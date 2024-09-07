Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
Аэропорт Грозного опроверг сообщения о ЧП с самолетом на недостроенной ВПП
Информация о якобы едва не севшем на строящуюся взлетно-посадочную полосу пассажирском самолете в воздушной гавани Грозного не соответствует действительности, заявили в аэропорту.
В соцсетях в субботу распространилось сообщение о том, что самолет из Турции едва не сел на недостроенную полосу в аэропорту Грозного, передает РИА «Новости».
При этом самолет якобы в последний момент смог уйти на второй круг, едва не коснувшись земли.
Эти сообщения являются фейком, заявили в аэропорту. Распространенное видео – старая запись, когда в начале июля велись работы по присоединению действующей ВПП к строящейся.
На видео пилот после порыва ветра пошел на второй круг, никаких нарушений и ЧП не было, авторы фейка выдают свою ошибку восприятия за правду, заключили в аэропорту.