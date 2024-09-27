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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Порошенко готовится к выборам Зеленского

    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

    0 комментариев
    Никита Коваленко Никита Коваленко Армению нельзя игнорировать

    Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах. Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверено.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Враг мечтает вывести русский тыл из «зоны комфорта»

    И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.

    18 комментариев
    27 сентября 2024, 12:49 • Новости дня

    Белоруссия пригрозила применить ядерное оружие при нападении НАТО

    Президент Белоруссии Лукашенко пригрозил применить ядерное оружие при нападении НАТО

    Белоруссия пригрозила применить ядерное оружие при нападении НАТО
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении применить ядерное оружие в случае нападения НАТО на страну.

    По его словам, в случае агрессии со стороны НАТО против Белоруссии будет незамедлительно применено ядерное оружие, эту позицию разделяет и Россия, где вносятся соответствующие поправки в ядерную доктрину, передает БелТА.

    Лукашенко подчеркнул, что нападение на Белоруссию расценивается как начало третьей мировой войны. Он поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что тот подтвердил его слова, внеся изменения в ядерную доктрину, согласно которой при нападении на Россию или Белоруссию будет применено ядерное оружие.

    «Как только они нападают на нас, НАТО есть НАТО, американцы и поляки – они уже выстроились вдоль границы, особенно польской, знаем, что руководство Польши уже руки потирает, – мы применяем ядерное оружие. И Россия за нас втягивается», – заявил белорусский лидер, подчеркивая совместное противостояние угрозам со стороны западных стран.

    Ранее президент Владимир Путин озвучил ключевые изменения, которые предложено внести в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются соответствующие мероприятия.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как обновленная ядерная доктрина будет работать для сдерживания агрессивных действий Запада.

    25 сентября 2024, 22:45 • Новости дня
    Медведев римским выражением объяснил новую ядерную политику России

    Медведев назвал обновление ядерной доктрины России «событием, которое ждали»

    Медведев римским выражением объяснил новую ядерную политику России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обновленная редакция Основ госполитики в области ядерного сдерживания, предложенная президентом России Владимиром Путиным, станет поводом призадуматься не только неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале описал подходы к новой редакции Основ госполитики в области ядерного сдерживания.

    «Агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением будет рассматриваться как совместное нападение. Всем понятно, о каких странах идет речь», – пояснил Медведев.

    Также он обратил внимание, что «равноценная защита для Белоруссии в ядерной доктрине России будет установлена на «радость» Польше и многочисленным пигмеям НАТО».

    Зампред Совбеза призвал призадуматься «не только гнилому неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе», о последствиях решения массированно атаковать границы России. Медведев подчеркнул, что обновленная ядерная доктрина предусматривает применение ядерного оружия в случае пересечение российской границы самолетов, ракет и БПЛА.

    Он считает, что само изменение нормативных условий использования Россией ядерного оружия может остудить пыл тех, у кого еще не иссяк инстинкт самосохранения.

    «Ну а для тупоголовых останется только римская максима: caelo tonantem credidimus Jovem Regnare. («Гром с неба убеждает нас в царствовании Юпитера», то есть о чьей-либо силе догадываются только после ударов, которыми она поражает – прим. ВЗГЛЯД)», – подчеркнул политик.

    Медведев также отметил, что все случаи, когда Россия может применить ЯО должны оцениваться в совокупности, а финальное решение будет принимать президент России.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал новые условия применения Россией ядерного оружия. В проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

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    26 сентября 2024, 21:54 • Новости дня
    Глава бундесвера отреагировал на изменения ядерной доктрины России
    Глава бундесвера отреагировал на изменения ядерной доктрины России
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обновление ядерной доктрины России не изменит внешнюю политику НАТО и Германии, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции с литовским министром обороны Лауринасом Касчюнасом.

    По словам Писториуса, Германия и Североатлантический альянс следуют своему курсу, передает РИА «Новости».

    «Это вообще не нужно комментировать. Завтра будет что-нибудь другое. Мы идем своим путем, мы делаем то, что считаем правильным», – сказал он.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал предложенные президентом России  изменения в российскую ядерную доктрину «безответственными и несвоевременными».

    В среду на совещании Совбеза по ядерному сдерживанию президент Владимир Путин озвучил ключевые изменения, которые предложено внести в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются соответствующие мероприятия.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как обновленная ядерная доктрина будет работать для сдерживания агрессивных действий Запада.


