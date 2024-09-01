Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.15 комментариев
ВСУ перебросили иностранных наемников под Макеевку
Марочко: Киев перебросил под Макеевку в ЛНР порядка 30 иностранных наемников
Около 30 хорошо оснащенных иностранных наемников прибыли под Макеевку в ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, в Макеевку прибыло подразделение, состоящее полностью из иностранных наемников, которые оснащены и укомплектованы, количеством около 30 человек, передает ТАСС. Марочко добавил, что у них на форме нет знаков различий и принадлежности, общаются они на испанском, также в переговорах присутствует английский и французский языки.
Он добавил, что на данный момент российские военнослужащие уточняют цели и задачи прибытия упомянутого подразделения под Макеевку.
Ранее Венесуэла выдала России воевавших за Украину колумбийских наемников.