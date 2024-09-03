Ученый рассказал о правилах сохранности домашних заготовок

Ученый Суслянок рассказал о правилах сохранности домашних заготовок

Tекст: Алексей Дегтярев

Срок хранения домашних заготовок в среднем составляет от нескольких месяцев до одного года, после этого их лучше не употреблять в пищу, сказал Суслянок «Газете.Ru».

Плохая стерилизация перед использованием, неплотное закрытие крышки, нарушение условий хранения – высокая влажность и температура – ведут к тому, что продукт может прийти в негодность гораздо раньше, чем ожидалось.

Перед употреблением варенья, маринованных овощей или компота нужно осматривать банки.

«Если крышка или банка вздулись, на поверхности продукта появилась плесень, образовались пузырьки газа – значит, продукт испорчен и может представлять опасность для здоровья. Также о порче заготовки может свидетельствовать изменение цвета, запаха или вкуса продукта», – заключил эксперт.