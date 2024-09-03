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    Удар по Институту связи в Полтаве лишил ВСУ незаменимых военных
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    Названы потери ВСУ при ударе по полтавскому военному училищу
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    На торжественном приеме в Улан-Баторе спели «День Победы» (ВИДЕО)
    Руководство Украины обвинили в сокрытии масштабов удара по Полтаве
    Саперу «Азова» вынесли приговор за жестокость к мирным жителям
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов МУС со своим суррогатом отстал от времени

    Может, история и была когда-то «летающей», но явно не сейчас – в ходе глобальной моды на суверенитет и автаркию. Так что арестам по ордеру Международного уголовного суда мешает сам дух времени, а не «конструкция границ», «зависимость от Китая» или «традиционные отношения».

    2 комментария
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Выучила ли страна уроки Беслана

    С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского бандподполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.

    12 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад всегда смотрел на Россию с опаской

    Несколько десятилетий, и до, и сразу после Второй мировой войны, Советский Союз оставался территорией надежды для миллионов людей не только на Западе, но и по всему миру. Разумеется, одно это обстоятельство вызывало у наших оппонентов даже не страх, а панический ужас.

    2 комментария
    3 сентября 2024, 20:39 • Новости дня

    Российская пловчиха Лукьяненко с мировым рекордом выиграла Паралимпиаду

    Россиянка Лукьяненко с мировым рекордом выиграла заплыв на 200 м на Паралимпиаде

    Российская пловчиха Лукьяненко с мировым рекордом выиграла Паралимпиаду
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Россиянка Дарья Лукьяненко завоевала золотую медаль на дистанции 200 метров комплексным плаванием среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпиаде в Париже, установив мировой рекорд.

    Спортсменка, выступающая в категории SM11, преодолела дистанцию за 2 минуты 37,77 секунды, установив новый мировой рекорд. Предыдущий рекорд (2 минуты 38,47 секунды) также принадлежал Лукьяненко.

    Ранее российский бегун Александр Костин завоевал золотую медаль в беге на 1,5 тыс. м в категории Т13 (среди лиц с нарушением зрения) на Паралимпийских играх в Париже.

    3 сентября 2024, 12:54 • Новости дня
    Путин назвал Монголию дружественной страной и союзником
    Путин назвал Монголию дружественной страной и союзником
    @ Софья Сандурская/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Монголия на протяжении многих десятилетий является союзником и дружественной России страной, заявил российский президент Владимир Путин.

    На встрече с председателем парламента Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом российский президент назвал Монголию дружественной страной и союзником России, передает ТАСС.

    «Мне очень приятно быть в дружественной нам Монголии», – сказал Путин, обращаясь к спикеру парламента. Он подчеркнул, что он рад вместе с монгольским народом отметить знаковое событие – общие победы на реке Халхин-Гол.

    Президент отметил, что Монголия «оказалась верным, надежным союзником Советского Союза, России» в борьбе с нацизмом, и сегодня успешно развиваются близкие, дружеские отношения, которые Россия и Монголия поддерживали на протяжении десятилетий.

    Кроме того, добавил Путин, Москва придает большое значение взаимодействию по линии парламентов. «В сегодняшнем мире это существенное дополнение к развитию контактов», – сказал глава государства.

    «Обсуждение международной повестки дня подтвердило, что рнаши позиции по многим актуальным глобальным сюжетам близки. Программа взаимодействия продолжается», – отметил Путин.

    Путин подчеркнул, что российско-монгольское взаимодействие по вопросам военно-технического и антитеррористического сотрудничества вносит вклад в обеспечение безопасности в Азии.

    Ранее Путин в ходе визита заявил, что отношения России и Монголии развиваются по всем направлениям. Он также поблагодарил народ Монголии за сохранение исторической памяти и пригласил монгольского коллегу Ухнаагийна Хурэлсуха на празднование 80-летнего юбилея Победы в Москве.

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    3 сентября 2024, 10:43 • Новости дня
    Стало известно об огромных потерях ВСУ при ракетном ударе по военному училищу в Полтаве

    Рогов: Силы России нанесли ракетный удар по военному училищу ВСУ в Полтаве

    Стало известно об огромных потерях ВСУ при ракетном ударе по военному училищу в Полтаве
    @ AlphaSpecnaz/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы нанесли ракетный удар по бывшему Полтавскому высшему военному командному училищу связи, которое готовит специалистов по РЛС и РЭБ для украинской армии, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.

