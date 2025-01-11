Экс-представитель Асада рассказал о попытках связаться с Путиным перед падением Дамаска

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает РБК, экс-президент Сирии Башар Асад несколько раз пытался связаться с российским президентом Владимиром Путиным 4 и 5 декабря, перед тем как покинуть страну. Об этом заявил бывший глава пресс-службы Асада Камель Сакр в интервью подкасту Mazej канала Al Arabiya.

Асад чувствовал себя «изолированным и одиноким», поскольку его попытки связаться с Путиным закончились неудачей. Он также обращался к спецпредставителю президента России по Сирии Александру Лаврентьеву. По словам Сакра, Лаврентьев сообщил, что Путин находился с визитом в Белоруссии и не мог ответить на звонки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии, а 8 декабря вошли в Дамаск, который оставили подразделения правительственных сил. После этого Асад был вынужден бежать. Российский военный атташе помог ему покинуть страну. Асад сначала был доставлен в аэропорт Дамаска, затем на российскую базу в Латакии, откуда вылетел в Россию, где получил политическое убежище.

Асад планировал выступить с речью перед нацией 5 декабря, но сначала перенес выступление на пятницу, затем на субботу и, в конечном итоге, решил его отменить перед бегством.