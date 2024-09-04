Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.7 комментариев
В Приднестровье запретили использовать название региона времен румынской оккупации
В ПМР запретили использовать термин «Транснистрия» по отношению к Приднестровью
Приднестровский парламент ввел запрет на использование топонима Транснистрия, применявшийся для обозначения территорий левого берега Днестра во время фашистской оккупации.
Инициатива о недопустимости использования термина «Транснистрия» в отношении Приднестровья принята единогласно, сообщила пресс-служба президента непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Владимира Красносельского, передает ТАСС.
Отмечается, что инициатива принята сразу в двух чтениях.
Адольф Гитлер в годы Второй мировой войны передал румынскому диктатору Ионе Антонеску губернаторский статус в Транснистрии. В нее включили Молдавии вместе с левобережьем Днестра и часть Одесской области Украины.
В регионе за годы войны убили и депортировали до 300 тыс. евреев и представителей других национальностей, сторонников СССР и военнопленных.
В 2005 году Бухарест принес официальные извинения за эти преступления. Слово «Транснистрия» приравняли к фашистской символике.