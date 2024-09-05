Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.8 комментариев
Минфин заявил об интересе западных инвесторов в повторном обмене активами
Инвесторы из недружественных стран заинтересовались в проведении второго раунда обмена заблокированными активами
Заместитель министра финансов Иван Чебесков в кулуарах форума АКРА «Цифровые финансы: новая экономическая реальность» отметил, что инвесторы из недружественных стран заинтересованы в проведении второго раунда обмена заблокированными активами. При этом регуляторы стремятся их запугать.
По словам Ивана Чебескова, которые приводит ТАСС, на первоначальном этапе интерес со стороны западных инвесторов был большим. Затем многие из них стали испытывать моральные проблемы из-за санкций. Теперь ограничения заставляют иностранцев решать: можно ли им попробовать провести такой обмен или войти в какую-то совсем долгоиграющую историю с санкциями.
Как считает чиновник, в теперешней ситуации с обменом активами Россия невольно становится защитником интересов инвесторов из-за рубежа.
Ранее сообщалось, что «Инвестиционная палата» успешно завершила первый этап обмена заблокированных ценных бумаг между российскими и иностранными инвесторами. По данным организатора торгов, более 708 тыс. российских граждан смогли частично продать свои иностранные бумаги, которые были переданы на торги 105 брокерами и управляющими компаниями. Общая сумма сделок составила 8,1 млрд рублей.