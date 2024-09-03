Марочко: ВС России начали брать в огневой мешок подразделения ВСУ под Макеевкой в ЛНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, идет продвижение в направлении Петровского и Невского. ВС России улучшили тактическое положение, а вокруг украинской группировки, находящейся в районе Макеевки, начал формироваться огневой мешок, передает ТАСС.

«Теперь противник вынужден отбивать не только лобовые атаки, но и прикрывать фланги, по которым мы наносим удары в режиме 24 на 7», – сказал он.

Ранее ВСУ перебросили иностранных наемников под Макеевку.