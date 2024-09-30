В российских образовательных учреждениях 30 сентября состоялся урок «День учителя» в рамках цикла встреч «Разговоры о важном». В ходе занятия школьникам и студентам рассказали о значимой роли учителя в становлении личности и о качествах, необходимых для профессии педагога.

Помощник президента и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский встретился с учащимися, поделился своими школьными воспоминаниями и ответил на вопросы. Он рассказал о появлении первых школ и важности времени для современного школьника. На вопрос о возможности замены учителей роботами и искусственным интеллектом он отметил, что, как показывает практика, без социализации и без личной роли учителя – ничего не получится. «Никакой искусственный интеллект не может заменить живой разговор с учителем», – отметил Мединский.

Вместе с классными руководителями и советниками директоров учащиеся обсудили важность и значимость учителей в развитии общества, подчеркнув их ключевую роль в формировании интеллектуального и духовного потенциала.

В российских школах и профессиональных образовательных организациях еженедельно проходят информационно-просветительские занятия «Разговоры о важном», которые позволяют детям обсудить волнующие и содержательные темы с классным руководителем и интегрировать государственные ценности в процесс воспитания, что органично соединяет обучение с воспитанием Реализация данного проекта объединяет Стратегию национальной безопасности России с традиционными духовно-нравственными ценностями и примерные рабочие программы воспитания. Кроме того, занятия направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к России, ее истории, культуре и сохранению исторической памяти.

