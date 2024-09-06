Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.3 комментария
Школьник ранил одноклассника ножом в шею на Алтае
В Алтайском крае несовершеннолетний воткнул нож в одноклассника, сообщили в региональном следственном управлении СК в пятницу.
Инцидент произошел утром 5 сентября в Бийске, двое 17-летних подростков подрались, один ранил другого ножом в шею, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
После этого нападавший ранил и себя. Оба подростка находятся в медучреждении, им оказывают помощь.
В ГУ МВД сообщили, что это – учащиеся одного класса в школе Бийска, они не состояли на учете.
Дело завели по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное общеопасным способом».