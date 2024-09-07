Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
Путин обратил внимание на рост доли российского кино в прокате
Объем отечественных кинофильмов в прокате нарастает в разы, эти показатели радуют, заявил президент Владимир Путин в субботу на открытии первой очереди кинопарка «Москино» в Москве.
«Сейчас доля российского кино в прокате кратно увеличивается, что, честно говоря, нас всех очень радует. Это и важно и для индустрии, такой интересной и такой креативной, но это важно и по содержанию, потому что все-таки, когда наши мастера сами говорят о нашей истории, о том, что сделало нас такими, какими мы являемся, сделало нашу страну такой, какая она есть, – это все-таки не иностранное производство», – цитирует Путина РИА «Новости».
Он добавил, что этот кинопарк станет местом притяжения для туристов, многие с удовольствием смогут понаблюдать за тем, «что такое кино изнутри, как это делается».
Эта площадка может стать одной из самых больших и эффективных в мире.
В церемонии открытия первой очереди «Москино» также поучаствовал мэр Москвы Сергей Собянин.
В ходе церемонии президент отдал команду «Камера, мотор!», после чего началось открытие.
Также президент принял участие в открытии нового участка метро города и кампуса МГТУ имени Баумана.