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    26 сентября 2024, 18:29 • Видео
    Новая ядерная доктрина России

    Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

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    24 сентября 2024, 14:43 • Новости дня
    Лукашенко призвал Белоруссию готовиться к войне

    Лукашенко заявил о необходимости подготовки Белоруссии к войне

    Лукашенко призвал Белоруссию готовиться к войне
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости подготовки страны к возможной войне, подчеркнув при этом, что республике не грозит конфликт в настоящее время.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с заявлением о необходимости подготовки к возможной военной агрессии, сообщает РИА «Новости».

    Выступая на совещании, которое проходило на Обуз-Лесновском военном полигоне в Брестской области, он подчеркнул, что республика стремится сохранить мир и не хочет воевать. Однако, по его словам, несмотря на отсутствие признаков агрессии со стороны других стран, Белоруссия должна быть готова ответить на возможные угрозы.

    «Старая формула: хочешь мира – готовься к войне», – отметил Лукашенко, добавив, что республика не оправдывается перед кем-то, а лишь принимает необходимые меры для собственной безопасности. Он выразил надежду, что «дай бог, чтобы этой войны не было», и подчеркнул отсутствие тенденций к развязыванию войны против Белоруссии в настоящее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко заявил, что нападение на Белоруссию может положить начало третьей мировой войне.

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    27 сентября 2024, 01:55 • Новости дня
    Столтенберг отверг обещание не расширять НАТО

    Столтенберг заявил об отсутствии соглашения США и России о нерасширении НАТО

    Столтенберг отверг обещание не расширять НАТО
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Йенс Столтенберг на семинаре в США подчеркнул, что соглашение о нерасширении НАТО с Россией никогда не существовало, несмотря на обсуждения в 1990 году.

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США могли обсуждать с Россией вопрос о нерасширении Североатлантического альянса, но такого соглашения никогда не было. Об этом он сообщил на семинаре Совета по международным отношениям в США, передает ТАСС.

    Столтенберг отметил, что в 1990 году США обсуждали с Москвой возможность нерасширения НАТО в контексте объединения Германии.

    «Эта тема обсуждалась, но когда было достигнуто соглашение по Германии, в нем не было пункта о том, что Восточная Германия не может стать частью НАТО», – заявил Столтенберг.

    В своей речи в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности президент России Владимир Путин напомнил о существовании заверений о нерасширении, данных альянсом после распада Организации Варшавского договора.

    Как писала немецкая газета Spiegel, в 2022 году стали известны архивные документы, подтверждающие обещание западных стран руководству Советского Союза не расширять НАТО за счет восточноевропейских стран.

    Однако, несмотря на наличие таких документов, Йенс Столтенберг продолжает утверждать, что никаких официальных обещаний со стороны НАТО никогда не давалось.

    Ранее сообщалось, что в Китае призвали НАТО уйти за Столтенбергом в отставку за провалы в мире.

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    26 сентября 2024, 12:13 • Новости дня
    Западные СМИ отреагировали на решение Путина изменить ядерную доктрину
    Западные СМИ отреагировали на решение Путина изменить ядерную доктрину
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Предложения российского президента Владимира Путина касательно обновления Основ государственной политики в области ядерного сдерживания западная пресса восприняла со всей серьезностью, следует из анализа публикаций ведущих мировых СМИ.

    В частности, большинство западных СМИ обращают внимание на то, что «Россия сможет атаковать» неядерные государства, подчеркнув, что сигнал России на Западе услышали, пишет «Российская газета».

    The Washington Post счел это прямой угрозой, однако постарался убедить читателей в том, что российские власти «вряд ли пойдут на использование ядерного оружия». Так, газета приводит мнения аналитиков, которые задаются вопросом, «что теперь будет считаться нападением на Россию», предупреждая, что на Западе по этой теме теперь будут более осторожными.

    Financial Times указывает, что такие действия со стороны Москвы стали прямым ответом на рассуждения о возможности ударов Украины по российской территории западным оружием. Согласно мнению экспертов газеты, изменения теперь станут «намного более сильными и конкретными, нежели предыдущие».

    New York Times акцентирует «ясные действия Москвы», утверждая, что получение Киевом оружия из ядерных стран НАТО развязывает России руки.

