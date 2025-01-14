Русский язык даже нашими противниками официально признан важнейшим элементом вооружения нации, и его непременно следует добавить к известному списку традиционных союзников России вместе с ее армией и флотом. Третьим будет.0 комментариев
Анонсировано совещание Путина по развитию Крыма и Севастополя
Президент Владимир Путин намерен обсудить итоги и перспективы социально-экономического развития Крыма и Севастополя на совещании, запланированном на середину дня.
Как сообщает ТАСС, президент Владимир Путин проведет совещание, посвященное вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что мероприятие запланировано на середину дня.
Он подчеркнул, что эти регионы имеют особое значение для России, и на совещании будут обсуждаться итоги выполнения программы их развития, а также проблемные места и перспективные задачи.
Кроме того, в течение дня у президента России запланирована серия закрытых внутренних встреч и совещаний, которые не будут освещаться в прессе.