    По его словам, личный состав училища накрыли ракетным ударом в момент построения, в котором принимало участие свыше полутысячи украинских военнослужащих, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что потери ВСУ исчисляются сотнями.

    Ранее подполье сообщило об ударе по Дворцу спорта с боевиками ВСУ в Харькове.

    Коментарии (35)
    3 сентября 2024, 20:50 • Видео
    На земли России позарился Тайвань

    Если бы в Пекине правда хотели восстановить территориальную целостность Китая, то забрали бы назад российское Приамурье и другие территории, когда-то бывшие частью Китая, а не посягали бы на Тайвань. С таким заявлением выступил глава тайваньской администрации Лай Циндэ (Уильям Лай). Что ответить на подобную наглость?

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    3 сентября 2024, 00:22 • Новости дня
    На Украине заявили о первом применении Россией ракеты «Гром-Э1» по Харькову

    Мэр Харькова заявил о первом применении Россией ракеты «Гром-Э1»

    На Украине заявили о первом применении Россией ракеты «Гром-Э1» по Харькову
    @ Николай Новичков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия при ударе по Харькову применила гибрид ракеты и управляемой авиабомбы «Гром-Э1», заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

    По его данным, этот нетипичный боеприпас был применен ВС России 31 августа, пишет «Российская газета».

    Глава Харьковского областного управления прокуратуры Спартак Борисенко уточнил, что необычный боеприпас выступил российский бомбардировщик Су-34, находясь над территорией Белгородской области. Удар был нанесен по объекту в Слободском районе Харькова, пишут украинские СМИ.

    Между тем, Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВС России при помощи ракет «Гром-Э1», вероятно, поразили ТЦ в Харькове, который был превращен в военный объект ВСУ, а также Дворец Спорта, где базировались украинские военные.

    «Гром-Э1» – авиационная управляемая ракета общего назначения с осколочно-фугасной боевой частью, предназначена для поражения наземных и надводных целей. Наведение ракет осуществляется по спутнику, снаряды запускаются истребителями Су-35, МиГ-35, Су-57.

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    3 сентября 2024, 06:00 • Новости дня
    Морпехи уничтожили колонну бронетехники ВСУ в Курской области

    Минобороны: Морпехи Черноморского флота уничтожили колонну бронетехники ВСУ в Курской области

    Морпехи уничтожили колонну бронетехники ВСУ в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север» уничтожили в Курской области колонну бронетехники, на которой боевики пытались по дорогам общего пользования заехать вглубь российской территории, сообщило Министерство обороны России.

    По данным Минобороны, вовремя разбить украинских боевиков помогло своевременное обнаружение противника. После неудачных атак «в лоб», боевики попытались обойти российские подразделения, но были застигнуты врасплох, следует из сообщения ведомства в Telegram-канале.

    Морпехи устроили засаду, разгромили колонну и полностью остановили продвижение ВСУ на данном участке.

    Ранее авиация России уничтожила живую силу и технику ВСУ в Курской области.

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    3 сентября 2024, 00:57 • Новости дня
    Американского солдата провели по улице в Турции с мешком на голове

    Турецкие активисты провели солдата США по улице Измира с мешком на голове

    Tекст: Вера Басилая

    Активисты одного из турецких общественных движений напали на американских солдат, которые сошли на берег с десантного корабля USS Wasp, стоящего на якоре в порту Измира, одному из них надели на голову белый мешок и провели по улице, сообщили СМИ.

    Группа Турецкого союза молодежи (TGB) сообщила, что надела на голову американского солдата мешок в знак протеста из-за поддержки Израиля Вашингтоном и повела по улице под крики: «Янки, убирайтесь домой», пишет «Российская газета».

    «Американские солдаты, чьи руки запятнаны кровью наших солдат и тысяч палестинцев, не могут загрязнять нашу страну. Каждый раз, когда вы будете ступать на эти земли, мы будем принимать вас так, как вы того заслуживаете!» – говорится в сообщении СМТ в соцсети X(бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Позже стало известно, что нападению подверглись двое американских военнослужащих.

    В результате были задержаны 15 человек, в том числе председатель TGB Каяхан Четин. Начато судебное расследование.

    Между тем, посольство США в Турции поблагодарили турецкие власти за оперативное вмешательство и продолжающееся расследование.

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    3 сентября 2024, 07:05 • Новости дня
    Движение ХАМАС опубликовало видео с еще живым заложником-россиянином

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинское движение ХАМАС опубликовало видео с гражданином России Александром Лобановым и другими заложниками, чьи тела были найдены в Рафахе в воскресенье.

