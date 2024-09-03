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    С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад всегда смотрел на Россию с опаской

    Несколько десятилетий, и до, и сразу после Второй мировой войны, Советский Союз оставался территорией надежды для миллионов людей не только на Западе, но и по всему миру. Разумеется, одно это обстоятельство вызывало у наших оппонентов даже не страх, а панический ужас.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Грузия научилась быть адекватной

    Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.

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    3 сентября 2024, 14:25 • Новости дня

    Российский бегун с рекордом выиграл золото Паралимпиады в Париже

    Россиянин Костин с рекордом завоевал золото в беге на 1,5 тыс. метров на Паралимпиаде в Париже

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россиянин Александр Костин завоевал золотую медаль в беге на 1,5 тыс. метров в категории Т13 среди лиц с нарушением зрения на летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

    Костин победил с рекордом Паралимпиады результатом — три минуты 44,43 секунды. Вторым стал тунисец Руай Джебабли, бронзу выиграл еще один россиянин Антон Кулятин, передает РИА «Новости».

    На счету российской команды на Паралимпиаде в Париже теперь 33 награды: восемь золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых.

    Ранее российский президент Владимир Путин поздравил завоевавших золотые награды на Паралимпийских играх в Париже Алексея Чуркина, Валерию Шабалину и Андрея Калину.

    3 сентября 2024, 10:43 • Новости дня
    Стало известно об огромных потерях ВСУ при ракетном ударе по военному училищу в Полтаве

    Рогов: Силы России нанесли ракетный удар по военному училищу ВСУ в Полтаве

    Стало известно об огромных потерях ВСУ при ракетном ударе по военному училищу в Полтаве
    @ AlphaSpecnaz/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы нанесли ракетный удар по бывшему Полтавскому высшему военному командному училищу связи, которое готовит специалистов по РЛС и РЭБ для украинской армии, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.

    По его словам, личный состав училища накрыли ракетным ударом в момент построения, в котором принимало участие свыше полутысячи украинских военнослужащих, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что потери ВСУ исчисляются сотнями.

    Ранее подполье сообщило об ударе по Дворцу спорта с боевиками ВСУ в Харькове.

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    3 сентября 2024, 00:22 • Новости дня
    На Украине заявили о первом применении Россией ракеты «Гром-Э1» по Харькову

    Мэр Харькова заявил о первом применении Россией ракеты «Гром-Э1»

    На Украине заявили о первом применении Россией ракеты «Гром-Э1» по Харькову
    @ Николай Новичков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия при ударе по Харькову применила гибрид ракеты и управляемой авиабомбы «Гром-Э1», заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

    По его данным, этот нетипичный боеприпас был применен ВС России 31 августа, пишет «Российская газета».

    Глава Харьковского областного управления прокуратуры Спартак Борисенко уточнил, что необычный боеприпас выступил российский бомбардировщик Су-34, находясь над территорией Белгородской области. Удар был нанесен по объекту в Слободском районе Харькова, пишут украинские СМИ.

    Между тем, Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВС России при помощи ракет «Гром-Э1», вероятно, поразили ТЦ в Харькове, который был превращен в военный объект ВСУ, а также Дворец Спорта, где базировались украинские военные.

    «Гром-Э1» – авиационная управляемая ракета общего назначения с осколочно-фугасной боевой частью, предназначена для поражения наземных и надводных целей. Наведение ракет осуществляется по спутнику, снаряды запускаются истребителями Су-35, МиГ-35, Су-57.

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    2 сентября 2024, 20:10 • Видео
    Немцы проголосовали против властей и Украины

    Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии – двух восточных землях Германии, которые прежде входили в ГДР – стали разгромными как для власти, так и для «ястребов», которые выступают за дальнейшее вооружение Украины и продолжение конфликта с Россией. Но есть нюанс.

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    3 сентября 2024, 06:00 • Новости дня
    Морпехи уничтожили колонну бронетехники ВСУ в Курской области

    Минобороны: Морпехи Черноморского флота уничтожили колонну бронетехники ВСУ в Курской области

    Морпехи уничтожили колонну бронетехники ВСУ в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север» уничтожили в Курской области колонну бронетехники, на которой боевики пытались по дорогам общего пользования заехать вглубь российской территории, сообщило Министерство обороны России.

    По данным Минобороны, вовремя разбить украинских боевиков помогло своевременное обнаружение противника. После неудачных атак «в лоб», боевики попытались обойти российские подразделения, но были застигнуты врасплох, следует из сообщения ведомства в Telegram-канале.

    Морпехи устроили засаду, разгромили колонну и полностью остановили продвижение ВСУ на данном участке.

