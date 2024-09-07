Эксперт: Москва – полигон внедрения инноваций для масштабирования на всю страну

Политолог Мартынов: Москва – полигон внедрения инноваций для масштабирования на всю страну

Tекст: Андрей Резчиков

«С точки зрения динамики развития города и всей страны, Москва – лучший мегаполис мира. К тому же это своеобразный полигон разработки и внедрения инноваций для дальнейшего масштабирования на всю страну», – считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

«Речь идет не только об инфраструктурных проектах или новеллах, связанных с организацией жизни граждан, но в том числе и о выборах, – продолжил собеседник. – Именно в Москве прошел первый эксперимент с дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). А сегодня это уже масштабная история, а в Москве фактически каждый второй пользуется ДЭГ. Проходящий сейчас единый день голосования – яркая тому иллюстрация».

В День города в Москве традиционно открываются новые объекты «и президент Владимир Путин с удовольствием участвует в этом», заметил эксперт.

Мартынов особо отметил активное развитие транспортной системы Москвы. «В этом году появилась новая – Троицкая – 16-я линия метро. С одной стороны, происходит развитие транспорта, логистики, а с другой – снижается пользование личным транспортом. Это сложная многоуровневая задача, которую мало кому из мировых мегаполисов удавалось решить. И в этом смысле Москва – один из лучших примеров в Европе», – подчеркнул эксперт.

Нарастающая динамика развития транспортных проектов год от года делает вполне реалистичными прогнозы о том, что в течение ближайших десяти лет Москва будет одним из лидеров в этой сфере. «Если посмотреть на практику других столиц мира, там это носит эклектичный характер, а в Москве уже не первое десятилетие мы видим нарастающую динамику, несмотря ни на что», – добавил Мартынов.

В субботу президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи участвовал вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным в открытии ряда новых объектов образовательной, культурной и транспортной инфраструктуры Москвы. Мероприятие было приурочено ко Дню города.

Одним из таких объектов стал новый кампус МГТУ имени Баумана в непосредственной близости от исторических зданий университета на Яузе. Он включает в себя научно-образовательные кластеры, многофункциональный комплекс «Квантум Парк» с лабораториями и комплекс общежитий. Кампус стал первым объектом в стране, построенным по федеральному проекту «Создание сети современных кампусов».

Глава государства участвовал в открытии первой очереди кинопарка «Москино». Это одна из главных площадок создаваемого Московского кинокластера.

Также был дан старт открытию первого участка Троицкой линии метро на участке длиной 8,3 километра с четырьмя станциями («Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская»). Это позволит улучшить транспортное обслуживание более 800 тысяч человек и снизить нагрузку на Калужско-Рижскую и Сокольническую линии метрополитена, на прилегающую улично-дорожную сеть: Ленинский проспект, проспект Вернадского, Профсоюзную улицу.