    Издание Associated Press в свою очередь охарактеризовало предложения Путина как «новое серьезное предупреждение Западу».

    «Новая формулировка, которая дает возможность потенциального ядерного ответа на любую воздушную атаку, является преднамеренной, чтобы убедить Запад не разрешать Украине удары на большие расстояния», – указывают СМИ.

    Ранее издание Bloomberg отмечало, что Путин меняет ядерную доктрину для противостояния агрессии Запада.

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    25 сентября 2024, 11:54 • Новости дня
    Немецкий эксперт предсказал реформу СБ ООН после завершения конфликта на Украине

    Рар: Реформа СБ ООН может стать одним из фундаментальных последствий конфликта на Украине

    Немецкий эксперт предсказал реформу СБ ООН после завершения конфликта на Украине
    @ Xie E/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    США и Россия понимают, что надо расширять состав постоянных членов СБ ООН. Однако их представление о реформе отличаются. Решение может стать одним из фундаментальных последствий конфликта на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Сергей Лавров выступил против расширения Совбеза ООН за счет предоставления мест постоянных членов Германии и Японии.

    «Реформа СБ ООН нужна срочно. Мир с середины прошлого века отошел от «ялтинского образца» и изменился: речь идет уже не о монополярном, а многополярном устройстве», – отметил германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что разговоры о расширении числа постоянных членов Совбеза ООН ведутся со времен окончания холодной войны. «Но страны, которые 80 лет назад получили право вето, не хотят терять свои привилегии», – уточнил собеседник.

    Тем не менее США и Россия понимают, что надо расширять состав постоянных членов СБ. «Так, Вашингтон выступает за включение своих союзников – Германии и Японии. Россия же хочет видеть в Совбезе страны БРИКС. Франция и Британия, в свою очередь, желают лишь сохранить свои привилегии и торпедируют реформу», – детализировал спикер.

    «Представляется, что одним из фундаментальных последствий украинского конфликта может стать «вторая Ялта», – допустил политолог. По его мнению, в этом случае будет возможно удовлетворить запросы всех сторон. «То есть расширение СБ может произойти за счет стран БРИКС, а также Германии и Японии. Альтернатива этому – новый раздел мира, как это было до Второй мировой войны», – заключил Рар.

    Ранее Сергей Лавров в преддверии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступил против расширения Совбеза за счет предоставления мест постоянных членов Германии и Японии. «Наша позиция очень простая: Совет Безопасности не нуждается в дополнительных членах от западной группы, от НАТО, Евросоюза и от их союзников», – отметил глава МИД России.

    По его словам, включение этих стран в СБ лишь «углубит несправедливость». Вместо этого Москва готова поддержать устремления Индии и Бразилии, а также «удовлетворить африканские чаяния», добавил Лавров. «В Африке есть общие коллективные позиции, которые мы уважаем. И вот на этом бы мы и ограничились», – уточнил министр.

    Лавров подчеркнул, что развивающиеся страны остаются недопредставленными в Совете Безопасности, и поддержка должна быть направлена на удовлетворение интересов Азии, Африки и Латинской Америки, в том числе через предоставление мест постоянных членов. Он добавил, что процесс расширения Совета требует достижения общего согласия, что является непростой задачей.

    Глава МИД России также обвинил Францию в циничном продвижении идеи ограничения права вето в Совете Безопасности ООН. По его словам, такие действия Парижа являются проявлением лицемерия. «Оно даже в такой ситуации проявляется, лишь бы только сделать какой-то шаг, который будет выделять Париж очередным внешним эффектом», – сказал Лавров в интервью ТАСС.

    Помимо этого, министр отметил, что Запад, внедряясь в мировые конфликты как «решала», лишь усугубляет кризисы. В качестве примера он привел палестино-израильский и украинский противостояния. Лавров заявил, что за время его «активной работы на международной арене» не было «ни одного случая, когда вмешательство Запада привело бы к чему-то хорошему».

