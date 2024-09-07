Россия решила учредить посольство в Доминиканской Республике

Путин назвал Москву надежным оплотом российской государственности

Tекст: Александра Юдина

«Златоглавая и величавая Москва всегда была и остается сердцем России… Это город-герой и город-труженик, сосредоточение ценностного кода нашего многонационального народа, символ и надежный оплот нашей государственности», – передает ТАСС его слова.

Путин подчеркнул, что российская столица стала важнейшим центром развития беспилотных технологий, а также крупнейшим производителем критически важных лекарственных препаратов.

«Полным ходом идет строительство передовых предприятий в строительстве микроэлектроники и фотоники, в других высокотехнологичных областях», – отметил глава государства.

По мнению президента, Москва является одним из лучших мегаполисов мира.

«Москва, бесспорно, – один из лучших мегаполисов мира. Мы можем говорить это с уверенностью», – заявил он, уточнив, что лидерство российской столицы объясняется и «качеством жизни, и возможностями для самореализации ее жителей».

В субботу президент приехал в концертный зал «Зарядье», чтобы поздравить москвичей с Днем города.