Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Несправедливое отношение к Грузии со стороны Евросоюза базируется, в первую очередь, на отказе заменить христианство идеологией ЛГБТ, – заявили в движении. – Кроме этого, прогресс Грузии на пути европейской интеграции Запад увязывает с приходом к власти собственной агентуры, отказа от суверенитета в пользу Брюсселя и Вашингтона, неконтролируемом приеме мигрантов и порабощением СМИ».

«Поэтому и промывают мозги нашему обществу, и поэтому необходимо перестать быть политическими заложниками темы евроинтеграции», – сказано в заявлении.

Сторонники нейтралитета подчеркивают, что «самую жесткую реакцию в Евросоюзе вызвало поражение в Грузии идеологии ЛГБТ» на фоне того, что во время военных действий на Украине проводятся гей-парады, как проводятся они и в члене СНГ Молдавии.

17 сентября парламент Грузии должен окончательно запретить пропаганду ЛГБТ, что вызывает резкую критику Запада.