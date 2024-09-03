С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.4 комментария
Саперу «Азова» вынесли приговор за жестокость к мирным жителям
Сапер «Азова» приговорен к 18 годам за жестокость с гражданским населением и разбой
Суд приговорил к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима сапера украинского националистического батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Сергея Рудика за жестокое обращение с гражданским населением и разбой, сообщили в пресс-службе СК.
Как говорится в сообщении приговором суда Рудику назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, передает ТАСС.
В СК добавили, что собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора саперу 1-го снайперского отделения снайперской группы специального назначения «Азова» Рудику, признанному виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Жестокое обращение с гражданским населением, разбой, совершенный организованной группой с угрозой применения опасного для жизни и здоровья насилия».
Установлено, что в марте 2022 года Рудик в районе проспекта Нахимова в Мариуполе получил незаконный приказ похитить транспортное средство у мирных жителей. Увидев у дома 204 по проспекту Нахимова двигавшийся автомобиль белого цвета, Рудик с сослуживцами, вооруженными автоматами Калашникова, остановили автомобиль и напали на находившихся в нем мирных граждан.
«Нападавшие несколько раз выстрелили в воздух, а затем, направив оружие на мирных граждан, стали угрожать его применением и заставили их покинуть автомобиль. С похищенным имуществом Рудик с сослуживцами с места происшествия скрылись, распорядившись им по своему усмотрению», – рассказали в СК, добавив, что своими преступными действиями участники организованной группы причинили потерпевшему имущественный вред в крупном размере.
В ходе предварительного следствия Рудик вину признал в полном объеме.
Ранее один из 22 подсудимых участников «Азова» не дожил до приговора в Ростове-на-Дону.