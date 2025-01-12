Росстат назвал разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России

Росстат: Разрыв в зарплатах мужчин и женщин достиг 26 тыс. рублей

Tекст: Дарья Григоренко

Согласно данным Росстата, средняя начисленная заработная плата женщин в 2023 году составила 61,1 тыс. рублей, в то время как мужчины получали в среднем 87,7 тыс. рублей. Это свидетельствует о разрыве в размере 26 тыс. рублей. В 2021 году женщины зарабатывали 48,6 тыс. рублей, а мужчины 67 тыс. рублей, передает ТАСС.

Отмечается, что наибольший разрыв в зарплатах наблюдается в сфере информации и связи, где женщины получали 110 тыс. рублей, а мужчины – 169 тыс. рублей. В категории руководителей зарплата женщин составила 110,6 тыс. рублей, тогда как у мужчин – 159,3 тыс. рублей. Для специалистов женщины зарабатывали 65 тыс. рублей, а мужчины – 101 тыс. рублей.

Для сравнения, в 2017 году разрыв составлял всего 13 тыс. рублей, когда женщины получали в среднем 32,6 тыс. рублей, а мужчины – 45,5 тыс. рублей.

Ранее МВФ сообщил, что быстро растущая заработная плата обеспечила высокий уровень частного потребления в России.

В декабре председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов отправил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, предложив ввести норму о выплате 13-й зарплаты перед Новым годом.