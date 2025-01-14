Жители двух регионов пожаловались на задержки СМС об атаках БПЛА

Жители Воронежской и Ростовской областей пожаловались на задержки СМС об атаках БПЛА

Tекст: Вера Басилая

Мизулина заявила, что такие жалобы на позднее СМС-оповещение поступают регулярно, особенно из Ростовской области. Она также опубликовала в своем Telegram-канале сообщения от жителей с фотографиями, подтверждающими задержки в оповещениях, передает ТАСС

Мизулина отметила, что проблема с задержкой СМС о возможных атаках БПЛА неоднократно фиксировалась, и это вызывает у жителей справедливую тревогу.

Между тем очевидцы сообщили газете ВЗГЛЯД, что СМС-оповещения об угрозах ракетной атаки также приходят с опозданием жителям Казани. Во вторник после утренней атаки дронов на Татарстан сообщения об угрозе жителям Казани пришло ближе к 13.00.

Ранее несколько регионов России подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ, в Ростовской области были уничтожены и подавлены 14 БПЛА.

Ночью украинские беспилотники атаковали Саратовскую, Тульскую и Воронежскую области.

В Казани в результате атаки загорелась газовая цистерна.

Кроме того, аэропорты Казани, Калуги, Саратова и Тамбова временно прекратили принимать и отправлять рейсы в целях обеспечения безопасности.