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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что делать с украинским ядерным терроризмом

    Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В церемонии закрытия Олимпиады даже обсуждать нечего

    После краткого концерта на сцену выперлись чиновники Бах и Эстанге и давай благодарить лично товарища Макрона. И группа натовцев начала спускать флаг Олимпиады. Я что-то подумал про Сочи – какой бы визг стоял, если бы флаг спускали люди в русской военной форме.

    9 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Победа требует долгой воли

    События в Курской области показывают, что впереди нас ждет немало тяжелых испытаний. Формат войны на истощение подразумевает, что борются не только армии, ВПК и финансовые резервы. Подвергаются испытанию человеческое терпение и упорство – более того, возможно, это самый важный ресурс.

    14 комментариев
    13 августа 2024, 14:15 • Новости дня

    Первый этап обмена замороженными активами успешно завершен

    «Инвестиционная палата»: Первый этап обмена замороженными активами успешно завершен

    Tекст: Александра Юдина

    «Инвестиционная палата» успешно завершила первый этап обмена заблокированных ценных бумаг между российскими и иностранными инвесторами.

    По данным организатора торгов, более 708 тыс. российских граждан смогли частично продать свои иностранные бумаги, которые были переданы на торги 105 брокерами и управляющими компаниями, передает РИА «Новости».

    Общая сумма сделок составила 8,1 млрд рублей. Полученные средства будут перечислены на счета брокеров и управляющих компаний не позднее 13 августа, после чего будут направлены физическим лицам.

    В июле российские инвесторы подали более миллиона заявок на обмен замороженных активов.

    12 августа 2024, 16:47 • Новости дня
    Приложение VK Видео установили 20 миллионов раз
    Приложение VK Видео установили 20 миллионов раз
    @ Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    С момента запуска в сентябре 2023 года приложение «VK Видео» установили на различные устройства 20 млн раз. Особенно активный рост наблюдался в июле, когда приложение скачали почти 2 млн раз, сообщили в VK.

    В сообщении на сайте компании говорится, что наибольшее количество установок пришлось на устройства на базе Android – более 11 млн. Приложение также стало популярным среди владельцев смарт-телевизоров на платформе Android TV, где его установили около 6 млн пользователей. Пользователи iOS скачали VK Видео около 3 млн раз.

    За первую неделю августа интерес к приложению еще больше вырос. Количество ежедневных пользователей увеличилось в 2,2 раза по сравнению со среднемесячными показателями июля и достигло 2,5 млн. Пользователи стали проводить в приложении значительно больше времени, суммарное время просмотра за сутки превысило 5 млн часов. Причем наибольшая глубина просмотра наблюдается на Smart TV – в среднем пользователи проводят там около 200 минут в день.

    Напомним, на фоне сбоев в работе YouTube количество установок приложения «VK Видео» за первую неделю августа увеличилось в 4,5 раза по сравнению со средним показателем за предыдущий месяц, достигнув более 250 тыс. в сутки.

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    12 августа 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин потребовал выбить ВСУ с территории Курской области
    Путин потребовал выбить ВСУ с территории Курской области
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин на совещании с Совбезом России и правительством заявил, что главной задачей Минобороны является решение актуальных задач в Курской области.

    Минобороны должно выбить ВСУ с территории региона, заявил глава государства, передает РИА «Новости».

    «Федеральная служба безопасности совместно с Росгвардией должны обеспечить режим контртеррористической ситуации, эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника. Перед Росгвардией стоят и свои боевые задачи. Гражданские ведомства обязаны обеспечить снабжение силовых структур всем необходимым», – подчеркнул глава государства.

    Руководители регионов должны сосредоточиться на поддержке людей, которые нуждаются в помощи и защите, подчеркнул президент.

    Оперативное совещание проводится с членами СБ России, правительства, представителями администрации президента, руководителями силовых ведомств, также там присутствуют главы Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВСУ на Курском направлении в последние сутки потеряли до 260 человек.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

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    12 августа 2024, 21:56 • Новости дня
    Зеленский признал ответственность за атаки ВСУ на Курскую область
    Зеленский признал ответственность за атаки ВСУ на Курскую область
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично подтвердил, что украинские военные ведут операцию в Курской области.

    Как указал Зеленский, он провел заседание ставки Верховного главнокомандующего, на котором заслушал доклад главкома украинской армии Александра Сырского относительно действий ВСУ на фронте и операции в Курской области, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Зеленский заявил о подготовке силами МВД Украины, СБУ и других ведомств некоего плана для территорий Курской области, где «проводится операция».

    Накануне бывший помощник главы Пентагона по международной безопасности Час Фриман заявил, что нападение украинской стороны на Курскую область было необходимо Владимиру Зеленскому для поднятия морального духа войск.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Киев выбрал военное поражение вместо переговоров с Россией.