    На кадрах шесть человек называют по очереди свои имена, среди них присутствует и Лобанов. В конце видео группировка предупредила, что скоро появятся новые видео с «последними словами» заложников, передает РБК.

    Позднее было опубликовано видео заложницей Эденой Йерушалми, которая призвала премьера Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить бомбардировки Сектора Газа, она также сказала, что скучает по семье.

    Напомним, россиянин Александр Лобанов, похищенный палестинским движением ХАМАС, был найден мертвым в секторе Газа вместе с несколькими заложниками.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху извинился перед родителями погибшего в Газе россиянина Александра Лобанова.

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    3 сентября 2024, 13:37 • Новости дня
    Стали известны подробности удара ВС России по учебному центру в Полтаве
    Стали известны подробности удара ВС России по учебному центру в Полтаве
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска нанесли удар по 179-му учебно-тренировочному центру войск связи в Полтаве, ракетный удар был нанесен, по предварительным данным, «Искандером» в момент построения личного состава.

    Отмечается, что точное количество погибших и раненых в результате обстрела пока неизвестно, передает RT со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

    Также в публикации указано, что в учебном центре проходили подготовку украинские специалисты радиоэлектронной борьбы и связи, которых обучали иностранные инструкторы.

    Также авторы канала связывают увеличение числа ударов по объектам в глубоком тылу Украины с началом активных действий этих специалистов.

    «Прибытие и размещение иностранных военных на объектах, координаты которых давно известны, значительно облегчает работу российской разведки и ракетчиков», –  подчеркнуто в сообщении.

    Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП Владимир Рогов заявил, что потери ВСУ при ударе ВС России по бывшему Полтавскому высшему военному командному училищу связи исчисляются сотнями.

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    3 сентября 2024, 13:46 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о преимуществах ракеты «Гром-Э1»

    Военный эксперт Климов: «Гром-Э1» на фоне авиабомб с модулем УМПК резко выделяется аэродинамикой

    Военный эксперт рассказал о преимуществах ракеты «Гром-Э1»
    @ roe.ru

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ракета «Гром-Э1» относится к категории современных боеприпасов российской армии. Среди ее преимуществ – габариты и аэродинамические качества, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее на Украине заявили о первом применении Россией ракеты «Гром-Э1» по Харькову.

    «Ракета «Гром-Э1» была известна задолго до СВО. Однако сейчас, судя по всему, украинская сторона обнаружила обломки боеприпаса», – считает военный эксперт Максим Климов. Он добавил, что ракета могла использоваться в рамках конфликта и ранее. Спикер также уточнил, что управляемые авиационные средства поражения «Гром» имеют две модификации: управляемая крылатая ракета «Гром-Э1» и управляемый крылатый планирующий боеприпас «Гром-Э2».

    Отличие заключается в том, что в первом случае стоит ракетный двигатель, а во втором размещается дополнительная осколочно-фугасная боевая часть. «Они относятся к категории современных боеприпасов российской армии», – подчеркнул собеседник.

    Среди преимуществ «Гром-Э1» – ее габариты, указал Климов. «Ракета делалась под отсеки вооружения малозаметных самолетов. Кроме того, благодаря этому возможно увеличить количество подвесок и следовательно поражаемых целей», – пояснил военный эксперт. Он допускает, что удар по Харькову был нанесен при помощи истребителя Су-57.

    «Кроме того, «Гром-Э1» на фоне авиабомб, к которым приделывают модули УМПК, резко выделяется хорошими аэродинамическими качествами», – добавил Климов. Однако есть и «проблемный вопрос» – это цена. «Такие боеприпасы должны быть дешевыми и массовыми», – уточнил собеседник.

    «В зависимости от боевой части ракета может поражать разные цели, в том числе защитные сооружения, мосты, штабы, места дислокации противника. Фактически «Гром-Э1» – многоцелевой боеприпас», – заключил Климов.

    Ранее на Украине заявили о первом применении армией России ракеты «Гром-Э1» по Харькову. Как пояснил мэр города Игорь Терехов, это произошло 31 августа. Другие подробности он не привел.

    Между тем Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что ВС России при помощи ракет «Гром-Э1», вероятно, поразили ТЦ в Харькове, который был превращен в военный объект ВСУ, а также Дворец спорта, где базировались украинские военные.

