Западные СМИ сделали вывод о потерях ВСУ по росту кладбищ

WP: В Харькове за год удвоилось число могил солдат ВСУ

Tекст: Кристина Цыцура

«Похоже, что могил убитых солдат стало в два раза больше, чем... ровно год назад», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.

На кадрах видны десятки могил с украинскими флагами. Согласно описанию, ролик сняли в конце августа на муниципальном кладбище № 17 в Харькове.

Ранее ВСУ при ударе по учебно-тренировочному центру в Полтаве потеряли убитыми и ранеными более 300 человек.