    Глава МИД также указал, что Запад перешел к микрофонной дипломатии в ООН, занимаясь возвеличиванием преступлений киевского режима и игнорируя принципы прямого диалога и учета интересов всех сторон. «Показательно, что в Совете Безопасности, где всегда с советских времен, с самых первых лет существования ООН, даже в годы холодной войны, в годы противостояния, все-таки торжествовала практика общения – не через микрофон, а садились и обсуждали», – сказал он. Также министр обратил внимание на отношение Запада к Восточной Европе. По его словам, страны под крылом НАТО и ЕС должны осознать, что им не доверяют и не допускают до значимых международных должностей. Те временем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посчитал, что вопрос о праве России на постоянное членство в СБ якобы может быть предметом обсуждения. Напомним, постоянный представитель Соединенных Штатов при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд заявляла, что у Украины «есть основания» ставить вопрос об исключении России из Совбеза ООН.

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    25 сентября 2024, 02:49 • Новости дня
    Боррель призвал не допустить превращения Украины во «вторую Белоруссию»
    Боррель призвал не допустить превращения Украины во «вторую Белоруссию»
    @ OLIVIER HOSLET/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Поражение на Украине приведет к глобальному «провалу», а сама Украина станет «второй Белоруссией», заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

    «Если мы провалимся на Украине, то мы провалимся везде», – сказал Боррель на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Обращаясь к «любителям мира», призывающим завершить конфликт из-за его высокой стоимости для Запада, Боррель отметил, что без поддержки Запада Украине пришлось бы сдаться.

    «Это то, о чем они просят? Не в нашем случае. Мы не хотим, чтобы Украина сдалась и стала второй Белоруссией. Это должно быть всем понятно», – приводит его слова ТАСС.

    Кроме того, Боррель прокомментировал возможность рассмотрения предложений Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Он заявил, что готов будет обсуждать их только в случае, если Трамп вновь станет президентом США, а сейчас тот «просто кандидат».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что Боррель стал «глашатаем войны». Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Боррель стремится «остаться в истории как самый главный русофоб в Европе». Политолог Александр Рар заявил, что Боррель не является специалистом в военной области и окружен людьми, черпающими информацию из мейнстрима, утверждающими, что Киев достигнет преимущества при увеличении военной поддержки ЕС.

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    27 сентября 2024, 08:01 • Новости дня
    NYT: Разведка США предупредила о рисках разрешения ударов ВСУ по России

    New York Times: Разведка США предупредила о рисках разрешения ударов ВСУ по России

    Tекст: Александра Юдина

    Американская разведка предупредила администрацию США и союзников о потенциально опасных последствиях предоставления Украине разрешения на нанесение ударов по российским объектам с использованием западного дальнобойного оружия, пишет The New York Times.

    По мнению разведчиков, такие действия могут спровоцировать серьезные ответные меры со стороны России, передает RT.

    Как сообщает газета, разведчики опасаются, что подобные действия могут существенно эскалировать конфликт и привести к непредсказуемым последствиям.

    В качестве возможных ответных мер со стороны России разведчики рассматривают активизацию диверсионной деятельности на территории Европы. Речь идет о возможных поджогах, атаках на военные базы и другие дестабилизирующие действия, направленные на дестабилизацию ситуации в странах НАТО.

    Ранее The New York Times писала, что администрация американского лидера Джо Байдена может поддержать удары вглубь российской территории, но не оружием США.

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    27 сентября 2024, 08:48 • Новости дня
    Столтенберг выразил беспокойство из-за речи Путина о ядерной доктрине
    Столтенберг выразил беспокойство из-за речи Путина о ядерной доктрине
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления в Atlantic Council в Вашингтоне выразил беспокойство по поводу обновления Россией ядерной политики, считая это «попыткой запугать» Украину и НАТО, чтобы ослабить поддержку Киева.

    «Это способ запугать Украину и запугать нас, чтобы мы не поддерживали ее», – передает РИА «Новости» его слова.

    Столтенберг подчеркнул, что видит в предложении Путина угрозу, направленную на запугивание Киева и западных стран, поддерживающих Украину.

    Ранее президент Владимир Путин озвучил ключевые изменения, которые предложено внести в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются соответствующие мероприятия.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как обновленная ядерная доктрина будет работать для сдерживания агрессивных действий Запада.

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    27 сентября 2024, 11:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил сообщения о подготовке выборов на Украине

    Скачко: У Зеленского нет шансов выиграть президентские выборы в честной борьбе

    Эксперт объяснил сообщения о подготовке выборов на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Сообщения о возможных выборах на Украине могут быть связаны либо с новым этапом конфликта с Россией, либо с созданием фундамента для переговоров с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Так он прокомментировал публикацию The Economist о планах Владимира Зеленского провести выборы в 2025 году.

