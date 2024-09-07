СМИ: Футболиста Баринова могут арестовать из-за неоплаченного штрафа ГИБДД

Tекст: Алексей Дегтярев

В июне 2023 года Баринов якобы получил штраф за нахождение ребенка в машине без детского кресла, штраф так и не был оплачен, передает RT со ссылкой на Mash.

Срок постановления уже истек, теперь атлету грозит штраф вдвое больше, арест на 15 суток или исправительные работы до 50 часов.

В прошлом сезоне Баринов провел за «Локомотив» 32 матча, забил два гола.