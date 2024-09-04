Глава АТЦ СНГ Сысоев: В 2023 году на планете зафиксировали максимальное число жертв терроризма

Tекст: Алексей Дегтярев

«Статистика свидетельствует, что в прошлом году в мире совершено свыше 3 тыс. терактов, жертвами которых стали более 8 тыс. человек. Это самые высокие потери за последние годы», – цитирует Сысоева ТАСС.

По его словам, пятая часть погибших стала жертвами ИГИЛ* (признана террористической и запрещена в России).

Свыше 90% атак и 98% жертв пришлись на страны, вовлеченные в конфликты. Эпицентр терроризма вышел из-за пределов Ближнего Востока к югу от Сахары. В Ираке и Афганистане же уровень террористической активности заметно снизился.

На территории СНГ в 2023 году пытались совершить 195 терактов, большую часть из них предотвратили, добавил глава АТЦ СНГ. Всего за прошлый год попытались совершить более 300 преступлений террористической направленности.

За террористические преступления в СНГ к уголовной ответственности привлекли более 2,1 тыс. человек.

Сысоев отметил, что в составе проукраинских националистических формирований выявлено более 300 боевиков из СНГ. Они могут применить полученный боевой опыт для дестабилизации обстановки в своих странах.

По его словам, Украина стала значительным очагом нестабильности, ее влияние испытывают Россия и Белоруссия.

Киевский режим начал использовать террористические формы и методы, систематически обстреливать мирное население и приграничные российские регионы.

«Особое беспокойство вызывают атаки на объекты атомной энергетики. Ведется активная вербовочная работа в социальных сетях в отношении молодежи и подростков», – подчеркнул он.

В декабре прошлого года председатель НАК и директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что за 2023 год предотвратили 228 террористических преступлений, 146 из них – это теракты.