    «Гром-Э1» – авиационная управляемая ракета общего назначения с осколочно-фугасной боевой частью, предназначена для поражения наземных и надводных целей. Наведение ракет осуществляется по спутнику, снаряды запускаются истребителями Су-35, МиГ-35, Су-57.

    Коментарии (2)
    3 сентября 2024, 19:14 • Новости дня
    Названы потери ВСУ при ударе по полтавскому военному училищу
    Названы потери ВСУ при ударе по полтавскому военному училищу
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские вооруженные силы при ударе по учебно-тренировочному центру в Полтаве потеряли убитыми и ранеными более 300 человек, сообщил источник в российских военных кругах во вторник вечером.

    В числе убитых и раненых украинских боевиков – иностранные инструкторы, сказал собеседник ТАСС.

    Источник в военных кругах уточнил, что удар наносился ракетами «Искандер-М», ракеты обрушили перекрытия трех этажей и крышу постройки.

    «Одна ракета ударила между третьим и четвертым этажами, взрывом были обрушены перекрытия четвертого и пятого этажей, не обрушив крышу здания. Вторая ракета ударила в крышу здания сверху, обрушив крышу и перекрытия пятого, четвертого и третьего этажей», – пояснил он.

    Ранее глава комиссии по суверенитету ОП Владимир Рогов заявлял, что украинская сторона при ударе по училищу потеряла сотни человек. Источник уточнял, что удар наносился «Искандером» в момент построения личного состава.

    Коментарии (16)
    3 сентября 2024, 10:51 • Новости дня
    Долина обвинила покупательницу квартиры в давлении и попросила госзащиту

    Долина обвинила законную покупательницу квартиры в давлении и попросила госзащиту

    Долина обвинила покупательницу квартиры в давлении и попросила госзащиту
    @ Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Александра Юдина

    Российская певица Лариса Долина, лишившаяся московской квартиры в результате мошеннической схемы, обвинила законную покупательницу недвижимости в наивности и постоянном давлении с целью заставить ее освободить жилье.

    В частности, певица выразила недоумение по поводу поведения покупательницы Полины Лурье, которая, по ее мнению, не проявила достаточной осмотрительности при совершении сделки, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    По словам Долиной, законная покупательница, будучи опытным игроком на рынке недвижимости, должна была усомниться в выгодности предложения и задать продавцам дополнительные вопросы.

    Так, певица выразила недоумение, почему Лурье не интересовалась причинами низкой цены на столичную недвижимость.

    Кроме того, Долина сообщила, что покупательница оказывает на нее постоянное психологическое давление, требуя освободить жилье и отказаться от судебного иска.

    В этой связи певица обратилась с просьбой о государственной защите, опасаясь за свою безопасность.

    Ранее артистка направила исковое заявление в суд, чтобы вернуть свою московскую квартиру, которую она потеряла из-за мошеннических действий. Долина сама заявляла, что стала жертвой мошенников, находящихся на Украине. По делу также арестовали женщину-курьера.

    Коментарии (32)
    3 сентября 2024, 11:18 • Новости дня
    Украинский спортсмен оскорбил россиянина на Паралимпиаде в Париже

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бронзовый призер Паралимпиады в Париже в прыжках в длину украинец Александр Литвиненко оскорбил завоевавшего золотую медаль россиянина Евгения Торсунова, сообщили СМИ.

    «Немножко скребет на душе, что проиграл этому недоразумению. Все они поддерживают СВО, приедут домой и будут фотографироваться с депутатами», – передает RT слова Литвиненко.

    Спортсмены выступали в классе T36 (люди с нарушениями координации), Торсунов с результатом 5,83 м. установил рекорд Паралимпийских игр.

    Ранее украинский пловец Александр Комаров отказался от совместной фотографии с россиянином Кириллом Пульвером после церемонии награждения на Паралимпиаде в Париже.

    Коментарии (26)
    2 сентября 2024, 21:57 • Новости дня
    В Финляндии описали действия НАТО при обвале фронта ВСУ
    В Финляндии описали действия НАТО при обвале фронта ВСУ
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен описал два возможных сценария, по которым будет действовать НАТО в случае обрушения фронта ВСУ на востоке Украины.

    Он отметил, что крах украинских сил на восточном фронте становится все более очевидным, передает «Московский комсомолец».

    По мнению Малинена, Запад теперь приближается к «решающей точке войны». Он добавил, что НАТО фактически стоит перед выбором: «безумная эскалация (или операция под чужим флагом) или поиск мирного решения».

