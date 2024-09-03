Несколько десятилетий, и до, и сразу после Второй мировой войны, Советский Союз оставался территорией надежды для миллионов людей не только на Западе, но и по всему миру. Разумеется, одно это обстоятельство вызывало у наших оппонентов даже не страх, а панический ужас.0 комментариев
Захарова: Ни Украина, ни МУС не имеют ничего общего с правом
Захарова: Ни Украина, ни МУС не имеют ничего общего с правом и справедливостью
Ни Украина, ни Международный уголовный суд (МУС) не имеют ничего общего с правом и справедливостью, заявила спикер МИД Мария Захарова.
«Ни Киев, ни МУС не самостоятельны и не имеют ничего общего с правом или справедливостью», – передает РИА «Новости» ее слова.
Дипломат подчеркнула, что данная организация «возводит беззаконие в квадрат».
Касательно вопроса ратификации Киевом Римского статута Захарова отметила, что Киев стремится вывести таким образом из-под юрисдикции своих граждан, сохраняя при этом возможность уголовного преследования в Гааге граждан других стран.
Представитель МИД пояснила, что этот шаг нужно рассматривать именно как намерение предоставить своим военным карт-бланш на совершение тяжких военных преступлений.
Кроме того, Захарова заверила, что виновные в тяжких преступлениях украинские преступники в обязательном порядке будут привлечены к суду.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет проблем с Улан-Батором по поводу того, что Монголия является участницей МУС. Украина пообещала наказать Монголию за визит Путина.