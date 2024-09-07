Аэропорт Грозного опроверг сообщения о ЧП с самолетом на недостроенной ВПП

Tекст: Алексей Дегтярев

В соцсетях в субботу распространилось сообщение о том, что самолет из Турции едва не сел на недостроенную полосу в аэропорту Грозного, передает РИА «Новости».

При этом самолет якобы в последний момент смог уйти на второй круг, едва не коснувшись земли.

Эти сообщения являются фейком, заявили в аэропорту. Распространенное видео – старая запись, когда в начале июля велись работы по присоединению действующей ВПП к строящейся.

На видео пилот после порыва ветра пошел на второй круг, никаких нарушений и ЧП не было, авторы фейка выдают свою ошибку восприятия за правду, заключили в аэропорту.