    «Сообщения и утечки в СМИ о возможных выборах на Украине неслучайны. Речь идет о предстоящем политическом переформатировании власти в стране, замене первых лиц», – считает Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру». По его мнению, этот процесс будет осуществляться с прицелом «либо на продолжение боевых действий, либо на подготовку к переговорному процессу».

    При этом для проведения избирательной кампании необходимо отменить военное положение, заметил аналитик. А вот решать, кто станет кандидатами на пост президента Украины, будут в том числе западные страны, указал он. «Дадут ли Зеленскому баллотироваться – большой вопрос. Он марионетка. И если поступит указ, то кандидатура будет выдвинута. Но в честной борьбе ему не победить», – заявил спикер.

    «С другой стороны, если события в зоне СВО продадут украинскому народу как очередную перемогу, то охваченное квазипатриотизмом общество проголосует за человека, который, по их мнению, является символом этой победы – например, за Зеленского», – рассуждает политолог. Собеседник призвал обратить внимание на то, что политическое поле на Украине зачищено, и различия между кандидатами будут минимальными.

    Среди возможных вариантов он назвал Арсена Авакова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), Петра Порошенко, а также Андрея Ермака. Впрочем, последний может баллотироваться только при определенных условиях. «Ермаку необходимо симулировать разрыв с Зеленским, этот процесс должен инициировать Лондон. Тогда может сыграть «эффект Валерия Залужного» – политика, который противостоит украинскому руководству», – уточнил аналитик.

    Вместе с тем возможен вариант, при котором свою кандидатуру в президенты выдвинет Дмитрий Разумков. «Он тоже заражен «неонацистской болезнью», но может стать альтернативой для определенных категорий западных политиков», – заключил Скачко.

    Ранее журнал The Economist узнал, что Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов на Украине в 2025 году. «Политический процесс определенно начался», – заявила изданию Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина».

    Согласно результатам опроса американского Национального демократического института (его деятельность признана нежелательной на территории России), который приводит The Economist, доверие украинцев к Зеленскому существенно снизилось. Если в мае 2023 года оно составляло 80%, то в этом году опустилось до 45%.

    Ранее британская газета The Sunday Times также отмечала снижение популярности Зеленского. По мнению жителей Украины, с которыми пообщалось издание, тот больше увлечен политическими играми, чем обеспечением безопасности страны.

    Выборы президента Украины должны были пройти 31 марта 2024 года, однако их не назначили из-за введенного военного положения. 20 мая официальный срок полномочий Владимира Зеленского истек. После этого президент России Владимир Путин, ссылаясь на конституцию Украины, заявил, что Москва не считает Зеленского легитимным президентом.

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    26 сентября 2024, 22:15 • Новости дня
    Экипаж Су-34 предотвратил столкновение с дроном в Сирии

    Российский Су-34 избежал столкновения с американским дроном Reaper в Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    В Сирии российский Су-34 избежал столкновения с беспилотником MQ-9 Reaper, опасно сблизившимся с самолетом в Идлибской зоне деэскалации благодаря оперативным действиям российских летчиков.

    Российский Су-34 избежал столкновения с американским беспилотником MQ-9 Reaper в небе над Сирией, сообщает ТАСС. Инцидент произошел в Идлибской зоне деэскалации, когда дрон антитеррористической коалиции, возглавляемой США, опасно сблизился с российским самолетом.

    Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк заявил, что российские летчики своевременно предприняли необходимые меры, продемонстрировав высокий профессионализм, что позволило избежать столкновения.

    По словам Игнасюка, за прошедшие сутки самолеты коалиции восемь раз нарушили правила использования воздушного пространства Сирии и семь раз нарушили протоколы деконфликтации. Эти нарушения свидетельствуют о продолжающемся напряжении в регионе и необходимости строгого соблюдения международных договоренностей для предотвращения подобных инцидентов.

