Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.2 комментария
Сторонники нейтралитета Грузии заявили о связи европейского будущего страны с гей-парадами
Отказ Грузии от пропаганды ЛГБТ является главным блокирующим элементом со стороны ЕС интеграции страны, заявило в пятницу движение «Единая нейтральная Грузия», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Несправедливое отношение к Грузии со стороны Евросоюза базируется, в первую очередь, на отказе заменить христианство идеологией ЛГБТ, – заявили в движении. – Кроме этого, прогресс Грузии на пути европейской интеграции Запад увязывает с приходом к власти собственной агентуры, отказа от суверенитета в пользу Брюсселя и Вашингтона, неконтролируемом приеме мигрантов и порабощением СМИ».
«Поэтому и промывают мозги нашему обществу, и поэтому необходимо перестать быть политическими заложниками темы евроинтеграции», – сказано в заявлении.
Сторонники нейтралитета подчеркивают, что «самую жесткую реакцию в Евросоюзе вызвало поражение в Грузии идеологии ЛГБТ» на фоне того, что во время военных действий на Украине проводятся гей-парады, как проводятся они и в члене СНГ Молдавии.
17 сентября парламент Грузии должен окончательно запретить пропаганду ЛГБТ, что вызывает резкую критику Запада.