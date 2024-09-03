  • Новость часаПутин и Хурэлсух начали переговоры в кочевой юрте в Улан-Баторе
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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад всегда смотрел на Россию с опаской

    Несколько десятилетий, и до, и сразу после Второй мировой войны, Советский Союз оставался территорией надежды для миллионов людей не только на Западе, но и по всему миру. Разумеется, одно это обстоятельство вызывало у наших оппонентов даже не страх, а панический ужас.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Грузия научилась быть адекватной

    Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская победа на Халхин-Голе спасла монголов от участи рабов

    Жестокость японцев в годы Второй мировой беспрецедентна и во многих отношениях может поспорить с тем, что творилось даже в Третьем рейхе. Так что отмечают победу при Халхин-Голе монголы не просто так.

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    3 сентября 2024, 10:06 • Новости дня

    Захарова: Ни Украина, ни МУС не имеют ничего общего с правом

    Захарова: Ни Украина, ни МУС не имеют ничего общего с правом и справедливостью

    Захарова: Ни Украина, ни МУС не имеют ничего общего с правом
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Ни Украина, ни Международный уголовный суд (МУС) не имеют ничего общего с правом и справедливостью, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    «Ни Киев, ни МУС не самостоятельны и не имеют ничего общего с правом или справедливостью», – передает РИА «Новости» ее слова.

    Дипломат подчеркнула, что данная организация «возводит беззаконие в квадрат».

    Касательно вопроса ратификации Киевом Римского статута Захарова отметила, что Киев стремится вывести таким образом из-под юрисдикции своих граждан, сохраняя при этом возможность уголовного преследования в Гааге граждан других стран.

    Представитель МИД пояснила, что этот шаг нужно рассматривать именно как намерение предоставить своим военным карт-бланш на совершение тяжких военных преступлений.

    Кроме того, Захарова заверила, что виновные в тяжких преступлениях украинские преступники в обязательном порядке будут привлечены к суду.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет проблем с Улан-Батором по поводу того, что Монголия является участницей МУС. Украина пообещала наказать Монголию за визит Путина.

    2 сентября 2024, 10:55 • Новости дня
    Путин: Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области
    Путин: Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области, которые пытались дестабилизировать обстановку в приграничных районах, заявил президент Владимир Путин.

    Он подчеркнул, что провокация ВСУ в Курской области была призвана остановить наступление России в Донбассе, но этого сделать не удалось. «Уверен, что и эта провокация провалится», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    «Надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, в Курскую область, и с попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом», – заключил Путин.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ответ на вторжение в Курскую область уже происходит.

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    2 сентября 2024, 16:59 • Новости дня
    Нацбанк Украины предложил заменить копейки на «шаги»

    На Украине решили бороться с копейками как «символом московской оккупации»

    Нацбанк Украины предложил заменить копейки на «шаги»
    @ Schoening/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Национальный банк Украины (НБУ) предложил отказаться от использования копеек, предложив в качестве замены «шаги», пишут украинские СМИ.

    «Исследовав историю денежного обращения Украины, мы пришли к неоспоримому выводу, что такое название для разменной монеты как «копейка» фактически является символом московской оккупации», – говорится в пресс-релизе регулятора, пишет издание «Страна».

    Копейки «остались в обращении только во враждебных Украине государствах», заявили в НБУ, призвав «очистить монетарный суверенитет от малейшего родства с чем-либо московским». НБУ предлагает заменить копейки «шагами», упоминание которых часто встречается работах украинских поэтов, таких как Тарас Шевченко и Леся Украинка.

    Ранее Львовская область первой на Украине отчиталась о сносе всех советских памятников в рамках «декоммунизации».

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    2 сентября 2024, 20:10 • Видео
    Немцы проголосовали против властей и Украины

    Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии – двух восточных землях Германии, которые прежде входили в ГДР – стали разгромными как для власти, так и для «ястребов», которые выступают за дальнейшее вооружение Украины и продолжение конфликта с Россией. Но есть нюанс.

