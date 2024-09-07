Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
Россия решила учредить посольство в Доминиканской Республике
Российское руководство приняло предложение министерства иностранных дел о создании посольства в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго, распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
Функции дипломатического представительства России в Доминиканской Республике пока исполняет российское посольство в Венесуэле, передает ТАСС.
Мишустин распорядился установить штатную численность сотрудников посольства и утвердить расписание.