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    12 августа 2024, 19:28 • Новости дня
    ВС России нарастили темпы наступления на Донецком направлении
    ВС России нарастили темпы наступления на Донецком направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России нарастили темпы наступления на Донецком направлении, подразделения в результате активных действий освободили Лисичное в ДНР.

    В Красногоровке российские военные взяли под контроль городские кварталы, говорится в сообщении Минобороны. «Завершается зачистка от ВСУ и националистов населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное», – подчеркнули в военном ведомстве.

    Российские войска удерживают инициативу на Донецком направлении и взламывают оборону противника. В июле группировки ВС России «Центр» и «Юг» освободили от противника 19 населенных пунктов в ДНР.

    Ранее источник сообщал, что на Покровском направлении ВС России приблизились к крупнейшим хабам ВСУ.

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    12 августа 2024, 15:50 • Новости дня
    Путин пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье России
    Путин пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье России
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Противник получит достойный ответ за действия в российском приграничье, все цели специальной военной операции будут достигнуты, заявил президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом России.

    «Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты», – цитирует ТАСС Путина.

    Путин попросил доложить глав Брянской, Белгородской и Курской областей о ситуации в регионах.

    Ранее Путин назвал главной задачей – выбить ВСУ из Курской области.

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    12 августа 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин заявил о бессмысленности переговоров с киевским режимом, атакующим мирных граждан
    Путин заявил о бессмысленности переговоров с киевским режимом, атакующим мирных граждан
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженная провокация Киева на российско-украинской границе направлена на усиление его позиций на будущих переговорах, однако вести такие контакты с правительством, атакующим гражданских, бессмысленно. На это указал президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по ситуации на границе.

    «Теперь ясно, почему киевский режим отказывался от наших предложений вернуться к мирному плану урегулирования. Противник при помощи своих западных хозяев – он выполняет их волю и руками украинцев Запад с нами воюет, – стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем», передает ТАСС слова Путина.

    «Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбору наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. О чем с ними вообще можно говорить?» – добавил президент.

    Напомним, в июне Путин в ходе выступления в МИД заявил, что российская сторона предлагает Западу и киевскому режиму еще один мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории.

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    13 августа 2024, 10:22 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о потерях ВСУ за два дня в Курской области

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВСУ за два дня в Курской области потеряли 45 единиц техники

    Алаудинов рассказал о потерях ВСУ за два дня в Курской области
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Бесконтрольное передвижение украинских подразделений на Курском направлении уже остановлено, ВСУ за два дня потеряли 45 единиц техники, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, «катание» ВСУ по Курской области остановлено, живая сила и техника уничтожается третий день, украинского запланированного блицкрига не получилось, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что тремя подразделениями за один день было уничтожено 32 единицы техники, в понедельник – 13 единиц техники.

    Ранее Минобороны показало уничтожение «Искандером» командного пункта ВСУ в Курской области.

    Кроме того, в Минобороны указали, что ВСУ за время боевых действий на Курском направлении потеряли до 1610 человек, 32 танка, 23 БТР, 17 БМП, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре ЗРК, установку РСЗО и 13 орудий полевой артиллерии.

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    12 августа 2024, 14:46 • Новости дня
    Эксперт объяснил сложность ударов по логистике ВСУ в Сумской области

    Военный аналитик Онуфринко: Авиация и артиллерия не могут полностью нарушить логистику ВСУ в Сумской области

    Эксперт объяснил сложность ударов по логистике ВСУ в Сумской области
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Логистические возможности ВСУ в Сумской области значительно выше, чем в Запорожской области или Донбассе. Это обуславливается разветвленной сетью дорог и широкой лесополосой. Силы российской авиации или артиллерии в данном случае ограничены, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Напомним, ВСУ продолжают атаки на приграничные регионы России.

    «Военная логистика ВСУ в Сумской области развита достаточно хорошо. В регионе имеется разветвленная сеть автодорог, созданная еще в советское время. При этом сохраняется прямая трасса до города Суджи. По ней и ведется основное снабжение сил противника», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Села в этой области связаны небольшими дорогами. По ним может передвигаться как гусеничная, так и колесная техника. Кроме того, регион покрыт густыми лесами. Украинская армия активно пользуется данной особенностью местности, скрывая передвижение небольших групп в зарослях деревьев», – отмечает он.

    «В принципе, инфраструктурные и топографические характеристики Сумской области можно оценить значительно выше, чем, например, в Запорожской области или Донбассе. Помешать логистике противника крайне непросто. В настоящий момент мы работаем по необходимым целям с помощью авиации и артиллерии, но их возможности ограничены», – подчеркивает собеседник.

