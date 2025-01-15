Эксперты поддержали запуск Конкурса социальных архитекторов в России

Эксперты объяснили достоинства Конкурса социальных архитекторов в России

Член СПЧ и журналист Александр Малькевич в своем Telegram-канале отметил, что цель конкурса – выявить и поддержать профессионалов, способных создавать проекты, которые действительно улучшают жизнь людей, а не остаются только на бумаге.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что забота о людях является главным приоритетом государственной политики. Конкурс станет ключевым инструментом для систематизации успешных практик и масштабирования решений.

Конкурс будет поддерживать проекты, направленные на адаптацию ветеранов к мирной жизни, поддержку семей военнослужащих, развитие патриотического воспитания молодежи и волонтерских проектов. Также внимание уделено укреплению межнационального и религиозного согласия и вовлечению граждан в решение экологических проблем, указал Малькевич.

«Мне нравится нейминг «социальный архитектор». Часто на вопрос «А ты политтехнолог?» приходится отшучиваться «Да, только выборами не занимаюсь (не считая американских). Отличие социальных технологий от политических – ориентация не на победу в конкретном электоральном цикле, а на улучшение жизни людей вне зависимости от «до выборов осталось N дней», – отметила Анна Богачева в своем Telegram.

О названии конкурса социальных архитекторов высказался также генеральный директор коммуникационного агентства «ACTOR» Дмитрий Еловский. Он отметил, что слово «социальные» в названии отражает важность уделения внимания различным социальным группам и их поддержке.

По мнению Еловского, архитекторы создают и строят, что само по себе несет позитивный оттенок. «То, что архитектор насозидал, можно пощупать руками. Это объективная реальность», – сказал он, подчеркивая, что настоящее творчество требует надежности и долговечности конструкции.

Еловский также выразил мнение, что архитектура – это точная наука с четкими критериями качества, где конкуренция прозрачна. Однако он добавил, что архитектура также является магией и искусством, где один результат может быть красивым и надежным, а другой – неудачным.

В завершение Еловский подчеркнул, что архитекторы всегда работают «для людей и ради людей», что соответствует целям конкурса. Он выразил надежду, что конкурс сыграет позитивную роль в обществе, а также отметил высокий уровень экспертов в его совете.

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов на открытии старта конкурса заявил: «Социальные архитекторы работают с главным капиталом XXI века – с доверием людей. Не манипулируя, а именно выстраивая архитектуру общественного участия там, где требуется значимый результат».

Напомним, регистрация на Конкурс социальных архитекторов началась 15 января и продлится до 11 февраля 2025 года.