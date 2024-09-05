Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену собственных иллюзий, которые мастерски подогревают геополитические наперсточники вроде США и Британии.4 комментария
Министр Чекунков назвал продление дальневосточной ипотеки важным результатом ВЭФ
Министр Чекунков назвал продление дальневосточной ипотеки на уровне 2% важным результатом ВЭФ
Продление программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» со ставкой 2% до конца 2030 года является важнейшим результатом Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
«То, что президент Владимир Путин сегодня в этом вопросе поставил точку до конца десятилетия – важнейший сигнал жителям Дальнего Востока и Арктики. Это приоритет», – передает ТАСС его слова.
Чекунков заверил, что власти Дальневосточного региона будут стремиться предоставлять людям возможность купить доступное жилье.
Также глава Минвостокразвития Дальнего Востока рассказал, что создание на острове Русский нового инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) станет аналогом Академгородка.
Политолог Евгений Минченко рассказал газете ВЗГЛЯД, что ВЭФ обрел второе дыхание и стал ключевой площадкой для взаимодействия России с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.