    «В настоящий момент Россия может ослабить противника в Сумской области лишь активизацией боевых действий на других участках фронта. Любое усиление давления, скажем, на Харьковском направлении, поставит ВСУ перед необходимостью перебрасывать часть сил из приграничья на наиболее востребованный участок», – заключил Онуфриенко.

    Напомним, ВСУ продолжают атаки на российское приграничье. По данным Министерства обороны, за минувшие сутки активными действиями подразделений группировки войск «Север» и подошедших резервов отражены семь атак штурмовых групп 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мартыновка, Борки и Коренево.

    Кроме того, в районе Каучук пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории. Авиацией и ракетными войсками поражались резервы ВСУ в районах Мирополья и Могрицы на территории Сумской области.

    За сутки потери ВСУ составили до 260 военнослужащих и 31 единица бронетехники, в то числе три танка. Всего с момента активизации боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1610 военнослужащих, 32 танка и другую технику.

    Между тем издание The Economist сообщает о значительных потерях противника в рамках операции в российском приграничье. Раненые солдаты, проходящие лечение в городе Сумы, жалуются на большое количество смертей в результате ударов авиации. Отмечается, что в атаку были направлены элитные части ВСУ.

    Первые результаты начатой операции газета оценивает как «неубедительные». «Россия перебросила войска с Харьковского направления, но гораздо меньше солдат ушло с жизненно важного участка в Донбассе», – пишет издание. По словам одного из раненых, Москва переводит подразделения в приграничье «не так быстро, как хотелось бы Украине».

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о реакции западных СМИ на действия противника в российском приграничье. Издания подчеркивают, что операция украинской армии носит рискованный характер, при этом многие не понимают истинных целей офиса Зеленского.

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    12 августа 2024, 20:50 • Новости дня
    Гагин: В нападении на Курскую область участвовали наемники из Польши, Франции и США
    Гагин: В нападении на Курскую область участвовали наемники из Польши, Франции и США
    @ REUTERS/Kacper Pempel

    Tекст: Кристина Цыцура

    Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что среди бойцов, участвовавших в нападении на Курскую область, находятся поляки, французы и американцы, возможно, включая офицеров и личный состав НАТО.

    По его мнению, это нападение со стороны ВСУ было заранее спланировано и в нем участвуют исключительно хорошо подготовленные бойцы, передает РИА «Новости».

    Гагин отметил, что противник может понести значительные потери, включая иностранных наемников, среди которых могут быть и офицеры НАТО. Он заявил, что точно определить, кто из солдат ВСУ наемник, а кто – регулярный военный, сложно.

    «Однако все они обречены на уничтожение, поскольку наши Военно-космические силы эффективно работают по их тылам и нарушают логистику», – подчеркнул он в эфире телеканала «Россия–1». Он также добавил, что все, кто прорвался на территорию России, будут рассеяны и уничтожены.

    Ранее президент Владимир Путин пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье России.

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    12 августа 2024, 18:48 • Новости дня
    Российские военные взяли в плен штурмовую группу ВСУ в Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Курской области российские силы взяли в плен штурмовую группу ВСУ численностью пять человек, состоящую из военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, сообщили в силовых структурах РФ.

    Как указали в силовых структурах, украинские десантники были пленены в районе населенного пункта Мартыновка. Видео с пленными подтверждает эту информацию. По словам представителя силового ведомства, группа действовала в составе диверсионно-разведывательного отряда, и основная ее часть была ликвидирована в ходе боестолкновения, передает РИА «Новости».

    Ранее СК России возбудил уголовное дело в отношении командиров военных частей ВСУ, совершивших нападение на Курскую область.

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    12 августа 2024, 21:50 • Новости дня
    Бундесвер решил чтить память бывших нацистов
    Бундесвер решил чтить память бывших нацистов
    @ Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Минобороны Германии обновило список офицеров Вермахта, который посвящен воинской традиции, теперь он включает некоторых военных, связанных с СС и НСДАП.

    Их имена теперь будут служить примером воинской доблести для бундесвера, сообщил представитель ведомства Арне Коллац, передает РИА «Новости». «Это дополнение к действующему постановлению о традициях, которое действует в неизменном виде», – отметил Коллац на брифинге правительства в понедельник.

    Он также подтвердил, что в указе впервые будет отмечаться память некоторых членов Вермахта, которые после падения Третьего рейха принимали участие в создании новой армии ФРГ и открыто дистанцировались от своего прошлого наряду с участниками сопротивления нацистскому режиму.

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    12 августа 2024, 21:08 • Новости дня
    Алаудинов опроверг слухи о сдаче в плен бойцов «Ахмата» в Курской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ни один боец этого подразделения не сдался в плен на Курском направлении.