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    3 сентября 2024, 06:00 • Новости дня
    Морпехи уничтожили колонну бронетехники ВСУ в Курской области

    Минобороны: Морпехи Черноморского флота уничтожили колонну бронетехники ВСУ в Курской области

    Морпехи уничтожили колонну бронетехники ВСУ в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север» уничтожили в Курской области колонну бронетехники, на которой боевики пытались по дорогам общего пользования заехать вглубь российской территории, сообщило Министерство обороны России.

    По данным Минобороны, вовремя разбить украинских боевиков помогло своевременное обнаружение противника. После неудачных атак «в лоб», боевики попытались обойти российские подразделения, но были застигнуты врасплох, следует из сообщения ведомства в Telegram-канале.

    Морпехи устроили засаду, разгромили колонну и полностью остановили продвижение ВСУ на данном участке.

    Ранее авиация России уничтожила живую силу и технику ВСУ в Курской области.

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    2 сентября 2024, 14:15 • Новости дня
    Лавров: Запад собрал под нацистскими знаменами около 50 стран против России
    Лавров: Запад собрал под нацистскими знаменами около 50 стран против России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Кристина Коваленко

    Запад собрал порядка 50 стран под нацистскими знаменами в попытке развалить Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед преподавателями и студентами МГИМО (У) МИД РФ.

    По словам министра, Запад ведет такую политику, потому что Россия «слишком сильная и самостоятельная»,  передает ТАСС.

    «И надо что-то с этим делать, желательно развалить», – сказал Лавров о планах Запада насчет России, добавив, что для этого собрались 50 стран против РФ «под нацистскими знаменами».

    Ранее Лавров объяснил, что Украина упустила свои территории из-за абсолютной недоговороспособности киевского режима.

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    3 сентября 2024, 00:22 • Новости дня
    На Украине заявили о первом применении Россией ракеты «Гром-Э1» по Харькову

    Мэр Харькова заявил о первом применении Россией ракеты «Гром-Э1»

    На Украине заявили о первом применении Россией ракеты «Гром-Э1» по Харькову
    @ Николай Новичков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия при ударе по Харькову применила гибрид ракеты и управляемой авиабомбы «Гром-Э1», заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

    По его данным, этот нетипичный боеприпас был применен ВС России 31 августа, пишет «Российская газета».

    Глава Харьковского областного управления прокуратуры Спартак Борисенко уточнил, что необычный боеприпас выступил российский бомбардировщик Су-34, находясь над территорией Белгородской области. Удар был нанесен по объекту в Слободском районе Харькова, пишут украинские СМИ.

    Между тем, Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВС России при помощи ракет «Гром-Э1», вероятно, поразили ТЦ в Харькове, который был превращен в военный объект ВСУ, а также Дворец Спорта, где базировались украинские военные.

    «Гром-Э1» – авиационная управляемая ракета общего назначения с осколочно-фугасной боевой частью, предназначена для поражения наземных и надводных целей. Наведение ракет осуществляется по спутнику, снаряды запускаются истребителями Су-35, МиГ-35, Су-57.

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    2 сентября 2024, 20:57 • Новости дня
    Подтверждена гибель финансового директора РФС в катастрофе Ми-8 на Камчатке

    Финансовый директор РФС Замятин погиб вместе с супругой в катастрофе Ми-8 на Камчатке

    Подтверждена гибель финансового директора РФС в катастрофе Ми-8 на Камчатке
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате крушения вертолета Ми-8 на Камчатке погибли финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его супруга Полина.

    О том, что Замятин и его жена оказались среди жертв катастрофы, сообщил президент РФС Александр Дюков, передает ТАСС. «Я запомню Арсения как большого профессионала, который любил футбол и стремился сделать его лучше. РФС окажет финансовую поддержку семье Арсения и возьмет на себя расходы на организацию похорон», – сказал он.

