В ситуации, когда в стране нет преобладающей культуры, общество разваливается на чужие и враждебные друг другу группы, которые начинают борьбу за свои частные интересы. Обеспечение прав меньшинств, таким образом, возможно только в ситуации, когда есть бесспорное большинство. Именно его культура создает пространство, в котором все находятся в безопасности.0 комментариев
Деревянный особняк «изба на Масловке» продали в Москве
Деревянную «избу на Масловке» у Петровского парка продали на электронном аукционе в Москве
Деревянный особняк, известный как «изба на Масловке», построенный в 1906 году и некогда служивший дачей Анны Гильбих, продали на открытом электронном аукционе в Москве.
Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, деревянный особняк у Петровского парка, известный как «изба на Масловке», был продан на открытом электронном аукционе. Руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что здание, построенное в 1906 году, имеет свободное назначение, что позволяет новому владельцу использовать его практически для любого бизнеса.
История здания богата событиями. Первоначально оно было возведено в 1906 году коннозаводчиком Николаем Малютиным для своей гражданской жены Анны Гильбих. Это последняя из сохранившихся дач в районе Петровского парка. После революции особняк использовался как коммунальная квартира, а в 1971 году его передали заводу «Художественная гравюра». С 1998 по 2019 год здание арендовал «Центр ремесел».
Здание расположено в непосредственной близости от Петровского парка и спортивного комплекса «Динамо», что делает его привлекательным для различных видов использования.