    Ранее сообщалось, что беспилотник MQ-9 Reaper опасно приблизился к российскому Су-35 в Сирии

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    27 сентября 2024, 12:34 • Новости дня
    Штаб НАТО решили разместить у границы России в Финляндии

    Штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе решили разместить в финском Миккели

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Финляндии в городе Миккели, всего в 140 км от границы с Россией, разместили штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе, сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

    Штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе будет размещен в Миккели, передает ТАСС. Город находится примерно в 140 км от российской границы.

    «Мы предложим разместить подштаб сухопутных войск [НАТО] в Миккели», – заявил Хяккянен. В этом городе уже находится штаб Сухопутных войск Финляндии.

    Создаваемая организация будет работать круглосуточно в режиме повышенной готовности и подчиняться штабу в Норфолке, США. В мирное время штаб займется планированием и проведением учебных мероприятий НАТО в регионе.

    Напомним, Финляндия предложила разместить на своей территории военные базы НАТО.

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    24 сентября 2024, 14:39 • Новости дня
    В Белоруссии создали новое подразделение контрактников

    Лукашенко сообщил о создании нового подразделения из контрактников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Белоруссии сформировали новое воинское подразделение, состоящее из граждан, ранее служивших в армии на контрактной основе, сообщил президент страны Александр Лукашенко во время посещения полигона Обуз-Лесновский в Брестской области.

    По его словам, подразделение состоит из контрактников, ранее служивших в армии или специальных подразделениях, сообщает ТАСС. Лукашенко подчеркнул, что это специалисты высокого уровня, которые уже имеют значительный опыт службы.

    Он отметил, что главной задачей было привлечение умных, толковых и сильных людей, которые смогут эффективно выполнять поставленные задачи. Такое решение, по его мнению, позволит Белоруссии усилить обороноспособность и обеспечить безопасность страны.

    Ранее сообщалось, что рядом с границей Белоруссии сконцентрирована украинская военная группировка численностью около 14 тыс. человек. Однако украинская сторона не направляла Минску официальных обращений с просьбой отвести войска от украино-белорусской границы.

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    27 сентября 2024, 11:29 • Новости дня
    Лукашенко назвал санкции против Белоруссии проявлением фашизма

    Лукашенко назвал западные санкции фашизмом против белорусского народа

    Tекст: Александра Юдина

    Западные санкции против Белоруссии являются формой фашизма, они направлены не только против политического руководства страны, но и против всех жителей, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

    В ходе встречи со студентами в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники он подчеркнул, что западные санкции против его страны являются формой фашизма, передает БелТА.

    Лукашенко заметил, что санкции направлены не лично против него, как утверждают на Западе, а против всех белорусов. В частности, под санкции попадают студенты, их родители и близкие. Президент считает, что такие действия носят агрессивный характер и непосредственно затрагивают обычных граждан страны.

    Ранее в Евросоюзе выразили сомнения, что страны сообщества смогут подготовить и согласовать 15-й пакет санкций против России и Белоруссии.

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    27 сентября 2024, 13:07 • Новости дня
    Профессор Сакс: США предпочли бы холодную войну миру с Россией

    Профессор Сакс заявил, что США не стремились к миру с Россией после 1991 года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США сознательно не стремились к миру с Россией, а предпочли продолжение холодной войны, несмотря на обещание не расширять НАТО, заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью испанской газете La Vanguardia.

    Он отметил, что США нарушили свое обещание о нерасширении НАТО, прекрасно осознавая последствия своих действий, передает ТАСС.

    Экономист считает, что сопротивление России против гипотетического вступления Украины и Грузии в альянс было предсказуемым, напомнив: «США никогда бы не согласились с российскими военными базами в Западном полушарии».

    Сакс также подверг критике американскую администрацию за то, что она не предприняла необходимых мер для экономической поддержки России в начале 1990-х годов. По его словам, это была «катастрофически упущенная возможность» для достижения стабильности. Эксперт подчеркнул, что США не стремились к миру, а напротив, желали продолжения холодной войны, пытаясь утвердить свою глобальную гегемонию без развала России, но с ее подчинением.

    Кроме того, профессор указал на то, что уже в 1994 году было принято решение о расширении НАТО с целью присоединения Украины. Он также поделился, что президент Франции Эммануэль Макрон в частной беседе якобы назвал НАТО причиной войны, но публично выразил противоположное мнение. Сакс считает, что такие противоречия подчеркивают сложность и многослойность международной политики по отношению к России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны всегда предпочитали смотреть на Россию с опаской.

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