    Замятину было 34 года, он стал финансовым директором РФС в июне 2020 года. До этого он работал в Минэнерго России, Институте проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ и финансовых структурах Газпрома.

    Напомним, вертолет Ми-8 потерпел крушение на Камчатке, на борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Следователи назвали техническую неисправность и нарушение правил пилотирования двумя основными версиями катастрофы.

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    2 сентября 2024, 21:57 • Новости дня
    В Финляндии описали действия НАТО при обвале фронта ВСУ
    В Финляндии описали действия НАТО при обвале фронта ВСУ
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен описал два возможных сценария, по которым будет действовать НАТО в случае обрушения фронта ВСУ на востоке Украины.

    Он отметил, что крах украинских сил на восточном фронте становится все более очевидным, передает «Московский комсомолец».

    По мнению Малинена, Запад теперь приближается к «решающей точке войны». Он добавил, что НАТО фактически стоит перед выбором: «безумная эскалация (или операция под чужим флагом) или поиск мирного решения».

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что сбивать российские ракеты над Украиной – долг Варшавы.

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    2 сентября 2024, 11:17 • Новости дня
    Путин не исключил попытки Киева пойти на мирные переговоры после провала в Курской области
    Путин не исключил попытки Киева пойти на мирные переговоры после провала в Курской области
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После провала в Курской области противники России могут пойти на мирные переговоры, заявил президент Владимир Путин во время урока «Разговор о важном» в Кызыле.

    Глава государства отметил, что после такого провала у противников России «возникнет желание действительно – не на словах, а на деле – переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами», передает ТАСС.

    «Мы никогда от этого не отказывались», – указал Путин.

    «Действующие власти даже в силу внутреннего законодательства легитимными не являются. Они должны были провести выборы президента, но отказались от выборов, сославшись на военное положение. И это не соответствует основному закону – Конституции Украины», – сказал глава российского государства.

    Путин считает, что подобная ситуация на Украине требует продолжения боевых действий.

    «Если прекратятся боевые действия, украинским властям придется отменять военное положение, а после отмены военного положения нужно сразу проводить президентские выборы», – сказал Путин.

    «А действующие власти явно к этому не готовы: шансов быть переизбранными у них немного. И поэтому они не заинтересованы в прекращении боевых действий, поэтому они и учинили эту провокацию в Курской области, а до этого пытались осуществить такую же провокацию в Белгородской области», – заключил он.

    Ранее издание Kyiv Independent сообщило о планах Украины начать подготовку к мирным переговорам с Россией осенью.

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    2 сентября 2024, 15:28 • Новости дня
    Ушаков рассказал о программе визита Путина в Монголию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президента России Владимира Путина в рамках государственного визита в Монголию 2–3 сентября ждет насыщенная программа, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин прибудет в Улан-Батор вечером 2 сентября, программа начнется 3 сентября, передает ТАСС.

    У российского лидера запланирована встреча с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, председателем Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

    Ранее Путин оценил развитие связей с Монголией.

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    2 сентября 2024, 20:06 • Новости дня
    В Петербурге с киллера взыскали полученный за убийство гонорар

    Tекст: Валерия Городецкая

    Невский районный суд Петербурга взыскал с наемного убийцы в доход государства полученные за преступление деньги, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

    Суд признал сделку между осужденным за убийство Евгением Поповым и заказчиком Александром Кайдановым ничтожной и обязал киллера вернуть 628516.50 рублей, полученные в качестве гонорара, передает РИА «Новости». Попову также придется оплатить госпошлину в размере 9485 рублей.

    Попов был осужден на 18 лет в 2019 году за ряд преступлений, совершенных в составе группы в 2010-2011 годах, включая убийство. Кайданов в 2021 году был приговорен к 17 годам колонии строгого режима.