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что сбивать российские ракеты над Украиной – долг Варшавы.

    Коментарии (12)
    3 сентября 2024, 04:30 • Новости дня
    Ганчев призвал освободить Харьков

    Ганчев: Освобождение Харькова от ВСУ необходимо для безопасности России

    Ганчев призвал освободить Харьков
    @ Ukrinform/Cover Images/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Харьков и область будут освобождены в ближайшее время, чтобы обеспечить безопасность России, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    Он не стал называть сроки освобождения Харькова, но заявил, что это произойдет достаточно скоро. Ганчев подчеркнул, что в Харьковской области «происходят процессы», которые направлены на создание санитарной зоны для обеспечения безопасности приграничных с Украиной районов России, передает РИА «Новости».

    «Это обусловлено однозначно освобождением территории как минимум Харьковской области», – заявил глава администрации.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что операция по созданию зоны безопасности в Харьковской области будет продолжаться до успешного завершения.

    Ранее на Западе допустили, что украинские военные начнут использовать баллистические ракеты ATACMS с Харьковского направления для ударов вглубь России, Украина может потерять Харьков,

    Коментарии (22)
    3 сентября 2024, 08:56 • Новости дня
    Сбербанк назвал две самые популярные схемы мошенничества
    Сбербанк назвал две самые популярные схемы мошенничества
    @ Сергей Киселев/Агентство «Москва»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наиболее актуальными и опасными мошенническими схемами являются звонки по телефону и через мессенджеры от имени сотрудников правоохранительных органов и ЦБ с необходимостью перевода денег на якобы безопасный счет, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

    По его словам, самыми популярными и опасными схемами мошенничества являются звонки по телефону и через мессенджеры от имени сотрудников полиции и ЦБ с требованиями перевода денег на «безопасный» счет», передает РИА «Новости».

    Кузнецов добавил, что мошенники либо запрашивают данные карты и другую информацию, чтобы самим похитить деньги, либо заставляют людей самостоятельно совершать зачисления денег в банкоматах, переводы, оформление кредитов.

    «Провоцируя людей самостоятельно совершить операцию, злоумышленники подчеркивают, что не запрашивают никаких реквизитов, таким образом вызывая доверие жертвы», – добавил он.

    Ранее Кузнецов рассказал, что мошенники, которые звонят или пишут россиянам с просьбой перевести им деньги, чаще всего используют для этого слова и фразы: «МВД», «ФСБ», «безопасный счет», «Центральный банк», «сообщите код из СМС/данные карты/паспорта/СНИЛС».

    Коментарии (23)
    3 сентября 2024, 01:32 • Новости дня
    Украина пообещала наказать Монголию за визит Путина
    Украина пообещала наказать Монголию за визит Путина
    @ Наталия Губернаторова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина пообещала «работать с партнерами» над тем, чтобы наказать Монголию за визит президента России Владимира Путина, заявил представитель украинского МИД Георгий Тихий.

    Тихий счел «тяжелым ударом» по МУС и международному уголовному праву визит Путина в Монголию, заявив, что Улан-Батор «разделяет ответственность за преступления», передает RT.

    «Мы будем работать с партнерами, чтобы гарантировать, что для Монголии это будет иметь последствия», – написал Тихий в X(бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее МИД Украины обратился к властям Монголии с призывом «выполнить обязательный международный ордер на «арест» Владимира Путина.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет проблем с Улан-Батором по поводу того, что Монголия является участницей МУС.

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • На земли России позарился Тайвань

      Если бы в Пекине правда хотели восстановить территориальную целостность Китая, то забрали бы назад российское Приамурье и другие территории, когда-то бывшие частью Китая, а не посягали бы на Тайвань. С таким заявлением выступил глава тайваньской администрации Лай Циндэ (Уильям Лай). Что ответить на подобную наглость?

    • Немцы проголосовали против властей и Украины

      Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии – двух восточных землях Германии, которые прежде входили в ГДР – стали разгромными как для власти, так и для «ястребов», которые выступают за дальнейшее вооружение Украины и продолжение конфликта с Россией. Но есть нюанс.

    • Майя Санду уничтожает пророссийских соперников

      В Молдавии запретили участвовать в выборах и проводить агитацию против вступления в ЕС оппозиционному блоку «Победа», учредительный съезд которого проходил в России. Президент Майя Санду намерена сохранить власть любой ценой, и Запад ее в этом полностью поддерживает.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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