    Ранее авиация России уничтожила живую силу и технику ВСУ в Курской области.

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    2 сентября 2024, 19:32 • Новости дня
    Лукьянов указал на два препятствия для вступления Турции в БРИКС
    Лукьянов указал на два препятствия для вступления Турции в БРИКС
    @ Максим Богодвид/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На пути Анкары к участию в БРИКС стоят два препятствия: недавнее расширение организации и противоречия между членством Турции в НАТО и участием в незападном объединении, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» политолог Федор Лукьянов.

    БРИКС в настоящее время находится в процессе адаптации после последнего расширения, указал Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике». «После прошлогоднего расширения объединению нужно разобраться с тем, как оно дальше будет функционировать и какие задачи будет перед собой ставить. И то, и другое пока не вполне прояснено. До присоединения четырех стран суть БРИКС можно было описать – примерно, но относительно понятно (крупные самодостаточные и не зависящие от других в своей политической линии страны)», – написал он. По его словам, сейчас такое описание применимо не ко всем странам-участницам, формальных критериев нет, а принятие решений, естественно, осложняется по мере увеличения состава. Поэтому, по мнению Лукьянова, новых расширений до того, как будут урегулированы последствия первого, «быть по-хорошему не должно».

    Кроме того, эксперт обратил внимание на противоречие между членством Турции в НАТО и возможным участием в БРИКС. «БРИКС является группой не антизападной (хотя так на Западе воспринимается), но незападной, это вполне очевидно. Как в ней может состоять военный союзник США, непонятно. Это противоречит изначальному замыслу. И если опять-таки Анкара всерьез намеревается присоединяться, возникает конфликт интересов», – отметил он.

    Намерение Турции вступить в БРИКС является скорее очередным политическим жестом, считает политолог. «Сама предложенная мотивация – ЕС нам морочит голову, мы найдем других партнеров – достаточно ясно показывает настрой Турции. Речь идет об очередной игре с намерением продемонстрировать собственную значимость. И тем, и другим, но прежде всего западным собеседникам. Не в первый раз, и не в последний», – резюмировал он.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС.

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    2 сентября 2024, 19:48 • Новости дня
    Прокуратура: Дело Дурова может быть переквалифицировано

    Прокуратура сообщила о возможной переквалификации дела Павла Дурова

    Прокуратура: Дело Дурова может быть переквалифицировано
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Прокуратура Парижа сообщила, что дело сооснователя Telegram Павла Дурова может быть переквалифицировано по итогам расследования.

    Решение о завершении расследования примет следственный судья, передает ТАСС.

    Отмечается, что расследование может длиться несколько месяцев. Затем прокуратура должна будет либо прекратить дело, либо направить его в суд. На финальном этапе следствия досье Дурова вернется к следственному судье.

    В прокуратуре подчеркнули, что после предъявления обвинения Дуров как участник уголовного процесса получит доступ к материалам дела и сможет приобщить к нему документы, которые он сочтет необходимыми.

    В настоящее время в отношении Дурова действует судебный контроль. «Он должен оставаться по адресу, сообщенному следственному судье», – подчеркнули в прокуратуре. Залог в размере 5 млн евро должен вноситься поэтапно.

    Напомним, что 24 августа Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже, а 28 августа ему были предъявлены обвинения по шести пунктам, включая соучастие в администрировании сетевой платформы с целью позволить незаконные транзакции в составе преступной группы.

    По решению суда предприниматель был помещен под судебный надзор, и ему запрещено покидать территорию Франции.

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    3 сентября 2024, 00:57 • Новости дня
    Американского солдата провели по улице в Турции с мешком на голове

    Турецкие активисты провели солдата США по улице Измира с мешком на голове

    Tекст: Вера Басилая

    Активисты одного из турецких общественных движений напали на американских солдат, которые сошли на берег с десантного корабля USS Wasp, стоящего на якоре в порту Измира, одному из них надели на голову белый мешок и провели по улице, сообщили СМИ.

    Группа Турецкого союза молодежи (TGB) сообщила, что надела на голову американского солдата мешок в знак протеста из-за поддержки Израиля Вашингтоном и повела по улице под крики: «Янки, убирайтесь домой», пишет «Российская газета».

    «Американские солдаты, чьи руки запятнаны кровью наших солдат и тысяч палестинцев, не могут загрязнять нашу страну. Каждый раз, когда вы будете ступать на эти земли, мы будем принимать вас так, как вы того заслуживаете!» – говорится в сообщении СМТ в соцсети X(бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Позже стало известно, что нападению подверглись двое американских военнослужащих.

    В результате были задержаны 15 человек, в том числе председатель TGB Каяхан Четин. Начато судебное расследование.