    Он указал, что противник распространяет ложные сообщения о сдаче в плен бойцов спецназа «Ахмат» и «Аида». «Много слухов, но самое важное – ни один наш боец не оказался в плену», – отметил Алаудинов в опубликованном видео в своем Telegram-канале.

    Ранее Алаудинов заявил о возможности уничтожать рекордное число боевиков и техники ВСУ из-за вторжения в Курскую область.

    Коментарии (5)
    13 августа 2024, 09:35 • Новости дня
    СВР сообщила о планах Вашингтона заменить Зеленского на Авакова

    СВР: Вашингтон считает экс-главу МВД Украины Авакова подходящим кандидатом на смену Зеленскому

    СВР сообщила о планах Вашингтона заменить Зеленского на Авакова
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Вашингтоне прорабатывают варианты замены Владимира Зеленского на экс-главу МВД Украины Арсена Авакова, что позволит Западу лучше подготовиться к переговорам с Россией, сообщили в Службе внешней разведки.

    В сообщении российской разведки говорится, что администрация США уже поручила аффилированным НПО проработку сценария прихода Авакова к власти на Украине. Этот вопрос обсуждается с лидерами ведущих украинских оппозиционных партий «Батькивщина» Юлией Тимошенко и «Европейская солидарность» Петром Порошенко и другими влиятельными депутатами Верховной рады, в том числе из «Слуг народа», передает РИА «Новости».

    По данным СВР, в американской элите растет недовольство Зеленским из-за угрожающего выхода эскалации далеко за пределы Украины. Кроме того, при этом и в  Демократической, и в Республиканской партиях все громче звучат голоса тех, кто сомневается «в целевом расходовании миллиардов долларов военной помощи».

    Отмечается, что Зеленский перешел к лихорадочным действиям, поскольку озабочен главным образом сохранением собственных властных позиций на Украине, поэтому в Вашингтоне прорабатывают варианты его замены на более управляемую и менее коррумпированную фигуру, следует из сообщения СВР.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о бессмысленности переговоров с киевским режимом, атакующим мирных граждан.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Киев выбрал военное поражение вместо переговоров с Россией.

    Коментарии (35)
    12 августа 2024, 16:24 • Новости дня
    Смирнов: В Курской области под контролем противника находятся 28 населенных пунктов
    Смирнов: В Курской области под контролем противника находятся 28 населенных пунктов
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Дарья Григоренко

    Судьба около двух тысяч мирных жителей, проживающих в 28 населенных пунктах Курской области, контролируемых боевиками ВСУ, остается неизвестной, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов президенту России Владимиру Путину.

    «28 населенных пунктов находится как раз в этой зоне (подконтрольной ВСУ), это порядка 2 тысяч человек, о судьбе которых мы не знаем», – сказал врио губернатора, передает ТАСС.

    Смирнов в начале своего доклада главе государства назвал ситуацию в области сложной и сообщил, что ВСУ прошли вглубь региона на 12 км.

    «Алексей Борисович, это военными ведомствами доложено, какая там ширина и глубина. Вы доложите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям», – отметил Путин.

    Доклад Смирнова стал последним в открытой части совещания, после чего оно продолжилось за закрытыми дверями. До этого с докладами выступили руководители Белгородской и Брянской областей, а также первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

    Ранее врио губернатора Алексей Смирнов заявил, что региональным оперштабом принято решение вывозить жителей Беловского района Курской области.

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    13 августа 2024, 08:40 • Новости дня
    Террористку Трепову экстренно госпитализировали с депрессией в тюремную больницу

    Осужденную за теракт Дарью Трепову экстренно госпитализировали с депрессией в тюремную больницу

    Террористку Трепову экстренно госпитализировали с депрессией в тюремную больницу
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Осужденная на 27 лет лишения свободы за теракт в отношении военкора Владлена Татарского Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов) была экстренно госпитализирована в тюремную больницу Мордовии с диагнозами «депрессия» и «расстройство личности».

    Известно, что вскоре после прибытия в колонию №2 в Мордовии для отбывания назначенного ей судом наказания Треповой стало плохо, было принято решение о госпитализации осужденной в медицинское учреждение при колонии, передает «Лента.ру».

    Медицинские работники диагностировали у Треповой тяжелую депрессию и расстройство личности. Состояние осужденной оценивается как тяжелое, она находится под постоянным наблюдением врачей.

    Напомним, что 25 января ей было назначено 27 лет исправительного лагеря общего режима и штраф в размере 600 тыс. рублей.

    Треповой были предъявлены обвинения по трем статьям: «Теракт», «Незаконный оборот взрывных устройств» и «Подделка документов». Кроме того, она должна была выплатить 16,4 млн рублей по гражданским искам.

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      Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

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      Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

    • Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

      Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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