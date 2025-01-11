Линии границ прочерчены не раз и навсегда. Передел мира никогда не прекращался, как и движение тектонических плит. История великих открытий – если не географических, то геополитических – продолжается.0 комментариев
В Тюмени чиновница стала главой департамента после увольнения из-за секс-скандала
В Тюмени чиновница стала главой департамента по спорту после увольнения из-за секс-скандала
Светлана Субботина назначена исполняющей обязанности директора департамента по спорту и молодежной политики в Тюмени, несмотря на скандал с участием ее сына в оргии.
В Тюмени Светлана Субботина займет должность исполняющей обязанности директора департамента по спорту и молодежной политики, сообщает Ura.Ru. Ранее она уволилась из-за скандала, связанного с ее сыном, который участвовал в оргии. Видео с событием попало в интернет, вызвав резонанс.
Анонимный источник из городской администрации уточнил, что Субботина пока временно занимает место уволившегося прежнего главы департамента Борисевича. На данный момент городская администрация ожидает ответа на запрос, направленный в департамент по спорту и молодежной политики относительно ситуации с назначением Субботиной.
Светлана Субботина ранее занимала пост зампреда департамента, но решила уйти по собственному желанию после появления компрометирующего видео в сети.