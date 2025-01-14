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Лавров заявил об игнорировании прав русских на Западе
Лавров указал на отсутствие обсуждения прав русских в западном дискурсе
Права русских на Украине, включая язык и культуру, по мнению Лаврова, игнорируются в западном дискурсе, что недопустимо для серьезных переговоров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что права русских, их язык, культура и образование, которые были законодательно запрещены на Украине, пока не находят отражения в западном дискурсе, передает ТАСС. Лавров отметил, что это создает сложности для серьезных международных переговоров.
На пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году Сергей Лавров подчеркнул, что без признания проблем русских на Украине невозможно наладить полноценные обсуждения с западными странами. Министр отметил, что «пока еще ни в нарративе, ни в дискурсе [на Западе], ни в чем не звучат права русских».
Лавров выразил обеспокоенность тем, что Запад игнорирует законодательные запреты, касающиеся русского языка, культуры и образования на Украине. Он подчеркнул, что подобное отношение западных стран делает невозможным серьезные разговоры и решения.
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