Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
Турчак рассказал о патриотическом марафоне в Горно-Алтайске
В городе Горно-Алтайск в Республике Алтай начался большой патриотический марафон «Вместе победим!» в поддержку всех участвующих в СВО военнослужащих с Алтая, сообщил врио главы региона Андрей Турчак.
Сам Горно-Алтайск отмечает 200-летие в сентябре, туда приехали военкор Семен Пегов, заслуженные артисты России Денис Майданов, Александр Маршал, Ольга Кормухина, лидер «Парка Горького» Алексей Белов и скрипач Петр Лундстрем, сообщил Турчак в своем Telegram-канале.
Последние несколько недель в каждом районе Горного Алтая и в городе проходил гуманитарный сбор. В субботу с центральной площади Горно-Алтайска на передовую и в помощь жителям Курской области отправился большой конвой.
«Благодарю всех, кто принял в нем участие: Единую Россию, Народный фронт, фонд «Защитники Отечества», Совет солдатских матерей, все наши волонтерские организации, предпринимателей – всех жителей Республики Алтай, которые каждый день помогают нашим ребятам на передовой!», – отметил Турчак.
Врио губернатора отметил, что все жители региона делают все для победы в спецоперации.