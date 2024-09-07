Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
СМИ: Футболиста Баринова могут арестовать из-за неоплаченного штрафа ГИБДД
Футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Баринова могут поместить под стражу из-за того, что спортсмен не оплатил штраф, выписанный ему ГИБДД в 2023 году, сообщают Telegram-каналы.
В июне 2023 года Баринов якобы получил штраф за нахождение ребенка в машине без детского кресла, штраф так и не был оплачен, передает RT со ссылкой на Mash.
Срок постановления уже истек, теперь атлету грозит штраф вдвое больше, арест на 15 суток или исправительные работы до 50 часов.
В прошлом сезоне Баринов провел за «Локомотив» 32 матча, забил два гола.