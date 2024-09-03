Саперу «Азова» вынесли приговор за жестокость к мирным жителям

Сапер «Азова» приговорен к 18 годам за жестокость с гражданским населением и разбой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении приговором суда Рудику назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, передает ТАСС.

В СК добавили, что собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора саперу 1-го снайперского отделения снайперской группы специального назначения «Азова» Рудику, признанному виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Жестокое обращение с гражданским населением, разбой, совершенный организованной группой с угрозой применения опасного для жизни и здоровья насилия».

Установлено, что в марте 2022 года Рудик в районе проспекта Нахимова в Мариуполе получил незаконный приказ похитить транспортное средство у мирных жителей. Увидев у дома 204 по проспекту Нахимова двигавшийся автомобиль белого цвета, Рудик с сослуживцами, вооруженными автоматами Калашникова, остановили автомобиль и напали на находившихся в нем мирных граждан.

«Нападавшие несколько раз выстрелили в воздух, а затем, направив оружие на мирных граждан, стали угрожать его применением и заставили их покинуть автомобиль. С похищенным имуществом Рудик с сослуживцами с места происшествия скрылись, распорядившись им по своему усмотрению», – рассказали в СК, добавив, что своими преступными действиями участники организованной группы причинили потерпевшему имущественный вред в крупном размере.

В ходе предварительного следствия Рудик вину признал в полном объеме.

Ранее один из 22 подсудимых участников «Азова» не дожил до приговора в Ростове-на-Дону.