Захарова: Ни Украина, ни МУС не имеют ничего общего с правом и справедливостью

Tекст: Александра Юдина

«Ни Киев, ни МУС не самостоятельны и не имеют ничего общего с правом или справедливостью», – передает РИА «Новости» ее слова.

Дипломат подчеркнула, что данная организация «возводит беззаконие в квадрат».

Касательно вопроса ратификации Киевом Римского статута Захарова отметила, что Киев стремится вывести таким образом из-под юрисдикции своих граждан, сохраняя при этом возможность уголовного преследования в Гааге граждан других стран.

Представитель МИД пояснила, что этот шаг нужно рассматривать именно как намерение предоставить своим военным карт-бланш на совершение тяжких военных преступлений.

Кроме того, Захарова заверила, что виновные в тяжких преступлениях украинские преступники в обязательном порядке будут привлечены к суду.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет проблем с Улан-Батором по поводу того, что Монголия является участницей МУС. Украина пообещала наказать Монголию за визит Путина.

