Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.2 комментария
Суд Венесуэлы выдал ордер на арест экс-кандидата в президенты Гонсалеса
Венесуэльский контрольный суд первой инстанции выдал ордер на задержание бывшего кандидата в президенты от объединенной правой оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа, не явившегося трижды повестке для дачи показаний, сообщила генеральная прокуратура.
Прокуратура уточнила, что суд согласовал постановление о задержании Гонсалеса за серьезные преступления, передает РИА «Новости».
Ранее генеральная прокуратура Венесуэлы запросила у суда ордер на задержание Гонсалеса, подозреваемого в попытке присвоить полномочия избирательной комиссии.