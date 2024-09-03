С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.2 комментария
Пропавшую в Нижнем Тагиле школьницу нашли мертвой
Не вернувшуюся с прогулки школьницу нашли мертвой в Нижнем Тагиле
Пропавшую в Нижнем Тагиле Свердловской области 11-летнюю школьницу, которая четыре дня назад ушла на прогулку и не вернулась, нашли мертвой, сообщили в пресс-службе уральского отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».
Полиция и добровольцы четверо суток искали пропавшую девочку, которая 31 августа ушла гулять, но домой так и не вернулась, передает РИА «Новости».
Согласно сообщению городского управления МВД, девочке было 11 лет, отец рассказал, что дочь пошла на прогулку с его разрешения, но в назначенное время домой не вернулась.
«Найдена. Погибла», – сказала собеседница агентства, добавив, что подробности нужно уточнять у силовиков.
Ранее тело пропавшей в Кузбассе школьницы нашли в колодце с признаками насильственной смерти.