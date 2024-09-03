Может, история и была когда-то «летающей», но явно не сейчас – в ходе глобальной моды на суверенитет и автаркию. Так что арестам по ордеру Международного уголовного суда мешает сам дух времени, а не «конструкция границ», «зависимость от Китая» или «традиционные отношения».2 комментария
На Украине завели дело после взрывов в Полтаве
Украинское государственное бюро расследований инициировало возбуждение уголовного дела после взрывов в военном училище в Полтаве, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники.
Изначально сообщалось о возбуждении дела по статье «Небрежное отношение к военной службе», но позже сообщение отредактировали, оставив лишь информацию о возбуждении дела, передает ТАСС.
Ранее руководство Украины обвинили в сокрытии масштабов потерь при ударе по Полтаве. Глава комиссии по вопросам суверенитета ОП Владимир Рогов указывал, что потери ВСУ при ударе ВС России по бывшему Полтавскому высшему военному командному училищу связи исчисляются сотнями. По данным источника, удар якобы наносили «Искандером» в момент построения личного состава.