    Между тем, посольство США в Турции поблагодарили турецкие власти за оперативное вмешательство и продолжающееся расследование.

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    2 сентября 2024, 16:59 • Новости дня
    Нацбанк Украины предложил заменить копейки на «шаги»

    На Украине решили бороться с копейками как «символом московской оккупации»

    Нацбанк Украины предложил заменить копейки на «шаги»
    @ Schoening/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Национальный банк Украины (НБУ) предложил отказаться от использования копеек, предложив в качестве замены «шаги», пишут украинские СМИ.

    «Исследовав историю денежного обращения Украины, мы пришли к неоспоримому выводу, что такое название для разменной монеты как «копейка» фактически является символом московской оккупации», – говорится в пресс-релизе регулятора, пишет издание «Страна».

    Копейки «остались в обращении только во враждебных Украине государствах», заявили в НБУ, призвав «очистить монетарный суверенитет от малейшего родства с чем-либо московским». НБУ предлагает заменить копейки «шагами», упоминание которых часто встречается работах украинских поэтов, таких как Тарас Шевченко и Леся Украинка.

    Ранее Львовская область первой на Украине отчиталась о сносе всех советских памятников в рамках «декоммунизации».

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    3 сентября 2024, 07:05 • Новости дня
    Движение ХАМАС опубликовало видео с еще живым заложником-россиянином

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинское движение ХАМАС опубликовало видео с гражданином России Александром Лобановым и другими заложниками, чьи тела были найдены в Рафахе в воскресенье.

    На кадрах шесть человек называют по очереди свои имена, среди них присутствует и Лобанов. В конце видео группировка предупредила, что скоро появятся новые видео с «последними словами» заложников, передает РБК.

    Позднее было опубликовано видео заложницей Эденой Йерушалми, которая призвала премьера Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить бомбардировки Сектора Газа, она также сказала, что скучает по семье.

    Напомним, россиянин Александр Лобанов, похищенный палестинским движением ХАМАС, был найден мертвым в секторе Газа вместе с несколькими заложниками.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху извинился перед родителями погибшего в Газе россиянина Александра Лобанова.

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    3 сентября 2024, 13:37 • Новости дня
    Стали известны подробности удара ВС России по учебному центру в Полтаве
    Стали известны подробности удара ВС России по учебному центру в Полтаве
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска нанесли удар по 179-му учебно-тренировочному центру войск связи в Полтаве, ракетный удар был нанесен, по предварительным данным, «Искандером» в момент построения личного состава.

    Отмечается, что точное количество погибших и раненых в результате обстрела пока неизвестно, передает RT со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

    Также в публикации указано, что в учебном центре проходили подготовку украинские специалисты радиоэлектронной борьбы и связи, которых обучали иностранные инструкторы.

    Также авторы канала связывают увеличение числа ударов по объектам в глубоком тылу Украины с началом активных действий этих специалистов.

    «Прибытие и размещение иностранных военных на объектах, координаты которых давно известны, значительно облегчает работу российской разведки и ракетчиков», –  подчеркнуто в сообщении.

    Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП Владимир Рогов заявил, что потери ВСУ при ударе ВС России по бывшему Полтавскому высшему военному командному училищу связи исчисляются сотнями.

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    2 сентября 2024, 15:42 • Новости дня
    Главком Моисеев: Соединения ВМФ на Азовском море будут

    Главком ВМФ Моисеев: Соединения ВМФ могут появиться на Азовском море

    Главком Моисеев: Соединения ВМФ на Азовском море будут
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Соединения на Азовском море планируется создать в составе ВМФ, сообщил главнокомандующий Александр Моисеев.

    «Нет сомнений, что соединения на Азовском море Военно-морского флота будут. Это однозначно. За теми решениями, которые уже приняты, следует только дальнейшее развитие», – заявил Моисеев, передает ТАСС.  По его словам, Азовский морской района сейчас живет перспективами и решает важные боевые задачи.

    Ранее Моисеев заявил, что Каспийскую флотилию продолжат оснащать носителями высокоточного оружия.

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    2 сентября 2024, 19:41 • Новости дня
    Маск назвал демократов в США «партией преступников»
    Маск назвал демократов в США «партией преступников»
    @ Yolanda Ruiz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Демократы в США превратились в «партию преступников», заявил американский предприниматель Илон Маск.

    Как написал Маск в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), демократическая партия «ведет себя так мягко по отношению к преступникам», поскольку «преступники голосуют преимущественно за демократов и они не хотят обидеть своих клиентов». По его словам, партия демократов буквально является «партией преступников», передает ТАСС.

