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Пожар в Тамбовской области охватил 645 га
Площадь пожара в районе Тригуляй в Тамбовской области достигла 645 гектаров
Пожар, начавшийся 27 сентября в районе поселка Тригуляй Тамбовской области, распространился на площадь 645 гектаров, и существует угроза его перехода на населенные пункты.
Об этом сообщил замминистра юстиции и региональной безопасности Олег Ушаков, передает ТАСС. По его словам, пожар, который начался 27 сентября, быстро распространяется, и власти обеспокоены угрозой для близлежащих населенных пунктов.
«На сегодняшний день площадь пожара увеличилась до 645 га, в настоящий момент есть угроза перехода огня на населенные пункты», – отметил Ушаков.
Ранее в Белогорском районе Крыма ликвидировали ландшафтный пожар, который охватил 75 га сухой растительности, сложные погодные условия затрудняли тушение.