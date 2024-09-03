С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.2 комментария
В ЦВСИГ Сахарово задержали сотрудника и вольнонаемного работника за мошенничество
В Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в деревне Сахарово в Москве в мошенничестве заподозрили сотрудника и гражданского служащего, сообщили в ГУ МВД по городу.
Вольнонаемного работника и гражданского служащего заподозрили в совершении мошенничества, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Сейчас правоохранители и следователи проводят оперативные и следственные действия для выяснения всех обстоятельств и других подозреваемых, ведутся обыски на рабочих местах и по месту жительства задержанных.
Между тем в ГСУ СК сообщили, что дело, согласно предварительной информации, связано с предложениями инспекторов за деньги помогать мигрантам быстрее отправиться домой и организовывать свидания. За эти «услуги» они просили до 30 тыс. рублей.