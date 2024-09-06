Маск заявил о неизбежности демографического кризиса в ЕС

Женщины-военнослужащие ВСУ сдались в плен в Курской области

Tекст: Александра Юдина

По словам Яценко, в Курской области они снимали захват военными ВСУ приграничных территорий, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Пограничник из ада».

Она рассказала, что проходила военную подготовку на Яворовском полигоне украинской армии во Львовской области.

По ее словам, инструкторами там были грузины и другие иностранцы.

Ранее командир роты ВСУ сдался в плен вместе с подчиненными.