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    2 сентября 2024, 12:23 • Новости дня
    Под ночной групповой удар ВС России попали пункты дислокации наемников ВСУ
    Под ночной групповой удар ВС России попали пункты дислокации наемников ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Минувшей ночью ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по пунктам временной дислокации националистических формирований и иностранных наемников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Также удар пришелся по объектам энергетики и ОПК Украины, осуществлявшим производство и ремонт авиатехники и ракетного вооружения, а также местам сборки и хранения беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Все указанные объекты были успешно поражены.

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    3 сентября 2024, 01:32 • Новости дня
    Украина пообещала наказать Монголию за визит Путина
    Украина пообещала наказать Монголию за визит Путина
    @ Наталия Губернаторова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина пообещала «работать с партнерами» над тем, чтобы наказать Монголию за визит президента России Владимира Путина, заявил представитель украинского МИД Георгий Тихий.

    Тихий счел «тяжелым ударом» по МУС и международному уголовному праву визит Путина в Монголию, заявив, что Улан-Батор «разделяет ответственность за преступления», передает RT.

    «Мы будем работать с партнерами, чтобы гарантировать, что для Монголии это будет иметь последствия», – написал Тихий в X(бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее МИД Украины обратился к властям Монголии с призывом «выполнить обязательный международный ордер на «арест» Владимира Путина.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет проблем с Улан-Батором по поводу того, что Монголия является участницей МУС.

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    2 сентября 2024, 14:26 • Новости дня
    Турция подала заявку на вступление в БРИКС

    Bloomberg: Турция подала заявку на вступление в БРИКС

    Турция подала заявку на вступление в БРИКС
    @ Alexander Poschel/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турция официально подала заявку на вступление в объединение БРИКС, что свидетельствует о стремлении Анкары укрепить свои позиции на мировой арене и диверсифицировать международные связи, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, турецкие власти направили официальный запрос о присоединении к группе крупнейших развивающихся экономик мира. Ожидается, что вопрос о расширении БРИКС станет одной из ключевых тем предстоящего саммита организации, который пройдет в Казани в конце октября, передает ТАСС.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приветствует интерес Турции к работе БРИКС и будет поддерживать это стремление.

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    2 сентября 2024, 19:24 • Новости дня
    Сийярто: Венгрия не выживет без поставок нефти из России
    Сийярто: Венгрия не выживет без поставок нефти из России
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Венгрия не сможет выжить, если прекратятся поставки российской нефти, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу РБК.

    «Если Венгрия остановит импорт нефти из России, мы просто не выживем, не сможем в полном объеме прокормить население и удовлетворить потребности в топливе», – отметил он в интервью

    Сийярто добавил, что Венгрия не имеет необходимой инфраструктуры для обеспечения поставок через альтернативные маршруты. По его словам, решение украинских властей прекратить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» представляет собой «серьезный вызов» для венгерской экономики.

    Министр подчеркнул, что с начала СВО на Украине экономическая политика Евросоюза стала «чрезмерно политизированной».

    Ранее советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев продолжит выполнять свои обязательства по поставкам нефти по «Дружбе».


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    2 сентября 2024, 12:32 • Новости дня
    ВС России освободили Скучное в ДНР
    ВС России освободили Скучное в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    В результате действий группировки «Центр» был освобожден пункт Скучное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии около Дзержинска, Нелеповки, Селидово, Гродовки, Журавки, Заветного и Мемрика ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Отражены девять контратак штурмовых групп 100-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ, 12-й, 14-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины.

    Потери противника составили до 475 военнослужащих, бронемашина «Козак», три пикапа, 152-мм гаубица «Мста-Б» и 122-мм гаубица Д-30, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки  «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 129-й и 241-й бригад теробороны возле Водяного, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки ДНР. Отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 110 военнослужащих, американский бронетранспортер М113 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 123-й и 126-й бригад теробороны у Новоданиловки, Лобкового Запорожской области, Токаревки, Берислава Херсонской области и города Херсона.

    Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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