    Ранее Маск с иронией ответил на пожелание кандидата в президенты США Дональда Трампа о работе в его администрации в случае победы на выборах, опубликовав пост с несуществующим в стране министерством эффективности правительства.

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    2 сентября 2024, 20:57 • Новости дня
    Подтверждена гибель финансового директора РФС в катастрофе Ми-8 на Камчатке

    Финансовый директор РФС Замятин погиб вместе с супругой в катастрофе Ми-8 на Камчатке

    Подтверждена гибель финансового директора РФС в катастрофе Ми-8 на Камчатке
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате крушения вертолета Ми-8 на Камчатке погибли финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его супруга Полина.

    О том, что Замятин и его жена оказались среди жертв катастрофы, сообщил президент РФС Александр Дюков, передает ТАСС. «Я запомню Арсения как большого профессионала, который любил футбол и стремился сделать его лучше. РФС окажет финансовую поддержку семье Арсения и возьмет на себя расходы на организацию похорон», – сказал он.

    Замятину было 34 года, он стал финансовым директором РФС в июне 2020 года. До этого он работал в Минэнерго России, Институте проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ и финансовых структурах Газпрома.

    Напомним, вертолет Ми-8 потерпел крушение на Камчатке, на борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Следователи назвали техническую неисправность и нарушение правил пилотирования двумя основными версиями катастрофы.

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    2 сентября 2024, 18:41 • Новости дня
    В Белоруссии назвали дату подписания договора о безопасности с Россией

    В МИД Белоруссии назвали дату подписания договора о гарантиях безопасности с Россией

    В Белоруссии назвали дату подписания договора о безопасности с Россией
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Договор о гарантиях безопасности между Белоруссией и Россией подпишут в декабре 2024 года, сообщил министр иностранных дел республики Максим Рыженков.

    Документ подпишут в день 25-летия подписания договора о Союзном государстве, передает ТАСС.

    «В этом соглашении предусмотрят принцип использования ядерного и обычного вооружения, а также других методов защиты», – заявил глава белорусского МИД.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не отдаст приказа воевать за пределами страны.

    Коментарии (12)
    2 сентября 2024, 21:57 • Новости дня
    В Финляндии описали действия НАТО при обвале фронта ВСУ
    В Финляндии описали действия НАТО при обвале фронта ВСУ
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен описал два возможных сценария, по которым будет действовать НАТО в случае обрушения фронта ВСУ на востоке Украины.

    Он отметил, что крах украинских сил на восточном фронте становится все более очевидным, передает «Московский комсомолец».

    По мнению Малинена, Запад теперь приближается к «решающей точке войны». Он добавил, что НАТО фактически стоит перед выбором: «безумная эскалация (или операция под чужим флагом) или поиск мирного решения».

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что сбивать российские ракеты над Украиной – долг Варшавы.

    Коментарии (12)
    2 сентября 2024, 16:20 • Новости дня
    Лукашенко рассказал, почему не пользуется мобильным телефоном

    Лукашенко рассказал, что у него никогда не было мобильного телефона

    Лукашенко рассказал, почему не пользуется мобильным телефоном
    @ Петр Сивков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе мероприятия «Открытый микрофон с президентом» в Витебском государственном университете рассказал, что он не пользуется мобильным телефоном, а все его звонки и сообщения обрабатывает Служба безопасности.

    Лукашенко признался, что мобильный телефон ему попросту не нужен. «Нет и никогда не было», – отметил он. Белорусский лидер объяснил, что все его коммуникации осуществляются через Службу безопасности, которая предоставляет ему все необходимые средства связи. «У нее и правительственная связь, и телефоны все. Надо – они мне доложат, я переговорю», – уточнил он, пишут «Известия» со ссылкой на БелТА.

    Лукашенко также рассказал, что в его семье все пользуются телефонами, и иногда члены его семьи зачитывают ему интересные новости, которые находят в сети. Однако сам он предпочитает не отвлекаться на гаджеты. «Я телефоном не пользуюсь, и меня не тянет – потому что есть кому», – заявил он.

    Кроме того, Лукашенко поделился своими мыслями о публичной оценке его деятельности. Он отметил, что чувствует себя неловко, когда его хвалят при жизни, и считает, что более уместно было бы оценить его работу уже после ухода с поста. «Пусть лучше обо мне хорошо скажут, когда я не буду президентом. Это будет хорошо. А когда ты во власти, начинают тебя захваливать твои подчиненные – я неудобно себя чувствую, даже если понимаю, что этого заслуживаю», – отметил он.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о попытке следить за главой российского государства Владимиром Путиным через смартфоны, заявил, что все мобильные телефоны уязвимы для отслеживания, и все должны это понимать.

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