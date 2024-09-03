С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.2 комментария
Российский бегун с рекордом выиграл золото Паралимпиады в Париже
Россиянин Костин с рекордом завоевал золото в беге на 1,5 тыс. метров на Паралимпиаде в Париже
Россиянин Александр Костин завоевал золотую медаль в беге на 1,5 тыс. метров в категории Т13 среди лиц с нарушением зрения на летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже.
Костин победил с рекордом Паралимпиады результатом — три минуты 44,43 секунды. Вторым стал тунисец Руай Джебабли, бронзу выиграл еще один россиянин Антон Кулятин, передает РИА «Новости».
На счету российской команды на Паралимпиаде в Париже теперь 33 награды: восемь золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых.
Ранее российский президент Владимир Путин поздравил завоевавших золотые награды на Паралимпийских играх в Париже Алексея Чуркина, Валерию Шабалину и Андрея Калину.