Деревянный особняк «изба на Масловке» продали в Москве

Деревянную «избу на Масловке» у Петровского парка продали на электронном аукционе в Москве

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, деревянный особняк у Петровского парка, известный как «изба на Масловке», был продан на открытом электронном аукционе. Руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что здание, построенное в 1906 году, имеет свободное назначение, что позволяет новому владельцу использовать его практически для любого бизнеса.

История здания богата событиями. Первоначально оно было возведено в 1906 году коннозаводчиком Николаем Малютиным для своей гражданской жены Анны Гильбих. Это последняя из сохранившихся дач в районе Петровского парка. После революции особняк использовался как коммунальная квартира, а в 1971 году его передали заводу «Художественная гравюра». С 1998 по 2019 год здание арендовал «Центр ремесел».

Здание расположено в непосредственной близости от Петровского парка и спортивного комплекса «Динамо», что делает его привлекательным для различных видов использования.