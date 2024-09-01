Лавров напомнил об упущенных Украиной возможностях сохранить территорию

Лавров объяснил потерю Украиной территорий абсолютной недоговороспособностью киевского режима

Tекст: Антон Антонов

Лавров дал интервью RT для документального фильма «Мосты на Восток». Он указал, что Киев при поддержке Запада не раз срывал переговоры и договоренности. Киев и его союзники признали, что использовали Минские соглашения как способ выиграть время, но «до того момента» сохранялась возможность для переговоров.

В частности, как отметил Лавров, Москва поддержала переговоры Виктора Януковича, занимавшего тогда пост президента Украины, с оппозицией, которые заключили соглашение. Если бы оппозиция не нарушила договоренности, Украина была бы в границах 1991 года, о «которых Зеленский мечтает», заявил Лавров.

Выполнив минские договоренности 2015 года, Украина могла бы остаться «в тех же самых границах 1991 года, но без Крыма уже, по понятным причинам», сказал он. Успешные переговоры в Стамбуле в 2022 году позволили бы ей быть «более-менее в границах 1991 года, минус Крым и минус значительная часть Донбасса».

«Но каждый раз украинцы доказывали свою полную недоговороспособность», – сказал Лавров. По его словам, Украина требуется Западу только для того, чтобы «раздражать Россию, воевать против России».

Напомним, Лавров заявил, что противники переговоров между Россией и Украиной должны осознавать последствия своего подхода – «чем дольше они тянут с переговорами, тем сложнее будет достичь согласия».