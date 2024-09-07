Путин обратил внимание на рост доли российского кино в прокате

Tекст: Алексей Дегтярев

«Сейчас доля российского кино в прокате кратно увеличивается, что, честно говоря, нас всех очень радует. Это и важно и для индустрии, такой интересной и такой креативной, но это важно и по содержанию, потому что все-таки, когда наши мастера сами говорят о нашей истории, о том, что сделало нас такими, какими мы являемся, сделало нашу страну такой, какая она есть, – это все-таки не иностранное производство», – цитирует Путина РИА «Новости».

Он добавил, что этот кинопарк станет местом притяжения для туристов, многие с удовольствием смогут понаблюдать за тем, «что такое кино изнутри, как это делается».

Эта площадка может стать одной из самых больших и эффективных в мире.

В церемонии открытия первой очереди «Москино» также поучаствовал мэр Москвы Сергей Собянин.

В ходе церемонии президент отдал команду «Камера, мотор!», после чего началось открытие.

Также президент принял участие в открытии нового участка метро города и кампуса МГТУ имени Баумана.