Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.6 комментариев
Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.6 комментариев
Чем среди прочего была сильна советская система высшей школы? Своей вариативностью. Не поступил в этом году – поработаешь годик и попробуешь в следующем. Для мальчиков – послужишь в армии, а по окончании службы будешь поступать на льготных условиях. Сегодня возможностей в разы меньше – только ЕГЭ.0 комментариев
Никакой единой позиции у нас нет, как и в случае с Олимпиадой. Но общий посыл состоит в том, что МОК и иже с ними – подонки, но паралимпийцы и так натерпелись, поэтому нельзя лишать их возможности побороться за медали, несмотря на все «но».5 комментариев
Минобороны: Морпехи Черноморского флота уничтожили колонну бронетехники ВСУ в Курской области
По данным Минобороны, вовремя разбить украинских боевиков помогло своевременное обнаружение противника. После неудачных атак «в лоб», боевики попытались обойти российские подразделения, но были застигнуты врасплох, следует из сообщения ведомства в Telegram-канале.
Морпехи устроили засаду, разгромили колонну и полностью остановили продвижение ВСУ на данном участке.
Ранее авиация России уничтожила живую силу и технику ВСУ в Курской области.
Он подчеркнул, что провокация ВСУ в Курской области была призвана остановить наступление России в Донбассе, но этого сделать не удалось. «Уверен, что и эта провокация провалится», – сказал глава государства, передает ТАСС.
«Надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, в Курскую область, и с попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом», – заключил Путин.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ответ на вторжение в Курскую область уже происходит.
Су-34 ВКС России ударил по скоплению живой силы и бронетехники ВСУ в приграничном районе области, сообщило ведомство, передает ТАСС.
Удар наносился по разведанным замаскированным целям авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Разведка подтвердила уничтожение личного состава и техники ВСУ, после чего экипаж самолета вернулся на аэродром вылета.
В конце августа Су-34 также поражал скопления живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области.
«Нам не нужна их земля. Мы не хотим переносить туда наш украинский образ жизни», – приводит слова Зеленского NBC News.
Однако, по его словам, «пока что она нужна» Украине. Свой план он собирается представить международным партнерам, включая США. При этом Зеленский отказался говорить, намерена ли Украина попытаться захватить больше российских территорий. По его словам, «успех» украинских войск связан с «неожиданностью» действий.
Он заверил, что Вашингтон не был предупрежден о планах вторжения украинских войск в Россию. Зеленский отметил, что «дело не в недоверии». По его словам, прошлогоднее украинское «контрнаступление» провалилось, поскольку слишком широко обсуждалось, у России была возможность подготовиться. О планах относительно Курской области не знали даже украинские спецслужбы, сказал Зеленский. Он заявил, что «максимально сузил круг лиц, которые знали об этой операции».
Напомним, массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС, жителей из приграничных районов эвакуируют. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия разберется с «украинскими бандитами» в Курской области. Зеленский признал, что вторжение ВСУ в Курскую область не облегчило ситуацию для Киева в Донбассе.
По его словам, за день до нападения ВСУ на Курскую область Сырский приехал в расположение девятой разведроты 82-й бригады, передает РИА «Новости».
Пленный заверил, что Сырский поставил задачу прорваться на Курскую АЭС и заложить взрывчатку. При этом наряду с украинскими военными специалистами непосредственное участие принимали специалисты НАТО.
Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил немецким СМИ, что вторжение ВСУ в Курскую область «соответствует международному праву и праву Украины на самооборону».
Высказываясь опроблемах на Торецком и Покровском направлениях, украинский лиде заявил, что «курская операция тоже может повлиять...». «Пока там сложно», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС, жителей из приграничных районов эвакуируют.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия разберется с «украинскими бандитами» в Курской области.
ВСУ потеряли до 400 человек и 12 боевых бронированных машин, три артиллерийских орудия, одну установку РСЗО, машину ЗРК, станцию РЭБ, 12 автомобилей и две единицы инженерной техники, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Группировка «Север» отразила пять атак украинских штурмовиков в направлении Борок, Марьевки, Камышевки и Черкасского Поречного, сорвала попытки атак в направлении Комаровки, Коренево и Ольговки. В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 25 человек, две бронемашины.
