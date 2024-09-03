С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.2 комментария
Ученый рассказал о правилах сохранности домашних заготовок
Ученый Суслянок рассказал о правилах сохранности домашних заготовок
Длительность хранения домашних заготовок зависит от температуры, уровня кислотности и еще нескольких показателей, сказал кандидат биологических наук, доцент кафедры биотехнологии и технологии биоорганического синтеза Университета «Росбиотех» Георгий Суслянок.
Срок хранения домашних заготовок в среднем составляет от нескольких месяцев до одного года, после этого их лучше не употреблять в пищу, сказал Суслянок «Газете.Ru».
Плохая стерилизация перед использованием, неплотное закрытие крышки, нарушение условий хранения – высокая влажность и температура – ведут к тому, что продукт может прийти в негодность гораздо раньше, чем ожидалось.
Перед употреблением варенья, маринованных овощей или компота нужно осматривать банки.
«Если крышка или банка вздулись, на поверхности продукта появилась плесень, образовались пузырьки газа – значит, продукт испорчен и может представлять опасность для здоровья. Также о порче заготовки может свидетельствовать изменение цвета, запаха или вкуса продукта», – заключил эксперт.