления Рубио заметил: «Проблема Украины не в том, что у нее заканчиваются деньги, а в том, что у нее заканчиваются украинцы». Он также процитировал Дональда Трампа, заявившего, что хочет остановить гибель людей на Украине, добавив, что разрушения в стране экстраординарны, и для их восстановления потребуются поколения.

Рубио подчеркнул, что миллионы украинцев покинули свои дома и могут никогда не вернуться, а энергетическая инфраструктура Украины продолжает разрушаться. По его словам, для ее восстановления понадобятся сотни миллиардов долларов и несколько десятилетий.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп намерен использовать переговоры с Россией и Украиной для урегулирования конфликта, предпочитая справедливые условия мира и избегая уступок.

Советник Трампа Майк Уолтц сообщал, что ведется подготовка его встречи с президентом России.