Авиация, артиллерия и действия войск поразили скопления живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовой и 152-й егерской бригад, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны и обеспечения у Апанасовки, Борок, Вишневки, Викторовки, Гордеевки, Косицы, Краснооктябрьского, Княжьего Первого, Куриловки, Любимовки, Мартыновки, Михайловки, Малой Локни, Новоивановки, Орловки, Плехово и Снагостя.
Авиация ударила по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 101-й, 103-й, 119-й и 129-й бригад теробороны, а также 1-й и 17-й бригад нацгвардии Украины у Белополья, Ворожбы, Великой Писаревки, Глухова, Мирополья, Новой Сечи, Новоивановки, Павловки, Пустогорода, Погребка, Старых Верок, Стукаловки, Сумов, Хотеня и Юнаковки в Сумской области.
За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 9,3 тыс. человек, 80 танков, 38 БМП, 70 БТР, 561 бронемашину, 273 автомобиля, 68 артиллерийских орудий, 20 установок РСЗО, восемь установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники.
Командир взвода ВСУ рассказал, что украинская армия забыла в Курской области подразделение
По словам Фурдоленко, его взводу поставили задачу занять лесополосу, но она уже была занята военнослужащими 225-й бригады ВСУ. Пленный рассказал, что его отправили на ротацию солдат в Коренево, куда привезли на бронемашине «Козак», передает РИА «Новости».
Фурдоленко рассказал, что их не меняли двое суток, после переговоров он понял, что ВСУ «не знали, где нас искать». На третий день российские войска пришли в Коренево. Украинский взвод после окружения и переговоров взвод сдался.
Кроме того, отражены шесть атак штурмовых групп ВСУ в направлении села Борки, Комаровки, Коренева и Черкасского Поречного, сообщается в Telegram-канале российского оборонного ведомства.
В боях с Северной группировкой ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, боевую машину, две бронемашины и автомобиль. В лесных массивах ведутся разведывательно-поисковые действия по уничтожению украинских диверсантов.
Авиацией, артиллерией и действиями войск поражены скопления живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых и 152-й егерской бригад, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны в районах Апанасовки, села Борки, Вишневки, Гордеевки, Любимовки, Лебедевки, Мартыновки, Михайловки, Малой Локни, 10-го Октября, Орловки, Плехова, Черкасского Поречного, Русского Поречного, Снагости и Южного.
В Сумской области авиацией нанесены удары по скоплениям личного состава и военной техники резервов 22-й, 41-й и 54-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 101-й, 103-й, 119-й и 129-й бригад теробороны в районах Белополья, Басов, Великой Писаревки, Глухова, Луки, Катериновки, Орловки, Свессы, Червонопрапорного, Сум, Хотени, Эсмани, Юнаковки и Ястребиного.
За сутки украинская сторона потеряла более 350 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе БМП, БТР и 12 бронемашин, а также три артиллерийских орудия, три РСЗО HIMARS, миномет, две ЗРК «Бук-М1», подвижный пункт управления ЗРК «Бук-М1», транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS, транспортную машину ЗРК «Бук-М1», РЛС AN/TPQ-50 и 12 автомобилей.
Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 8900 военнослужащих, 80 танков, 38 машин пехоты, 70 БТР, 549 бронемашин, 261 автомобиль, 65 артиллерийских орудий, 19 РСЗО, в том числе шесть РСЗО HIMARS и две MLRS, семь ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 14 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, шесть единиц инженерной техники, включая две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.
Ранее в Курскую и Белгородскую области поставили дополнительные комплексы разведки.
ВСУ также потеряли 17 единиц бронетехники, включая танк, БМП и 15 боевых бронированных машин, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.
Также украинская сторона потеряла там до 40 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, включая три французских САУ Caesar и одно американское М777, РЗСО M142 HIMARS и M270 MLRS.
Группировка «Север» отразила две атаки украинских штурмовиков в направлении Малой Локни и Комаровки, сорваны попытки атак в сторону Коренево, Ольговки и Погребков.
Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой и 92-й штурмовой и 1-й бригады нацгвардии у Апанасовки, Борок, Вишневки, Викторовки, Гордеевки, Краснооктябрьского, Княжьего Первого, Кубаткини, Любимовки, Мартыновки, Малой Локни, Новоивановки, Орловки, Обуховки, Снагостя и Успеновки.
Авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 22-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад теробороны у Белополья, Ворожбы, Великого Бобрика, Глухова, Мирополья, Новых Басов, Орловки, Павловки, Сумов, Эсманьи, Юнаковки и Ямполья.
За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 9,7 тыс. человек, 81 танк, 39 БМП, 70 БТР, 576 боевых бронированных машин, 313 автомобилей, 72 артиллерийских орудия, 22 установки РСЗО, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО.
Уточняется, что журналисты австралийской вещательной корпорации ABC Кэтрин Дисс и Флетчер Йенг совершили противозаконное путешествие вглубь российской территории в сопровождении солдат ВСУ, передает ТАСС.
Как сообщается в опубликованном на сайте медиакомпании материале, корреспонденты посетили населенный пункт Суджа в Курской области.
Авторы репортажа признали, что их незаконное пересечение границы в будущем лишит их возможности легально посещать Россию.
Ранее сообщалось, что журналисты британского Sun в сопровождении боевиков ВСУ также незаконно проникли в Суджу.
Напомним, ФСБ возбудила дела против немецкого и украинского журналистов, незаконно проникших в Суджу.
«Сначала они хотели нас отправить на Украину. Думаю, если мы туда попадем, то точно уже ничего хорошего не будет, и в живых мы явно не останемся», – сказала женщина, передает РИА «Новости».
По словам местной жительницы, боевики подогнали БТР, чтобы погрузить людей и отвезти на Украину.
Женщина добавила, что военные ВСУ не объясняли людям, как они потом смогут вернуться в Россию.
Однако боевики затем изменили планы, в ходе разговора по рации они были взволнованы и чем-то напуганы. Вместо местных жителей в БТР начали грузить раненных украинских военных. Гражданских посадили в какую-то «расстрелянную машину», после чего они смогли уехать и эвакуироваться.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли под Курском авто с эвакуирующимися женщинами и детьми.
В сообщении уточняется, что с начала вторжения ВСУ в Курскую область за помощью к медикам обратились 228 человек, из них 11 детей. В настоящий момент в больнице находится 57 человек, среди которых – двое детей, передает ТАСС.
Всего в Курской области действует 94 пункта временного размещения, где находятся 6 911 жителей, эвакуированных из приграничных районов, из них 1 тыс. 408 детей.
Кроме того, по данным правительства Курской области, в 123 ПВР в 25 регионах России проживают 2 тыс. 974 человека, из них 1 309 детей. Всего в ПВР размещены 10 тыс. 254 человека, среди которых 3 тыс. 086 детей.
Ранее сообщалось, что МЧС помогло воссоединиться 466 семьям из Курской области.
Журналист британской газеты Independent незаконно побывал в Курской области
Как отмечается в материале Independent, журналист издания и «другие журналисты» в сопровождении солдат ВСУ побывали в Судже и населенных пунктах, расположенных примерно в 20 километрах от города. Газета опубликовала фото, сделанные Крушельницким области в ходе незаконного проникновения на территорию России в Курской, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что журналисты британского Sun в сопровождении боевиков ВСУ также незаконно проникли в Суджу.
Напомним, ФСБ возбудила дела против немецкого и украинского журналистов, незаконно проникших в Суджу.
Российские морпехи ведут бои в Борках, где подразделения 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ цепляются буквально за каждый дом, передает РИА «Новости».
Для их уничтожения ВС России применяют новейшие БПЛА с управлением по оптоволоконному кабелю, которые не подвержены воздействию средств РЭБ противника.
Как рассказал командир взвода БПЛА с позывным «Акра», FPV – это новейшая технология, которая помогает выявлять и точно уничтожать противника.
«То есть по определенным целям, где нужно конкретно залететь, она очень хорошо справляется с работой», – добавил он.
Ранее в Минобороны России сообщили, что расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Север» поразили различную военную технику ВСУ в приграничном районе Курской области.