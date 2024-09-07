Турчак рассказал о патриотическом марафоне в Горно-Алтайске

Сам Горно-Алтайск отмечает 200-летие в сентябре, туда приехали военкор Семен Пегов, заслуженные артисты России Денис Майданов, Александр Маршал, Ольга Кормухина, лидер «Парка Горького» Алексей Белов и скрипач Петр Лундстрем, сообщил Турчак в своем Telegram-канале.

Последние несколько недель в каждом районе Горного Алтая и в городе проходил гуманитарный сбор. В субботу с центральной площади Горно-Алтайска на передовую и в помощь жителям Курской области отправился большой конвой.

«Благодарю всех, кто принял в нем участие: Единую Россию, Народный фронт, фонд «Защитники Отечества», Совет солдатских матерей, все наши волонтерские организации, предпринимателей – всех жителей Республики Алтай, которые каждый день помогают нашим ребятам на передовой!», – отметил Турчак.

Врио губернатора отметил, что все жители региона делают все для победы в спецоперации.