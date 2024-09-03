Несколько десятилетий, и до, и сразу после Второй мировой войны, Советский Союз оставался территорией надежды для миллионов людей не только на Западе, но и по всему миру. Разумеется, одно это обстоятельство вызывало у наших оппонентов даже не страх, а панический ужас.0 комментариев
ВС России начали брать в огневой мешок подразделения ВСУ под Макеевкой в ЛНР
Марочко: ВС России начали брать в огневой мешок подразделения ВСУ под Макеевкой в ЛНР
ВС России начали брать в огневой мешок подразделения ВСУ, дислоцированные у Макеевки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, идет продвижение в направлении Петровского и Невского. ВС России улучшили тактическое положение, а вокруг украинской группировки, находящейся в районе Макеевки, начал формироваться огневой мешок, передает ТАСС.
«Теперь противник вынужден отбивать не только лобовые атаки, но и прикрывать фланги, по которым мы наносим удары в режиме 24 на 7», – сказал он.
Ранее ВСУ перебросили иностранных наемников под Макеевку.